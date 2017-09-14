RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13735137361373713738
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:56

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Сидит оно в ресторане итальянском, умничает, кому через тису плыть.
Быдло и юмор его быдло.
Ха ха, а знаешь кого встретил? Петрова из Исландии. Живёт где-то, рядом. Я ему в коментах обещал сказать, что он чмо. Обещание выполнил)) видели бы вы как он ножками шагал быстро

Москалі?

Петров раньше топил за росисю, но я упустил момент когда он переобулся. И щас рассказывает мосейчучке, что он хочет бесконечную войну. Это сейчас олин из главных пропагандистов зеленского
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 17.12.22
Подякував: 170 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 22:06

  Бетон написав:Петров раньше топил за росисю, но я упустил момент когда он переобулся. И щас рассказывает мосейчучке, что он хочет бесконечную войну. Это сейчас олин из главных пропагандистов зеленского

Люди не меняются.
Можно так топить за Украину что это на руку хуйлостану.
Та же Мосийчук
https://www.youtube.com/live/GgPRWQOMqyk
UA
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2319 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 22:10

Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Дивлюсь за віконце
ЗСУ - воює
Я плачу податки і доначу скільки можу....
Фронт застиг на місці останні 800 днів

Як це сталось?
Якби не діяло то летсуорки вже б прорвали кордон , лади підняли триколори а педераційники стояли на Збручі
Только порадовался, что вы себя стали вести аккуратнее.
Оказывается, рано.
Какой флаг поднимете вы?
Той самий що і до війни
Жовто-блакитний...
Може, краще синьо-жовтий?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36024
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 8187 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 22:13

  detroytred написав:Будівельник
То я дочекаюсь не твоїх хателок та дурниць про витрати на підготовку і т.д., а визначених законних вимог-підстав для твоїх чергових претензій-закидів?
Та сценарію від Флер про її молодого чоловіка, який би *мав бути на фронті*.
Бо в мені свої хатєлки ...
А то ви якось за спинами інших родин приховались.

Ти - військовий, але ганебний, сцикливий і тошнотворний. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5704
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1209 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 22:23

  Faceless написав:
budivelnik написав:Той самий що і до війни
Жовто-блакитний...
Може, краще синьо-жовтий?
Може
Але є й така думка
22 березня 1918 року Українська Народна Республіка встановила своїм прапором також жовто-блакитне полотнище (жовта смуга вгорі, а під нею — блакитна). Українці на підсвідомому (генетичному) рівні називають свій рідний прапор не синьо-жовтий, а жовто-блакитний!
...........
ІСТОРІЯ Українське жовте-синє колірне сполучення походить від герба Галицько-Волинського князівства - золотого лева в синьому полі, який з'явився в другій половині ХІІІ століття. Українці традиційно називають свій прапор «жовто-блакитним» - сказуються гени поколінь.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26203
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 22:23

Що сьогодні по Марафону таке незвичне передали?
Чому турбо ухилянти такі збудженні.
Відмінили відстрочки та бронь? :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2319 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 22:27

  UA написав:Що сьогодні по Марафону таке незвичне передали?
Чому турбо ухилянти такі збудженні.
Відмінили відстрочки та бронь? :mrgreen:

До цього часу поливали брудом Трампа, невдобно вийшло.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39405
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 22:32

  fler написав:
  detroytred написав:Будівельник
То я дочекаюсь не твоїх хателок та дурниць про витрати на підготовку і т.д., а визначених законних вимог-підстав для твоїх чергових претензій-закидів?
Та сценарію від Флер про її молодого чоловіка, який би *мав бути на фронті*.
Бо в мені свої хатєлки ...
А то ви якось за спинами інших родин приховались.

Ти - військовий, але ганебний, сцикливий і тошнотворний. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred.

Тобто замість підстав потік своїх відчуттів, вигадок та хотєлок, що мені має бути.
І начебто донатиш тільки ти.

Вступила ти одразу, як почала свої вимоги-хотєлки вигадувати. Точніше виділяти не метеликів. Про ганьбу голосити.
Гарно було ж. Тобі. Тепер тримай алаверди.
А як дійшло до конкретики та моїх хотєлок до твого на 9 чи 7 років молодшого навіть за тебе чоловіка, то он, як заспівала.
Скільки там йому? 40- чи 30-?
Бо в своїх вигадках в мій бік 40+ ти на 15 років мімо дала. 55+.
Через два місяці БЗВП був би підготовленим всл... Для своїх посад. Ніяких проблем з цим нема.
А не "ганебно заховався", як ти формулюєш. За бронню.
Йому співай.

То хто в твоїй родині вас захищає?
Отаких вимогливих до інших.

Про *цмудив державні гроші* від дохтора наук - це теж треш.
Я хоч за підготовку різних іноземців валюту до бюджету роками приносив. Навіть без премій за цю додаткову роботу. І навчали мене за гроші ще отого совдепу.
А ти? Розкажи. Про свою бюджетну цицьку. Замість оцього зливу.

Цирк з вашого цирку: виключно ти і Ко починали "розсусолювати хто де має бути" в мій бік. Я ж виключно тільки надавав вам своє алаверди з цього приводу. То хто повинен "хоча б сиди мовчки та не відсвічуй"? Питання риторичне.
Без відповіді на саме ваші питання-закиди я ж вас залишити не можу. Таких поважних))
detroytred
 
Повідомлень: 24173
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:02

  flyman написав:
  UA написав:Що сьогодні по Марафону таке незвичне передали?
Чому турбо ухилянти такі збудженні.
Відмінили відстрочки та бронь? :mrgreen:

До цього часу поливали брудом Трампа, невдобно вийшло.

Тю.
Послухали б в свій час нашого Ребе такого б не було
https://www.youtube.com/shorts/f-onanrGl8E
UA
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2319 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:06

  Faceless написав:
budivelnik написав:Той самий що і до війни
Жовто-блакитний...
Може, краще синьо-жовтий?


есть теории заговора что нам специально флаг перевернули...
tester3373
 
Повідомлень: 12
З нами з: 09.02.25
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13735137361373713738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 96949
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 272739
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 924621
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8458)
01.05.2025 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.