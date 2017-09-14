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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13736137371373813739>
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:12

Походу хотаб засиделся в генделику
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 01 тра, 2025 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:15

  detroytred написав:Колбасить?
Тому що я оперую завжди фактами.
Не вигадками тощо, а фактами і конкретикою.

А так гарно тобі було свої хатєлки ліпити...
Воно ж он як.

В мене двоє загинувших є. Дальніх, накшалт твоїх прикладів.

Вибачаюсь , можна цитатами сповіщень а то не зрозуміло хто на кому стояв
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 01 тра, 2025 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:15

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Як на мене менш двуликими є люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни,
Так для таких людей є інший термін
Ждуни, лохотронщики,сцикуни... -можете підібрати й інші....
Є якийсь суспільний договір
По якому
Ви або охороняєте себе самі, або платите за охорону...
Що робите ви? чи думаєте що 5% від мінімалки військового збору достатньо щоб заявити що ви свою частину суспільної угоди виконуєте?

вищосортний шляхтич з синами підпанками почав взивати до віддачі священного боргу кріпаками

А сам пидсцыкуе пид шалманом котрый майже ривень ресторану Вовы-Морды
Та десяточку на откуп тцкунам за своих вгодованых кабанив видклав(с зрп продавинь)
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:17

Хероїчний херой Будівельник хероїзує на форумі.
Направ свій праведний гнів в бік ворогів.
Справжніх, а не, як тобі хочеться.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:19

detroytred
ти не ворог - ти підар

ПС
те що це чмо кінчене спеціально провокує щоб мене забанили - я розумію.

Але я без форума - проживу
а от йому це серпом по яйцям, бо без флудерського підробітку- він кінчене долбодятєл. якого жінка сцаними ганчірками під стіл загнала щоб він не відсвічував.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 01 тра, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:20

  Vadim_ написав:Вибачаюсь , можна цитатами сповіщень а то не зрозуміло хто на кому стояв

Теж вибачаюсь, але втримаюсь від пояснень.
Це вже особиста перепалка йде.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:21

  budivelnik написав:detroytred
ти не ворог - ти підар

Знов брехня-то.
Як завжди, зі стелі та підстав.

Замість відповіді на питання, то є найближчий в тебе той, хто тебе і родину захищає?

Що за чухню про підзаробіток ти поніс? Стопор брехливості зовсім впав?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 тра, 2025 21:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:22

  барабашов написав:А сам пидсцыкуе пид шалманом котрый майже ривень ресторану Вовы-Морды
Та десяточку на откуп тцкунам за своих вгодованых кабанив видклав(с зрп продавинь)

Вибачаюсь , таку феню я не розумію зовсім
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:23

  detroytred написав:
  budivelnik написав:detroytred
ти не ворог - ти підар

Знов брехня-то.
Як завжди, зі стелі та підстав.

Замість відповіді на питання, то є найближчий в тебе той, хто тебе і родину захищає?

прапор ВДВ СА на 1 Травня не закушує
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:31

  flyman написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:detroytred
ти не ворог - ти підар

Знов брехня-то.
Як завжди, зі стелі та підстав.

Замість відповіді на питання, то є найближчий в тебе той, хто тебе і родину захищає?

прапор ВДВ СА на 1 Травня не закушує

Нахуя ?
Він вам потрібен ? дрочите на ссср?
Vadim_
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