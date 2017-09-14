а вислужені сапоги програватимуть конкуренцію за вакансії охоронці
Що має змінитись в їх житі, якщо він зараз не охоронець? Через кілька років прийде багаторічний махровий сапог Кендел і забере мою вакансію?)) Хоча якщо тебе , на дні соціального ліфту в ролі салабона на підсрачах у сержанта тішить , що щось зі мною колись має трапитись, і я буду охоронцем, я ж не проти. Багатій думкою
шанси зберегти життя та працездатність, ховаючись за спинами мобілізованих цивільних значно вищі
Це ж класно!! Я взагалі люблю коли ти мене захищаєш. Старайся там давай! Я люблю щоб мої податки з користю витрачались