а вислужені сапоги програватимуть конкуренцію за вакансії охоронці
Що має змінитись в їх житі, якщо він зараз не охоронець? Через кілька років прийде багаторічний махровий сапог Кендел і забере мою вакансію?)) Хоча якщо тебе , на дні соціального ліфту в ролі салабона на підсрачах у сержанта тішить , що щось зі мною колись має трапитись, і я буду охоронцем, я ж не проти. Багатій думкою
шанси зберегти життя та працездатність, ховаючись за спинами мобілізованих цивільних значно вищі
Це ж класно!! Я взагалі люблю коли ти мене захищаєш. Старайся там давай! Я люблю щоб мої податки з користю витрачались
candle645 написав:............ Той чоловік - в першу чергу цивільний. На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.
Не военные ратовали за контрактную армию. Цивільні. Это из серии - за что боролись, на то и напоролись. Так что нечего сейчас жаловаться.
цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи
А вот это не известно. "цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно не сразу.
ЛАД написав:но прочитал ещё и это и окончательно убедился, что вы просто тролль
якщо старанно розписувати свою позицію - це тролінг, то нехай буде по-вашому. Такі звинувачення, правда, більше нагадують спробу зіскочити з теми. Але ок, проїхали.
ЛАД написав:Убрать риски не удастся никогда
ну і хто тут троллить? Ви вкотре перекручуєте мої слова. Я не писав "убрать риски насовсем". Мінімальні ≠ нульові.
ЛАД написав:Практически всегда страна с населением 140+ млн будет значительно сильнее страны с населением 30-35 млн
чому тоді всі великі країни не захоплять своїх менших сусідів? Були б 3-4 країни на всю планету. Тому що, мабуть, існують фактори, які допомагають утримувати статус-кво?
ЛАД написав:И интересно у вас выходит. По-вашему, существует только 2 варианта - или какая-то абстрактная "конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво", или капитуляция. При этом, что же это за "конфігурація", вы не говорите. Вариант просто мирного существования вы не знаете/не допускаете?
а чому для вас "конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво" не є варіантом "мирного существования"? Не треба плутати тільки "мирне існування" і "дружбу". Дружби між нашими країнами не буде ще дуже довго. А просто мирне існування - так, звичайно, до цього ми і прагнемо. Україна сама по собі, росія сама по собі.
ЛАД написав:И вы знаете, даже не буду просить вас описать эту вашу "конфігурацію"
і правильно, що не просите, бо я майже в кожному своєму дописі це роблю. Вже трохи набридло повторюватись.