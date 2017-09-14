fler написав:Ти - військовий, але ганебний, сцикливий і тошнотворний. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred.
Скільки там йому? 40- чи 30-? Бо в своїх вигадках в мій бік 40+ ти на 15 років мімо дала. 55+. Через два місяці БЗВП був би підготовленим всл... Для своїх посад. Ніяких проблем з цим нема.
Той чоловік - в першу чергу цивільний. На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.
Не важливо де, важливо як. Та чому саме став справжнім вислуженим "військовим". Власне prodigy все кілька сторінок назад описав:
prodigy написав:тобі десь 14, морда прищава , дівчата проходять повз хлопці цькують і ти знаходиш єдине рішення-після школи вступати до військового вишу (стану офіцером і все буде по іншому) -дівчата будуть дивитись на мої золоті погони, солдат буду дрючини (як моральна компенсація за шкільні роки)-щоб усі боялись- щоб не насміхались
есть теории заговора что нам специально флаг перевернули...
Це вас поки не буде 10 повідомлень сюди не пускали? Ну добре хоч в новій іпостасі (новим ніком) дозволили прийти на форум))
Памʼятаю слова якоїсь пісні , як би не козацька ще. «Жовто-блакитні наші прапори Ми України дочки і сини Буде Україна вільна самостійна Шаблі догори» Мабуть таки дійсно за часів козаків був він жовто- блакитний.
Ще від Данила Галицького ( а може й ще далі) - прапор був жовто-блакитний.... Для того щоб зрозуміти як він міг стати синьо-жовтим - треба просто згадати часи відтворення України.... Хто був в Парламенті в більшості? - комуністи Чи могли комуністи допустити у якості прапора (національного символу) прапор своїх ворогів ще недавнього часу... Сусюра Бій відлунав Жовто сині знамена, затріпотіли на станції знов і до юрби полоненних сам курінний підійшов... аж до кісток пропікає очима... є комуністи серед Вас я знаю . кожного кулі чекає печать... вийшов один .. я комсомолець-стріляй... (пишу з памяті бо вчив у школі за совка) Тому з одного боку треба було відмовитись від прапора совка, з другого боку якось історично себе привязати до Київської Русі.... от і прийняли як завжди ніби й кольора ті, а місце розташування навпаки-виходить не петлюрівський(козацьчий...) а наш УКРАЇНСЬКИЙ...
ПС десь чув таке правило Якщо подію можна пояснити найпростішим варіантом- то в цього пояснення найвища ймовірність того що воно істине.
ППС Що до малинового стягу Малиново-чорний - Бандерівський або УПА
budivelnik написав:(пишу з памяті бо вчив у школі за совка) Тому з одного боку треба було відмовитись від прапора совка, з другого боку якось історично себе привязати до Київської Русі.... от і прийняли як завжди ніби й кольора ті, а місце розташування навпаки-виходить не петлюрівський(козацьчий...) а наш УКРАЇНСЬКИЙ...
ПС десь чув таке правило Якщо подію можна пояснити найпростішим варіантом- то в цього пояснення найвища ймовірність того що воно істине.
ППС Що до малинового стягу Малиново-чорний - Бандерівський або УПА
згідно правил геральдики, жовтий колір символізує золото. Щит не міг бути золотим, але міг мати позолоту, тому основа синя, а оздоблення жовте. Пояснення жовта пшениця в полі, а небо синє - це для рогулів, а не для шляхтичів топ 5% Напр., прапор Швеції - геральдично вірний (жовтий хрест на синьому фоні). Аналогія: жовтий тризуб на синьому фоні, не навпаки.
Ця складова міфу полягає в тому, що прапор Української Народної Республіки, прийнятий за ініціативною Михайла Грушевського, начебто був перевернутий гетьманом Павлом Скоропадським під час Української Держави. У деяких публікаціях подавалося, що 22 березня 1918 року був затверджений закон про жовто-блакитний прапор.[джерело?] Однак ні в протоколах засідання, ні у звітах про це нічого не згадується, бо таке питання взагалі не порушувалося. Насправді Михайло Грушевський виніс тоді на розгляд Малої Ради проєкти зображень герба й печатки, виконані Василем Кричевським.[1] Окрім того вже 14 січня (27 січня) 1918 року Центральна Рада на засіданні під головуванням Михайла Грушевського затвердила тимчасовий закон про флот УНР, у якому визначалося: 2. Прапором української військової фльоти є полотнище о двох – блакитному і жовтому кольорах. У кряжі блакитного кольору історичний золотий тризубець з білим внутрішнім полем у ньому. 3. Прапором Української торговельної фльоти є полотнище о двох – блакитному і жовтому кольорах.[6][7]
Військово-морський прапор Українського державного флоту, від 16 липня 1918 року 16 липня 1918 року гетьман Скоропадський затвердив малюнок нового військового прапора Української держави, оголошений наказом по морському відомству від 18 липня за ч. 192/44: Білий прапор з рівним синім хрестом, який ділить прапор на 4 рівних частини. Ширина хреста 1/11 всієї довжини прапору. Відступивши на 1/8 ширини хреста проходить коло нього такої ж ширини (теж 1/8 ширини хреста) синя смужка, крім тих його боків, які прилягають до крижа. В крижі ж теж відступивши на 1/8 ширини хреста від його боків міститься національний прапор Держави (складений з блакитної і жовтої горизонтальних смуг), У центрі якого міститься золота печатка Св. Володимира такої ж ширини як хрест і в 1½ раза вища своєї ширини. Прапор шиється з матерії відповідного кольору, а печатка малюється бронзовою фарбою.[8]
Тож стає зрозумілим, що гетьман Скоропадський, за правління якого залишалися в обігу банкноти з написом «Українська Народня Республіка» та прийнятий Центральною Радою герб, ніяких «переворотів з ніг на голову» для прапора не робив.