Колбасить?
Тому що я оперую завжди фактами.
Не вигадками тощо, а фактами і конкретикою.
А так гарно тобі було свої хатєлки ліпити...
Воно ж он як.
В мене двоє загинувших є. Дальніх, накшалт твоїх прикладів.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:09
Колбасить?
Тому що я оперую завжди фактами.
Не вигадками тощо, а фактами і конкретикою.
А так гарно тобі було свої хатєлки ліпити...
Воно ж он як.
В мене двоє загинувших є. Дальніх, накшалт твоїх прикладів.
Додано: Чет 01 тра, 2025 21:17
Хероїчний херой Будівельник хероїзує на форумі.
Направ свій праведний гнів в бік ворогів.
Справжніх, а не, як тобі хочеться.
Додано: Чет 01 тра, 2025 21:19
detroytred
ти не ворог - ти підар
ПС
те що це чмо кінчене спеціально провокує щоб мене забанили - я розумію.
Але я без форума - проживу
а от йому це серпом по яйцям, бо без флудерського підробітку- він кінчене долбодятєл. якого жінка сцаними ганчірками під стіл загнала щоб він не відсвічував.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 01 тра, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 тра, 2025 21:20
Додано: Чет 01 тра, 2025 21:21
Знов брехня-то.
Як завжди, зі стелі та підстав.
Замість відповіді на питання, то є найближчий в тебе той, хто тебе і родину захищає?
Що за чухню про підзаробіток ти поніс? Стопор брехливості зовсім впав?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 тра, 2025 21:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 01 тра, 2025 21:22
Додано: Чет 01 тра, 2025 21:23
Додано: Чет 01 тра, 2025 21:31
Додано: Чет 01 тра, 2025 21:34
Додано: Чет 01 тра, 2025 21:38
Що за докори стосовно "качка"?
Ось є:
*У Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного збираються провести конкурс на найбільш естетичний прес серед військовослужбовців. Про це повідомив експерт Олександр Кочетков, він опублікував у Facebook копію відповідного розпорядження начальника академії полковника Романа Качура, передають Патріоти України.*
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