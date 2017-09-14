jump написав:Звіт Рахункової палати за 2024 рік: виявлено порушень на понад 217 мільярдів Найбільше порушень Рахункова палата виявила у таких сферах як безпека та обороноздатність держави і цивільний захист (184,4 млрд грн) .. https://minfin.com.ua/ua/2025/05/01/150051606/
... безкарно розкрадають бюджет армії. і це лише крапля, яку "побачила" рахункова палата
Соромлюсь запитати, як тоді так сталося, що за 2024 рік рф окупувала лише 0,5% території України? Мабуть, кулебівські лопати такі довели свою ефективність
флер із шаманом, як і будівельник та сини з вірним котопсом
Востаннє редагувалось flyman в Чет 01 тра, 2025 20:45, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_ написав:Кем бы он ни был , но с начала повномасштабной он был каким то громоотводом с Гордоном, и мне нервы успокаивал , потом стало видно шо у него иные планы , я перестал смотреть и его и лысого, жаль...
То есть, своих мозгов у тебя нет ... если полагаешься на слова двух трындунов
budivelnik написав:Флер пише що ти ПОТРІБЕН бо був військовим мирного часу.... Я ж пишу Що ті хто приймає рішення-прийняли рішення що ти бамбук , а те що був в ЗСУ в мирний час це їх недопрацьовка, тому відправляти тебе сьогодні в ЗСУ -недоцільно..
Зверни увагу НЕ я вирішив що недоцільно - а ті хто приймають рішення кого брати в ЗСУ а кого не викликати..
Ох ты, какие здесь темы поднимаются.
Тема ухылянтив актуальна форева среди ... ухылянтив. Но именно из-за этого в ней слишком много манипуляций, которые к тому же добавляются регулярно и пропагандой от врага через порохоботов или других ботов, главной целью которых является дискредитация действующего руководства ВСУ и всей Украины.
Кого ж брати в ЗСУ для захисту/визволення України? А кого недоцільно? Складається враження, що актуальними навичками для ЗСу сьогодні є: 1) Вміння дистанційно керувати з FPV та без, можливо і на комп'ютерних симуляторах, літаючими засобами, наземними транспортними засобами. 2) Вміння швидко їздити безпосередньо на автомобілі, різноманітній бойовій техниці. 3) Вміння робити дуже точні постріли зі зброї, якоїсь любої зброї. 4) Вміння швидко набувати потрібні навички для війни.
Війна поділяється на дві стадії. Перша - по тобі нанесли не дуже очікувані удари і ти у глухому захисті, якщо не зломився і не плануєш зломитись. У цю стадію тобі потрібно вистояти, виснажити ворога, зібрати сили на Контранступ. Хто вкрай потрібен тобі: активні патріоти, копачі траншей, волонтери, організатори медичної підтимки під обстрілами, усі хоч теоретично здатні зробити будь який постріл в край ворога, у тому числі ухилянти. На мій погляд, не експерта звичайно, ми знаходимося ще у цій стадії.
Межа першої стадії - ЗСУ починає наносити безперечно дуже-дуже чутливі удари у відповідь. Ворог починає думати вже про захист, він трохи виснажений, а керівництво ЗСУ готує реальний Контрнаступ. Що може бути ознакою цієї межі першої стадії? Ну, тут такою ознакою можно вважати: - вдале нанесення ударів по Червоної площі у Москві на 9 травня під час параду, - вдале нанесення ударів по Кримському мосту, - вдале нанесення ударів по критично важливим військовим заводам, складам БК, військовим аеродромам, кораблям на морі.
Друга стадія війни - починається процес визволення окупованих територій. Застосовуються усі засоби: військові, політичні, терористичні, комунікаційні. Для ЗСУ будуть потрібні сучасні висококваліфікаційні військові з досвідом, військова техніка, бойова сучасна зброя і головне - військові зі стратегічного резерву держиви плюс деякі цінні неухилянти, що стоять на обліку.
Letusrock написав:а якщо "шанс на новий напад" ніколи не буде мінімальним, тоді що нова столітня війна?
що значить "ніколи не буде мінімальним"? Завжди існує конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво, ніж розпочинати війну. Задача України - реалізувати саме таку конфігурацію. А не вийде - ну тоді залишається капітуляція.
Коли Україна буде окупована (явно чи неявно) хто від цього виграє? Лише колаборанти. Тих, хто не повʼязує свого життя з Україною і збирається виїхати, буде хвилювати її доля? Абсолютно ні. То в чому конкретно я не правий?
Letusrock написав:але в яких завжди є відмазка чому хтось інший має сидіти в окопі довічно замість них
для того, щоб не сидіти в окопах "довічно", треба вирішувати дещо іншу проблему - з ротаціями. Така проблема є і її вирішення на совісті військово-політичного керівництва.
Letusrock написав:Надайте чітке визначення, бажано з цифрами. А то натягуєте при першій нагоді цю "капітуляцію" як сову на глобус
тут не можна називати конкретні цифри. Капітуляція України - це досягнення росією її стратегічних цілей. Тобто контроль над зовнішньою і внутрішньою політикою України. З відповідними наслідками. Тобто усі реформи, за які йшла боротьба з 2014 року, підуть коту під хвіст. Розрив або сильне послаблення звʼязків з західними демократіями. Анексія територій (не обовʼязково всіх, але як мінімум - частини південно-східних областей, так як вони вже внесені у "конституцію"). Цього мало? В такій російській колонії вам хотілося б жити?
а можна буду сам вибирати де б мені хотілося жити, а не який вишиванковий турбопатріот бюджетосісьний буде вирішувати
Vadim_ написав:Кем бы он ни был , но с начала повномасштабной он был каким то громоотводом с Гордоном, и мне нервы успокаивал , потом стало видно шо у него иные планы , я перестал смотреть и его и лысого, жаль...
То есть, своих мозгов у тебя нет ... если полагаешься на слова двух трындунов
Letusrock написав:Як на мене менш двуликими є люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни,
Так для таких людей є інший термін Ждуни, лохотронщики,сцикуни... -можете підібрати й інші.... Є якийсь суспільний договір По якому Ви або охороняєте себе самі, або платите за охорону... Що робите ви? чи думаєте що 5% від мінімалки військового збору достатньо щоб заявити що ви свою частину суспільної угоди виконуєте?
вищосортний шляхтич з синами підпанками почав взивати до віддачі священного боргу кріпаками
Vadim_ написав:Кем бы он ни был , но с начала повномасштабной он был каким то громоотводом с Гордоном, и мне нервы успокаивал , потом стало видно шо у него иные планы , я перестал смотреть и его и лысого, жаль...
То есть, своих мозгов у тебя нет ... если полагаешься на слова двух трындунов
Ну вот, компьютер моей машины стал выдавать не реальные цифры показаний температуры наружного воздуха, у тебя хватает мозгов -почему?