Бетон написав:Сидит оно в ресторане итальянском, умничает, кому через тису плыть. Быдло и юмор его быдло. Ха ха, а знаешь кого встретил? Петрова из Исландии. Живёт где-то, рядом. Я ему в коментах обещал сказать, что он чмо. Обещание выполнил)) видели бы вы как он ножками шагал быстро
Москалі?
Петров раньше топил за росисю, но я упустил момент когда он переобулся. И щас рассказывает мосейчучке, что он хочет бесконечную войну. Это сейчас олин из главных пропагандистов зеленского
Бетон написав:Петров раньше топил за росисю, но я упустил момент когда он переобулся. И щас рассказывает мосейчучке, что он хочет бесконечную войну. Это сейчас олин из главных пропагандистов зеленского
detroytred написав:Будівельник То я дочекаюсь не твоїх хателок та дурниць про витрати на підготовку і т.д., а визначених законних вимог-підстав для твоїх чергових претензій-закидів? Та сценарію від Флер про її молодого чоловіка, який би *мав бути на фронті*. Бо в мені свої хатєлки ... А то ви якось за спинами інших родин приховались.
Ти - військовий, але ганебний, сцикливий і тошнотворний. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred.
budivelnik написав:Той самий що і до війни Жовто-блакитний...
Може, краще синьо-жовтий?
Може Але є й така думка
22 березня 1918 року Українська Народна Республіка встановила своїм прапором також жовто-блакитне полотнище (жовта смуга вгорі, а під нею — блакитна). Українці на підсвідомому (генетичному) рівні називають свій рідний прапор не синьо-жовтий, а жовто-блакитний! ........... ІСТОРІЯ Українське жовте-синє колірне сполучення походить від герба Галицько-Волинського князівства - золотого лева в синьому полі, який з'явився в другій половині ХІІІ століття. Українці традиційно називають свій прапор «жовто-блакитним» - сказуються гени поколінь.
detroytred написав:Будівельник То я дочекаюсь не твоїх хателок та дурниць про витрати на підготовку і т.д., а визначених законних вимог-підстав для твоїх чергових претензій-закидів? Та сценарію від Флер про її молодого чоловіка, який би *мав бути на фронті*. Бо в мені свої хатєлки ... А то ви якось за спинами інших родин приховались.
Ти - військовий, але ганебний, сцикливий і тошнотворний. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred.
Тобто замість підстав потік своїх відчуттів, вигадок та хотєлок, що мені має бути. І начебто донатиш тільки ти.
Вступила ти одразу, як почала свої вимоги-хотєлки вигадувати. Точніше виділяти не метеликів. Про ганьбу голосити. Гарно було ж. Тобі. Тепер тримай алаверди. А як дійшло до конкретики та моїх хотєлок до твого на 9 чи 7 років молодшого навіть за тебе чоловіка, то он, як заспівала. Скільки там йому? 40- чи 30-? Бо в своїх вигадках в мій бік 40+ ти на 15 років мімо дала. 55+. Через два місяці БЗВП був би підготовленим всл... Для своїх посад. Ніяких проблем з цим нема. А не "ганебно заховався", як ти формулюєш. За бронню. Йому співай.
То хто в твоїй родині вас захищає? Отаких вимогливих до інших.
Про *цмудив державні гроші* від дохтора наук - це теж треш. Я хоч за підготовку різних іноземців валюту до бюджету роками приносив. Навіть без премій за цю додаткову роботу. І навчали мене за гроші ще отого совдепу. А ти? Розкажи. Про свою бюджетну цицьку. Замість оцього зливу.
Цирк з вашого цирку: виключно ти і Ко починали "розсусолювати хто де має бути" в мій бік. Я ж виключно тільки надавав вам своє алаверди з цього приводу. То хто повинен "хоча б сиди мовчки та не відсвічуй"? Питання риторичне. Без відповіді на саме ваші питання-закиди я ж вас залишити не можу. Таких поважних))