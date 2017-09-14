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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 137331373413735137361373713738>
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Очередная постанова на хероя стерненко на донаты лохов
Ржу
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:23

  Бетон написав:Очередная постанова на хероя стерненко на донаты лохов
Ржу

Якщо постановка, то ти б став би для постановки використовувати Ренж і охорону СБУ?
Чи для постановки обрав би якусь Шкоду і пару хілих друзів?
Зараз тони хейта саме за Ровер і охорону, по типу «куяссє волонтер!! Наволонтерив на преміум сегмент собі коханому». Ну тобто хз який тут профіт з такої постановки.
А якість виконання така, бо її (кілера) знайшли по оголошенню , якусь ідейну, але не професійну дуру. За копійки.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 тра, 2025 20:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:26

detroytred
тобі десь 14, морда прищава , дівчата проходять повз
хлопці цькують і ти знаходиш єдине рішення-після школи вступати до військового вишу (стану офіцером і все буде по іншому)
-дівчата будуть дивитись на мої золоті погони, солдат буду дрючини (як моральна компенсація за шкільні роки)-щоб усі боялись- щоб не насміхались



не цікаво спілкуватись з такими
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:27

  Бетон написав:Очередная постанова на хероя стерненко на донаты лохов
Ржу


ржу, з тебе, тупого качка, що ти тут забув?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:28

  prodigy написав:
враг народа Берія вийшов із доверія


Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.

Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.


всі, хто постять відео з арестовичем, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць

ЛАД вважає Арестовича "експертом" ...

Проте ЛАД зробить вигляд, що Арестовича не знає )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:29

  prodigy написав:detroytred
тобі десь 14, морда прищава , дівчата проходять повз
хлопці цькують і ти знаходиш єдине рішення-після школи вступати до військового вишу (стану офіцером і все буде по іншому)
-дівчата будуть дивитись на мої золоті погони, солдат буду дрючини (як моральна компенсація за шкільні роки)-щоб усі боялись- щоб не насміхались



не цікаво спілкуватись з такими

Тобто чергове зайве підтвердження, що ти будуєш на своїх вигадках брехні.
Міг би ще щось інше збрехати.
Дітсадок якийсь або по Фройду з себе намалював.

Замість відповісти - то що там твоя автоматика з Порошенко?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:30

  Бетон написав:Очередная постанова на хероя стерненко на донаты лохов
Ржу

Ты, в очередной раз, показал свою рашистскую сучность

Как был москаль, таким и остался.

И все твои посты - полная брехня
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:31

  Hotab написав:
  Бетон написав:Очередная постанова на хероя стерненко на донаты лохов
Ржу

Якщо постановка, то ти б став би для постановки використовувати Ренж і охорону СБУ?
Чи для постановки обрав би якусь Шкоду і пару хілих друзів?
Зараз тони хейта саме за Ровер і охорону, тобто хз який тут профіт.

Звідки гроші у блогера собирателя грошей на дрони для ЗСУ на Рендж Ровер і охорону?
Очередные понты для приезших
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:31

  pesikot написав:
  prodigy написав:
враг народа Берія вийшов із доверія


Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.

Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.


всі, хто постять відео з арестовичем, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць

ЛАД вважає Арестовича "експертом" ...

Проте ЛАД зробить вигляд, що Арестовича не знає )

Так там Олешко поруч з ним.

Ти робиш вигляд, що Олешка не знаєш.
А так завзято його постив отут.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:40

  prodigy написав:
враг народа Берія вийшов із доверія


Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.

Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.


всі, хто постять відео з арестовичем, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць

Кем бы он ни был , но с начала повномасштабной он был каким то громоотводом с Гордоном, и мне нервы успокаивал , потом стало видно шо у него иные планы , я перестал смотреть и его и лысого, жаль...
Vadim_
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