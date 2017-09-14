Додано: Чет 01 тра, 2025 22:32

fler написав: detroytred написав: Будівельник

То я дочекаюсь не твоїх хателок та дурниць про витрати на підготовку і т.д., а визначених законних вимог-підстав для твоїх чергових претензій-закидів?

Та сценарію від Флер про її молодого чоловіка, який би *мав бути на фронті*.

Бо в мені свої хатєлки ...

А то ви якось за спинами інших родин приховались. БудівельникТо я дочекаюсь не твоїх хателок та дурниць про витрати на підготовку і т.д., а визначених законних вимог-підстав для твоїх чергових претензій-закидів?Та сценарію від Флер про її молодого чоловіка, який би *мав бути на фронті*.Бо в мені свої хатєлки ...А то ви якось за спинами інших родин приховались.

Ти - військовий, але ганебний, сцикливий і тошнотворний. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred. Ти - військовий, але ганебний, сцикливий і тошнотворний. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred.

Тобто замість підстав потік своїх відчуттів, вигадок та хотєлок, що мені має бути.І начебто донатиш тільки ти.Вступила ти одразу, як почала свої вимоги-хотєлки вигадувати. Точніше виділяти не метеликів. Про ганьбу голосити.Гарно було ж. Тобі. Тепер тримай алаверди.А як дійшло до конкретики та моїх хотєлок до твого на 9 чи 7 років молодшого навіть за тебе чоловіка, то он, як заспівала.Скільки там йому? 40- чи 30-?Бо в своїх вигадках в мій бік 40+ ти на 15 років мімо дала. 55+.Через два місяці БЗВП був би підготовленим всл... Для своїх посад. Ніяких проблем з цим нема.А не "ганебно заховався", як ти формулюєш. За бронню.Йому співай.То хто в твоїй родині вас захищає?Отаких вимогливих до інших.Про *цмудив державні гроші* від дохтора наук - це теж треш.Я хоч за підготовку різних іноземців валюту до бюджету роками приносив. Навіть без премій за цю додаткову роботу. І навчали мене за гроші ще отого совдепу.А ти? Розкажи. Про свою бюджетну цицьку. Замість оцього зливу.Цирк з вашого цирку: виключно ти і Ко починали "розсусолювати хто де має бути" в мій бік. Я ж виключно тільки надавав вам своє алаверди з цього приводу. То хто повинен "хоча б сиди мовчки та не відсвічуй"? Питання риторичне.Без відповіді на саме ваші питання-закиди я ж вас залишити не можу. Таких поважних))