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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:22
detroytred написав:
Як і будь-який військовозобов'язаний громадянин Детройт має повне право нею користуватися.
Також ще є інші причини.
Тобі ж ніхто не каже що не маєш..
Тебе питають два форумчанина ЧОМУ?
Перший питає - чому ти не на фронті ( як це співставляється з тим що тебе готували, ти мобпридатний.. і так далі)
Другий пояснює - може ти тому не на фронті, що не зважаючи на кошти які були витрачені на твою підготовку ти настільки профнепригодний що навіть ті хто ПРИЙМАЄ рішення про призив - вірішилиНе чіпай лайно-менш смердітиме..
І це їх рішення базується на тому що в них наявна інформація про те як ти служив і чого досяг...
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budivelnik
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:24
budivelnik написав: detroytred написав:
Не на фронт стоїть і т.д., а на некомплект особового складу та як всл постійно шукають собі від автівок і до дронів.
Оця реальність не стикається з твоїм суспільним договором.
Дурня не вмикай...
1 Якщо фронт стоїть-то він забезпечений ресурсами настільки що МОЖЕ стояти
2 Я не знаю ЖОДНОГО військового конфлікту в якому військові казали що в них все є.
Ба більше
Приклад захцянок військових показує , що вони можуть розорити навіть імперію в мирний час.. совок чого впав?
3 Таким чином ти зайвий раз підтвердив..
Суспільний договір для таких як я( яким не треба вказівок переходити чи ні на українську) - працює.
І ті для кого він ПРАЦЮЄ - роблять більший вклад в ПЕРЕМОГУ ніж ті для кого папірчик не правильно оформлений..
4 Це для вічноневдоволених, для яких ЗАПАДЛО робити роботу яку вони вважають нижче їх рівня кваліфікації - життя просралось....
Бо рівень своєї кваліфікації вони як правило ЗАВИЩУЮТЬ...
Для мене ж основним критерієм виконання тієї чи іншої роботи є не престижність цієї роботи а потрібність і ефективність..
Тому
якщо мені завтра скажуть черпати ложкою гімно рік, але все що вичерпаю вилють педераційникам в глотку - я БУДУ черпати ( паралельно придумуючи як оптимізувати процес щоб більше лайна начерпати)
А такі як ти , будуть бурмотіти щось про правила використання їх знань.....
Дурня вмикаєш ти, коли заплющуєш очі на те, що фронт стояв і стоїть завдяки успіхам-бандерлогам.
А інші лише допомагають, і то хто як схоче...
І цілком мали б та могли і самі піти, і забезпечити на порядки більше.
Якщо суспільний договір...
А те, що ти більше інших допомагаєш, це ніяким боком до отого, про що мова.
Молодець безспорно. В порівнянні з іншими.
Але предметом було інше.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:31
budivelnik написав: detroytred написав:
Як і будь-який військовозобов'язаний громадянин Детройт має повне право нею користуватися.
Також ще є інші причини.
Тобі ж ніхто не каже що не маєш..
Тебе питають два форумчанина ЧОМУ?
Перший питає - чому ти не на фронті ( як це співставляється з тим що тебе готували, ти мобпридатний.. і так далі)
Другий пояснює - може ти тому не на фронті, що не зважаючи на кошти які були витрачені на твою підготовку ти настільки профнепригодний що навіть ті хто ПРИЙМАЄ рішення про призив - вірішилиНе чіпай лайно-менш смердітиме..
І це їх рішення базується на тому що в них наявна інформація про те як ти служив і чого досяг...
Ще раз: в студію що мав би бути на фронті добровольцем, відмовитись від відстрочки.
В студію.
Бо поки тільки твоє і Ко -- що вам так хочеться.
Де ти там про "Другий пояснює - може ти тому не на фронті" заспівав? В тебе не може, а твердження.
До чого тут витрачені кошти на підготовку? Тим паче совдепівські?
До чого їх тулиш?
Ти з якого схрону виліз?
Нема вже давно критеріїі а-ля потрібний-не потрібний за фахом та рівнем підготовки.
Здоров'я є та немає відстрочки --- закриють клітину штату навіть алкашем та повним бездарем, ледачим.
Що ти вигадуєш-то?
Будуй на фактах та реалі.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 01 тра, 2025 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:38
unicdima написав: yanyura написав:
По параду бить не стоит, т.к. во-первых
это будет подано как попытка убить лидеров иностранных государств, там присутствующих, во-вторых
на защиту от дронов и ракет будет стянуты все возможные средства ПВО, возможно даже снимут с фронта, и сбитие дронов и ракет будет подано как превосходство над украинской и западной техникой.
Треба бити по генеральній репетиції параду
, тоді є великий шанс, що президенти на парад не поїдуть. Якщо велика кількість дронів по правильній тактиці то ніяка ППО не справиться.
гарна ідея
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:40
враг народа Берія вийшов із доверія
Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.
Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.
всі, хто постять відео з арестовичем
, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:47
prodigy написав:
враг народа Берія вийшов із доверія
Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.
Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.
всі, хто постять відео з арестовичем
, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць
Давно не цікавився, а що там з Порошенко і санкціями?
Ну щоб не запостити щось з ним.
І чи будуть інші пропозиції від місцевих інквізиторів?
Любителів автоматично.
Треш...
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:01
detroytred написав:
Треш...
навіть краща половина людства не витримала твого напалму, think about it
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:07
prodigy написав: detroytred написав:
Треш...
навіть краща половина людства не витримала твого напалму, think about it
Дивна відповідь на питання, то що там з Порошенко та санкціями.
Автоматика дала збій?
Не очкуй.
Я може з тиждень подивлюсь марахфон і візьму для застосування суто твої і Ко інструменти, твердження і т.д.
Ото буде напалм.
Якщо не ліньки буде отак, як ви воукатити...
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 01 тра, 2025 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:13
andrijk777 написав: Прохожий написав:pesikot
местный "эксперт" 777 уверен что лавров адекватный)
Питання до усіх прихильників що лавров неадекватный:Як ви(Україна) збираєтесь укладати мир з неадекватами чи ви не збираєтесь укладати мир з неадекватами?
Тобто, ти себе до України не відносишь ?
Ти і є, як я писав, номерний бот масковского авторегіона )
Для тебе Лавров - адекватний
Ми тобі, недолугому, і пишемо, що з неадекватами мир не варто укладати - неадеквати обов"язково порушать той мир. Це було багато разів
Це ти, номерне, ляпаєшь про РПВ та перемови, як дурень трусами об асфальт
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:17
pesikot написав: andrijk777 написав: Прохожий написав:pesikot
местный "эксперт" 777 уверен что лавров адекватный)
Питання до усіх прихильників що лавров неадекватный:Як ви(Україна) збираєтесь укладати мир з неадекватами чи ви не збираєтесь укладати мир з неадекватами?
Тобто, ти себе до України не відносишь ?
Ти і є, як я писав, номерний бот масковского авторегіона )
Ми тобі, недолугому, і пишемо, що з неадекватами мир не варто укладати - неадектави обов"язково порушать той мир. Це було багато разів
Це ти, номерне, ляпаєшь про РПВ та перемови, як дурень трусами об асфальт
Ну очевидно, що Андрій відокремив саме для звернення уваги на --- не форумчани, які оте отут стверджують, будуть підписувати угоди, а саме Україна. Тобто ті, хто має на це повноваження і буде це робити. Тобто, що може все таки вони вважають лаврова та ін. адекватними, оскільки збираються підписувати з ними колись угоди про мир.
Просто відмінні нащадки нквд-істів...
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в Чет 01 тра, 2025 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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