budivelnik написав:

detroytred написав: Не на фронт стоїть і т.д., а на некомплект особового складу та як всл постійно шукають собі від автівок і до дронів.

Оця реальність не стикається з твоїм суспільним договором. Не на фронт стоїть і т.д., а на некомплект особового складу та як всл постійно шукають собі від автівок і до дронів.Оця реальність не стикається з твоїм суспільним договором.

Дурня не вмикай...1 Якщо фронт стоїть-то він забезпечений ресурсами настільки що МОЖЕ стояти2 Я не знаю ЖОДНОГО військового конфлікту в якому військові казали що в них все є.Ба більшеПриклад захцянок військових показує , що вони можуть розорити навіть імперію в мирний час.. совок чого впав?3 Таким чином ти зайвий раз підтвердив..Суспільний договір для таких як я( яким не треба вказівок переходити чи ні на українську) - працює.І ті для кого він ПРАЦЮЄ - роблять більший вклад в ПЕРЕМОГУ ніж ті для кого папірчик не правильно оформлений..4 Це для вічноневдоволених, для яких ЗАПАДЛО робити роботу яку вони вважають нижче їх рівня кваліфікації - життя просралось....Бо рівень своєї кваліфікації вони як правило ЗАВИЩУЮТЬ...Для мене ж основним критерієм виконання тієї чи іншої роботи є не престижність цієї роботи а потрібність і ефективність..Томуякщо мені завтра скажуть черпати ложкою гімно рік, але все що вичерпаю вилють педераційникам в глотку - я БУДУ черпати ( паралельно придумуючи як оптимізувати процес щоб більше лайна начерпати)А такі як ти , будуть бурмотіти щось про правила використання їх знань.....