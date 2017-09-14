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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13737137381373913740
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:12

  Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:
Мабуть таки дійсно за часів козаків був він жовто- блакитний.

Ти історію України в Зімбабве вивчав?

https://rozetka.com.ua/ua/354052995/p35 ... siEALw_wcB



Ти теж ще той знавець в полоні міфів.

Ця складова міфу полягає в тому, що прапор Української Народної Республіки, прийнятий за ініціативною Михайла Грушевського, начебто був перевернутий гетьманом Павлом Скоропадським під час Української Держави.
У деяких публікаціях подавалося, що 22 березня 1918 року був затверджений закон про жовто-блакитний прапор.[джерело?] Однак ні в протоколах засідання, ні у звітах про це нічого не згадується, бо таке питання взагалі не порушувалося. Насправді Михайло Грушевський виніс тоді на розгляд Малої Ради проєкти зображень герба й печатки, виконані Василем Кричевським.[1]
Окрім того вже 14 січня (27 січня) 1918 року Центральна Рада на засіданні під головуванням Михайла Грушевського затвердила тимчасовий закон про флот УНР, у якому визначалося:
2. Прапором української військової фльоти є полотнище о двох – блакитному і жовтому кольорах. У кряжі блакитного кольору історичний золотий тризубець з білим внутрішнім полем у ньому.
3. Прапором Української торговельної фльоти є полотнище о двох – блакитному і жовтому кольорах.[6][7]


Військово-морський прапор Українського державного флоту, від 16 липня 1918 року
16 липня 1918 року гетьман Скоропадський затвердив малюнок нового військового прапора Української держави, оголошений наказом по морському відомству від 18 липня за ч. 192/44:
Білий прапор з рівним синім хрестом, який ділить прапор на 4 рівних частини. Ширина хреста 1/11 всієї довжини прапору. Відступивши на 1/8 ширини хреста проходить коло нього такої ж ширини (теж 1/8 ширини хреста) синя смужка, крім тих його боків, які прилягають до крижа.
В крижі ж теж відступивши на 1/8 ширини хреста від його боків міститься національний прапор Держави (складений з блакитної і жовтої горизонтальних смуг), У центрі якого міститься золота печатка Св. Володимира такої ж ширини як хрест і в 1½ раза вища своєї ширини. Прапор шиється з матерії відповідного кольору, а печатка малюється бронзовою фарбою.[8]

Тож стає зрозумілим, що гетьман Скоропадський, за правління якого залишалися в обігу банкноти з написом «Українська Народня Республіка» та прийнятий Центральною Радою герб, ніяких «переворотів з ніг на голову» для прапора не робив.


"Військово-морський прапор Українського державного флоту"
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:18

flyman


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Не запускай. Треба навчитись бачити всі слова в тексті . Тренування і ще раз тренування! На якийсь раз ти вирішиш свою проблему і побачиш
В крижі ж теж відступивши на 1/8 ширини хреста від його боків міститься національний прапор Держави

Hotab
 
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