Додано: Чет 01 тра, 2025 20:49

budivelnik написав: Флер пише що ти ПОТРІБЕН бо був військовим мирного часу....

Я ж пишу

Що ті хто приймає рішення-прийняли рішення що ти бамбук , а те що був в ЗСУ в мирний час це їх недопрацьовка, тому відправляти тебе сьогодні в ЗСУ -недоцільно..



Зверни увагу

НЕ я вирішив що недоцільно - а ті хто приймають рішення кого брати в ЗСУ а кого не викликати..

Флер пише що ти ПОТРІБЕН бо був військовим мирного часу....Я ж пишуЩо ті хто приймає рішення-прийняли рішення що ти бамбук , а те що був в ЗСУ в мирний час це їх недопрацьовка, тому відправляти тебе сьогодні в ЗСУ -недоцільно..Зверни увагуНЕ я вирішив що недоцільно - а ті хто приймають рішення кого брати в ЗСУ а кого не викликати..

Ох ты, какие здесь темы поднимаются.Тема ухылянтив актуальна форева среди ... ухылянтив.Но именно из-за этого в ней слишком много манипуляций, которые к тому же добавляются регулярно и пропагандой от врага через порохоботов или других ботов, главной целью которых является дискредитация действующего руководства ВСУ и всей Украины.Кого ж брати в ЗСУ для захисту/визволення України? А кого недоцільно? Складається враження, що актуальними навичками для ЗСу сьогодні є:1) Вміння дистанційно керувати з FPV та без, можливо і на комп'ютерних симуляторах, літаючими засобами, наземними транспортними засобами.2) Вміння швидко їздити безпосередньо на автомобілі, різноманітній бойовій техниці.3) Вміння робити дуже точні постріли зі зброї, якоїсь любої зброї.4) Вміння швидко набувати потрібні навички для війни.Війна поділяється на дві стадії. Перша - по тобі нанесли не дуже очікувані удари і ти у глухому захисті, якщо не зломився і не плануєш зломитись. У цю стадію тобі потрібно вистояти, виснажити ворога, зібрати сили на Контранступ. Хто вкрай потрібен тобі: активні патріоти, копачі траншей, волонтери, організатори медичної підтимки під обстрілами, усі хоч теоретично здатні зробити будь який постріл в край ворога, у тому числі ухилянти. На мій погляд, не експерта звичайно, ми знаходимося ще у цій стадії.Межа першої стадії - ЗСУ починає наносити безперечно дуже-дуже чутливі удари у відповідь. Ворог починає думати вже про захист, він трохи виснажений, а керівництво ЗСУ готує реальний Контрнаступ. Що може бути ознакою цієї межі першої стадії? Ну, тут такою ознакою можно вважати:- вдале нанесення ударів по Червоної площі у Москві на 9 травня під час параду,- вдале нанесення ударів по Кримському мосту,- вдале нанесення ударів по критично важливим військовим заводам, складам БК, військовим аеродромам, кораблям на морі.Друга стадія війни - починається процес визволення окупованих територій. Застосовуються усі засоби: військові, політичні, терористичні, комунікаційні. Для ЗСУ будуть потрібні сучасні висококваліфікаційні військові з досвідом, військова техніка, бойова сучасна зброя і головне - військові зі стратегічного резерву держиви плюс деякі цінні неухилянти, що стоять на обліку.