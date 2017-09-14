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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:20
Очередная постанова на хероя стерненко на донаты лохов
Ржу
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Бетон
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:23
Бетон написав:
Очередная постанова на хероя стерненко на донаты лохов
Ржу
Якщо постановка, то ти б став би для постановки використовувати Ренж і охорону СБУ?
Чи для постановки обрав би якусь Шкоду і пару хілих друзів?
Зараз тони хейта саме за Ровер і охорону, по типу «куяссє волонтер!! Наволонтерив на преміум сегмент собі коханому». Ну тобто хз який тут профіт з такої постановки.
А якість виконання така, бо її (кілера) знайшли по оголошенню , якусь ідейну, але не професійну дуру. За копійки.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 01 тра, 2025 20:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:26
detroytred
тобі десь 14, морда прищава , дівчата проходять повз
хлопці цькують і ти знаходиш єдине рішення-після школи вступати до військового вишу (стану офіцером і все буде по іншому)
-дівчата будуть дивитись на мої золоті погони, солдат буду дрючини (як моральна компенсація за шкільні роки)-щоб усі боялись- щоб не насміхались
не цікаво спілкуватись з такими
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prodigy
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:27
Бетон написав:
Очередная постанова на хероя стерненко на донаты лохов
Ржу
ржу, з тебе, тупого качка, що ти тут забув?
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:28
prodigy написав:
враг народа Берія вийшов із доверія
Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.
Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.
всі, хто постять відео з арестовичем
, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць
ЛАД вважає Арестовича "експертом" ...
Проте ЛАД зробить вигляд, що Арестовича не знає )
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pesikot
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:29
prodigy написав:detroytred
тобі десь 14, морда прищава , дівчата проходять повз
хлопці цькують і ти знаходиш єдине рішення-після школи вступати до військового вишу (стану офіцером і все буде по іншому)
-дівчата будуть дивитись на мої золоті погони, солдат буду дрючини (як моральна компенсація за шкільні роки)-щоб усі боялись- щоб не насміхались
не цікаво спілкуватись з такими
Тобто чергове зайве підтвердження, що ти будуєш на своїх вигадках брехні.
Міг би ще щось інше збрехати.
Дітсадок якийсь або по Фройду з себе намалював.
Замість відповісти - то що там твоя автоматика з Порошенко?
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detroytred
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:30
Бетон написав:
Очередная постанова на хероя стерненко на донаты лохов
Ржу
Ты, в очередной раз, показал свою рашистскую сучность
Как был москаль, таким и остался.
И все твои посты - полная брехня
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pesikot
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:31
Hotab написав: Бетон написав:
Очередная постанова на хероя стерненко на донаты лохов
Ржу
Якщо постановка, то ти б став би для постановки використовувати Ренж і охорону СБУ?
Чи для постановки обрав би якусь Шкоду і пару хілих друзів?
Зараз тони хейта саме за Ровер і охорону, тобто хз який тут профіт.
Звідки гроші у блогера собирателя грошей на дрони для ЗСУ на Рендж Ровер і охорону?
Очередные понты для приезших
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:31
pesikot написав: prodigy написав:
враг народа Берія вийшов із доверія
Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.
Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.
всі, хто постять відео з арестовичем
, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць
ЛАД вважає Арестовича "експертом" ...
Проте ЛАД зробить вигляд, що Арестовича не знає )
Так там Олешко поруч з ним.
Ти робиш вигляд, що Олешка не знаєш.
А так завзято його постив отут.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 20:40
prodigy написав:
враг народа Берія вийшов із доверія
Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.
Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.
всі, хто постять відео з арестовичем
, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць
Кем бы он ни был , но с начала повномасштабной он был каким то громоотводом с Гордоном, и мне нервы успокаивал , потом стало видно шо у него иные планы , я перестал смотреть и его и лысого, жаль...
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