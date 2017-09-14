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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1373513736137371373813739>
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:57

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Як на мене менш двуликими є люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни,
Так для таких людей є інший термін
Ждуни, лохотронщики,сцикуни... -можете підібрати й інші....
Є якийсь суспільний договір
По якому
Ви або охороняєте себе самі, або платите за охорону...
Що робите ви? чи думаєте що 5% від мінімалки військового збору достатньо щоб заявити що ви свою частину суспільної угоди виконуєте?

вищосортний шляхтич з синами підпанками почав взивати до віддачі священного боргу кріпаками
Не інваліду на голову- ставити діагнози...
Відслоєна сітківка в мене до тебе прості запитання
Перше -скільки і чого корисного зробив для фронту і бійців ЗСУ сидячи в підвалі?
Друге - на підставі чого ти вважаєш себе і свою поведінку -кращою від моєї і моєї сімї?
Третє - на якій підставі ти вважаєш своє існування кориснішим для України ніж існування мене і моєї сімї

Як тільки даш відповідь спочатку собі - тоді й продовжимо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:59

Будівельник
То я дочекаюсь не твоїх хателок та дурниць про витрати на підготовку і т.д., а визначених законних вимог-підстав для твоїх чергових претензій-закидів?

Та сценарію від Флер про її молодого чоловіка, який би *мав бути на фронті*.

Бо в мені свої хатєлки теж без проблем висунути:
- що в тебе хоч один найближчий родич повинен тебе та твою родину захищати;
- що молодий (40-) здоровий чоловік Флер мав би піти не за бронню, а до війська. І через два місяці отримав би відповідну підготовку і захищав би родичів.

А то ви якось за спинами інших родин приховались. Та нехай в них хоч усі йдуть. А ви в допомогачах. Ще й претензії зі стелі закидаєте.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а можна буду сам вибирати де б мені хотілося жити, а не який вишиванковий турбопатріот бюджетосісьний буде вирішувати
Ти вибрав - сидиш в підвалі.
Але ж так само сидіти в підвалі ти можеш і в будь-якій точці світу.
То чого тут затримався?
Не випускають...
Так звертайся
Ти свої підвали- задонать на ЗСУ(можеш на дрони СБУ чи ГУР) і я тобі гарантую , що ті кому задонатиш зможуть переправити тебе в підвали навіть Ріо-де-Женейро...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:01

  fler написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльності
в тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час.

І ти з Флер спочатку між собою спробуйте розібратися: бо вона наголошує і навіть соромить, що потрібен; ти на підставі свого єралашику голосиш, що не потрібен.

Не бачу протиріч у нас із паном Будівельником.
Я кажу, що Детройт, який за професією є військовим (не гречкосієм, не трактористом і т.д) і за віком зараз є 40+ (не 60) мав би побути на фронті, адже війна триває з 2014 року! Не був і немає, отже, ганьба.
Пан Будівельник констатує факт - немає військового Детройта на фронті, значить він - непотріб. По суті це не заперечує мою думку.

вся турбовишивата має бути перших рядах на ЛБЗ показувати приклад менш турбопатріотичним власним прикладом, а не потужним пропукуванням диванів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:- що в тебе хоч один найближчий родич повинен тебе та твою родину захищати;
Хресний моєї дочки -загинув місяць тому.
Цього тобі достатньо щоб ти єбло заткнув?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:02

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не на фронт стоїть і т.д., а на некомплект особового складу та як всл постійно шукають собі від автівок і до дронів.
Оця реальність не стикається з твоїм суспільним договором.
Дурня не вмикай...
1 Якщо фронт стоїть-то він забезпечений ресурсами настільки що МОЖЕ стояти
2 Я не знаю ЖОДНОГО військового конфлікту в якому військові казали що в них все є.
Ба більше
Приклад захцянок військових показує , що вони можуть розорити навіть імперію в мирний час.. совок чого впав?
3 Таким чином ти зайвий раз підтвердив..
Суспільний договір для таких як я( яким не треба вказівок переходити чи ні на українську) - працює.
І ті для кого він ПРАЦЮЄ - роблять більший вклад в ПЕРЕМОГУ ніж ті для кого папірчик не правильно оформлений..
4 Це для вічноневдоволених, для яких ЗАПАДЛО робити роботу яку вони вважають нижче їх рівня кваліфікації - життя просралось....
Бо рівень своєї кваліфікації вони як правило ЗАВИЩУЮТЬ...
Для мене ж основним критерієм виконання тієї чи іншої роботи є не престижність цієї роботи а потрібність і ефективність..
Тому
якщо мені завтра скажуть черпати ложкою гімно рік, але все що вичерпаю вилють педераційникам в глотку - я БУДУ черпати ( паралельно придумуючи як оптимізувати процес щоб більше лайна начерпати)

А такі як ти , будуть бурмотіти щось про правила використання їх знань.....

працює, але в режимі "Пауза"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:03

  budivelnik написав:
  detroytred написав:- що в тебе хоч один найближчий родич повинен тебе та твою родину захищати;
Хресний моєї дочки -загинув місяць тому.
Цього тобі достатньо щоб ти єбло заткнув?

Ти по буквах спробуй --- найближчий.
Першого ступеню. Першого.
Навіть не другого.

А не хресний моєї дочки.
Або швагро.
До речі, саме за загибелі родича першого ступеню надається право непризову. Першого, а не другого і т.д.

То я дочекаюсь підстав?
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:07

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:- що в тебе хоч один найближчий родич повинен тебе та твою родину захищати;
Хресний моєї дочки -загинув місяць тому.
Цього тобі достатньо щоб ти єбло заткнув?

Ти по буквах спробуй --- найближчий.
Першого ступеню. Першого.
Навіть не другого.

А не хресний моєї дочки.
Або швагро.

То я дочекаюсь підстав?
Слухай ти підар кінчений....
Ти заїбав...
В тебе хто загинув?

йди нахуй блядіна кінчена...
А модератори , які таку сволоту тут тримають - хай подумають , куди можуть ці воєненс/флудери на ставці- привести.

Для тих хто не зрозумів моєї реакції.
1 В Україні - 19 млн сімей....
Тобто воює тільки один представник з кожної ДВАДЦЯТОЇ сімї.
2 Кількість загинувших +/-100 000 , тобто загинув тільки один представник з кожних ДЕСЯТИ сімей в яких є той хто воює.

Таким чином
Загинувші є тільки в кожній ДВОХСОТІЙ сімї..

І ця блядіна ще щось вякає що для нього мало хресного дочки.

Ще раз йди на хуй по курсу корабля.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 01 тра, 2025 21:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:08

Тобто подісносившийся (хотаб)учора пішов у ТЦК і СП на ВЛК, сьогодні у посадці?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 01 тра, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:09

Колбасить?
Тому що я оперую завжди фактами.
Не вигадками тощо, а фактами і конкретикою.

А так гарно тобі було свої хатєлки ліпити...
Воно ж он як.

В мене двоє загинувших є. Дальніх, накшалт твоїх прикладів.
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