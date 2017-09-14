RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13737137381373913740>
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:22

  detroytred написав:
  fler написав:Ти - військовий, але ганебний, сцикливий і тошнотворний. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred.

Скільки там йому? 40- чи 30-?
Бо в своїх вигадках в мій бік 40+ ти на 15 років мімо дала. 55+.
Через два місяці БЗВП був би підготовленим всл... Для своїх посад. Ніяких проблем з цим нема.

Той чоловік - в першу чергу цивільний.
На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.

І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 213
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:23

  tester3373 написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Той самий що і до війни
Жовто-блакитний...
Може, краще синьо-жовтий?


есть теории заговора что нам специально флаг перевернули...

Це вас поки не буде 10 повідомлень сюди не пускали?
Ну добре хоч в новій іпостасі (новим ніком) дозволили прийти на форум))

Памʼятаю слова якоїсь пісні , як би не козацька ще.
«Жовто-блакитні наші прапори
Ми України дочки і сини
Буде Україна вільна самостійна
Шаблі догори»

Мабуть таки дійсно за часів козаків був він жовто- блакитний.
Hotab
 
Повідомлень: 14915
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:24

  tester3373 написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Той самий що і до війни
Жовто-блакитний...
Може, краще синьо-жовтий?


есть теории заговора что нам специально флаг перевернули...

Масонский заговор тут ні до чого
Скоропадський перевернув прапор
UA
 
Повідомлень: 9310
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2319 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:26

  UA написав:Скоропадський перевернув прапор

так він же москаль
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39408
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:29

  Hotab написав:
Мабуть таки дійсно за часів козаків був він жовто- блакитний.

Ти історію України в Зімбабве вивчав?

https://rozetka.com.ua/ua/354052995/p35 ... siEALw_wcB
UA
 
Повідомлень: 9310
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2319 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:36

  UA написав:
  Hotab написав:
Мабуть таки дійсно за часів козаків був він жовто- блакитний.

Ти історію України в Зімбабве вивчав?

https://rozetka.com.ua/ua/354052995/p35 ... siEALw_wcB

Не важливо де, важливо як. Та чому саме став справжнім вислуженим "військовим".
Власне prodigy все кілька сторінок назад описав:
  prodigy написав:тобі десь 14, морда прищава , дівчата проходять повз
хлопці цькують і ти знаходиш єдине рішення-після школи вступати до військового вишу (стану офіцером і все буде по іншому)
-дівчата будуть дивитись на мої золоті погони, солдат буду дрючини (як моральна компенсація за шкільні роки)-щоб усі боялись- щоб не насміхались
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 213
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:42

  Hotab написав:
  tester3373 написав:
  Faceless написав: Може, краще синьо-жовтий?
есть теории заговора что нам специально флаг перевернули...
Це вас поки не буде 10 повідомлень сюди не пускали?
Ну добре хоч в новій іпостасі (новим ніком) дозволили прийти на форум))

Памʼятаю слова якоїсь пісні , як би не козацька ще.
«Жовто-блакитні наші прапори
Ми України дочки і сини
Буде Україна вільна самостійна
Шаблі догори»
Мабуть таки дійсно за часів козаків був він жовто- блакитний.
Ще від Данила Галицького ( а може й ще далі) - прапор був жовто-блакитний....
Для того щоб зрозуміти як він міг стати синьо-жовтим - треба просто згадати часи відтворення України....
Хто був в Парламенті в більшості? - комуністи
Чи могли комуністи допустити у якості прапора (національного символу) прапор своїх ворогів ще недавнього часу...
Сусюра
Бій відлунав
Жовто сині знамена, затріпотіли на станції знов
і до юрби полоненних сам курінний підійшов...
аж до кісток пропікає очима...
є комуністи серед Вас я знаю . кожного кулі чекає печать...
вийшов один .. я комсомолець-стріляй...
(пишу з памяті бо вчив у школі за совка)
Тому з одного боку треба було відмовитись від прапора совка, з другого боку якось історично себе привязати до Київської Русі....
от і прийняли як завжди
ніби й кольора ті, а місце розташування навпаки-виходить не петлюрівський(козацьчий...) а наш УКРАЇНСЬКИЙ...

ПС
десь чув таке правило
Якщо подію можна пояснити найпростішим варіантом- то в цього пояснення найвища ймовірність того що воно істине.

ППС
Що до малинового стягу
Малиново-чорний - Бандерівський або УПА
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26205
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:51

  budivelnik написав:(пишу з памяті бо вчив у школі за совка)
Тому з одного боку треба було відмовитись від прапора совка, з другого боку якось історично себе привязати до Київської Русі....
от і прийняли як завжди
ніби й кольора ті, а місце розташування навпаки-виходить не петлюрівський(козацьчий...) а наш УКРАЇНСЬКИЙ...

ПС
десь чув таке правило
Якщо подію можна пояснити найпростішим варіантом- то в цього пояснення найвища ймовірність того що воно істине.

ППС
Що до малинового стягу
Малиново-чорний - Бандерівський або УПА

згідно правил геральдики, жовтий колір символізує золото. Щит не міг бути золотим, але міг мати позолоту, тому основа синя, а оздоблення жовте.
Пояснення жовта пшениця в полі, а небо синє - це для рогулів, а не для шляхтичів топ 5%
Напр., прапор Швеції - геральдично вірний (жовтий хрест на синьому фоні).
Аналогія: жовтий тризуб на синьому фоні, не навпаки.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39408
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:56

  UA написав:
  Hotab написав:
Мабуть таки дійсно за часів козаків був він жовто- блакитний.

Ти історію України в Зімбабве вивчав?

https://rozetka.com.ua/ua/354052995/p35 ... siEALw_wcB



Ти теж ще той знавець в полоні міфів.

Ця складова міфу полягає в тому, що прапор Української Народної Республіки, прийнятий за ініціативною Михайла Грушевського, начебто був перевернутий гетьманом Павлом Скоропадським під час Української Держави.
У деяких публікаціях подавалося, що 22 березня 1918 року був затверджений закон про жовто-блакитний прапор.[джерело?] Однак ні в протоколах засідання, ні у звітах про це нічого не згадується, бо таке питання взагалі не порушувалося. Насправді Михайло Грушевський виніс тоді на розгляд Малої Ради проєкти зображень герба й печатки, виконані Василем Кричевським.[1]
Окрім того вже 14 січня (27 січня) 1918 року Центральна Рада на засіданні під головуванням Михайла Грушевського затвердила тимчасовий закон про флот УНР, у якому визначалося:
2. Прапором української військової фльоти є полотнище о двох – блакитному і жовтому кольорах. У кряжі блакитного кольору історичний золотий тризубець з білим внутрішнім полем у ньому.
3. Прапором Української торговельної фльоти є полотнище о двох – блакитному і жовтому кольорах.[6][7]


Військово-морський прапор Українського державного флоту, від 16 липня 1918 року
16 липня 1918 року гетьман Скоропадський затвердив малюнок нового військового прапора Української держави, оголошений наказом по морському відомству від 18 липня за ч. 192/44:
Білий прапор з рівним синім хрестом, який ділить прапор на 4 рівних частини. Ширина хреста 1/11 всієї довжини прапору. Відступивши на 1/8 ширини хреста проходить коло нього такої ж ширини (теж 1/8 ширини хреста) синя смужка, крім тих його боків, які прилягають до крижа.
В крижі ж теж відступивши на 1/8 ширини хреста від його боків міститься національний прапор Держави (складений з блакитної і жовтої горизонтальних смуг), У центрі якого міститься золота печатка Св. Володимира такої ж ширини як хрест і в 1½ раза вища своєї ширини. Прапор шиється з матерії відповідного кольору, а печатка малюється бронзовою фарбою.[8]

Тож стає зрозумілим, що гетьман Скоропадський, за правління якого залишалися в обігу банкноти з написом «Українська Народня Республіка» та прийнятий Центральною Радою герб, ніяких «переворотів з ніг на голову» для прапора не робив.

Hotab
 
Повідомлень: 14915
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прикольно нашого нічного стукача Кендела плющить))) Скрегоче зубками, а зробити нічого не може. Опустили на дно, де йому і місце 😅
Це добре))
Має випити до дна це все)))
Hotab
 
Повідомлень: 14915
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 13737137381373913740>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 96950
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 272741
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 924625
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6362)
01.05.2025 23:48
Ринок ОВДП (8458)
01.05.2025 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.