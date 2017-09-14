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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13736137371373813739
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 02:11

  UA написав:
  Hotab написав:
Мабуть таки дійсно за часів козаків був він жовто- блакитний.

Ти історію України в Зімбабве вивчав?

https://rozetka.com.ua/ua/354052995/p35 ... siEALw_wcB

Ну ладно Солнце и крест.
А причём тут полумесяц и звезда Давида?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 02:15

candle645
а вислужені сапоги програватимуть конкуренцію за вакансії охоронці


Що має змінитись в їх житі, якщо він зараз не охоронець? Через кілька років прийде багаторічний махровий сапог Кендел і забере мою вакансію?))
Хоча якщо тебе , на дні соціального ліфту в ролі салабона на підсрачах у сержанта тішить , що щось зі мною колись має трапитись, і я буду охоронцем, я ж не проти. Багатій думкою :lol:

шанси зберегти життя та працездатність, ховаючись за спинами мобілізованих цивільних значно вищі


Це ж класно!!
Я взагалі люблю коли ти мене захищаєш. Старайся там давай! Я люблю щоб мої податки з користю витрачались :D
Hotab
 
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