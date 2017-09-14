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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:12
Походу хотаб засиделся в генделику
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 01 тра, 2025 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:15
detroytred написав:
Колбасить?
Тому що я оперую завжди фактами.
Не вигадками тощо, а фактами і конкретикою.
А так гарно тобі було свої хатєлки ліпити...
Воно ж он як.
В мене двоє загинувших є. Дальніх, накшалт твоїх прикладів.
Вибачаюсь , можна цитатами сповіщень а то не зрозуміло хто на кому стояв
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 01 тра, 2025 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:15
flyman написав: budivelnik написав: Letusrock написав:
Як на мене менш двуликими є люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни,
Так для таких людей є інший термін
Ждуни, лохотронщики,сцикуни... -можете підібрати й інші....
Є якийсь суспільний договір
По якому
Ви або охороняєте себе самі, або платите за охорону...
Що робите ви? чи думаєте що 5% від мінімалки військового збору достатньо щоб заявити що ви свою частину суспільної угоди виконуєте?
вищосортний шляхтич з синами підпанками почав взивати до віддачі священного боргу кріпаками
А сам пидсцыкуе пид шалманом котрый майже ривень ресторану Вовы-Морды
Та десяточку на откуп тцкунам за своих вгодованых кабанив видклав(с зрп продавинь)
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барабашов
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:17
Хероїчний херой Будівельник хероїзує на форумі.
Направ свій праведний гнів в бік ворогів.
Справжніх, а не, як тобі хочеться.
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detroytred
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:19
detroytred
ти не ворог - ти підар
ПС
те що це чмо кінчене спеціально провокує щоб мене забанили - я розумію.
Але я без форума - проживу
а от йому це серпом по яйцям, бо без флудерського підробітку- він кінчене долбодятєл. якого жінка сцаними ганчірками під стіл загнала щоб він не відсвічував.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 01 тра, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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budivelnik
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:20
Vadim_ написав:
Вибачаюсь , можна цитатами сповіщень а то не зрозуміло хто на кому стояв
Теж вибачаюсь, але втримаюсь від пояснень.
Це вже особиста перепалка йде.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:21
budivelnik написав:detroytred
ти не ворог - ти підар
Знов брехня-то.
Як завжди, зі стелі та підстав.
Замість відповіді на питання, то є найближчий в тебе той, хто тебе і родину захищає?
Що за чухню про підзаробіток ти поніс? Стопор брехливості зовсім впав?
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 01 тра, 2025 21:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:22
барабашов написав:
А сам пидсцыкуе пид шалманом котрый майже ривень ресторану Вовы-Морды
Та десяточку на откуп тцкунам за своих вгодованых кабанив видклав(с зрп продавинь)
Вибачаюсь , таку феню я не розумію зовсім
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:23
detroytred написав: budivelnik написав:detroytred
ти не ворог - ти підар
Знов брехня-то.
Як завжди, зі стелі та підстав.
Замість відповіді на питання, то є найближчий в тебе той, хто тебе і родину захищає?
прапор ВДВ СА на 1 Травня не закушує
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:31
flyman написав: detroytred написав: budivelnik написав:detroytred
ти не ворог - ти підар
Знов брехня-то.
Як завжди, зі стелі та підстав.
Замість відповіді на питання, то є найближчий в тебе той, хто тебе і родину захищає?
прапор ВДВ СА на 1 Травня не закушує
Нахуя ?
Він вам потрібен ? дрочите на ссср?
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