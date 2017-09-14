Додано: П'ят 02 тра, 2025 07:32

candle645 написав: detroytred написав: fler написав: Ти - військовий, але ганебний, сцикливий і тошнотворний. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred.

Скільки там йому? 40- чи 30-?

Бо в своїх вигадках в мій бік 40+ ти на 15 років мімо дала. 55+.

Через два місяці БЗВП був би підготовленим всл... Для своїх посад. Ніяких проблем з цим нема.

Скільки там йому? 40- чи 30-?Бо в своїх вигадках в мій бік 40+ ти на 15 років мімо дала. 55+.Через два місяці БЗВП був би підготовленим всл... Для своїх посад. Ніяких проблем з цим нема.

Той чоловік - в першу чергу цивільний.

На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.



І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС. Той чоловік - в першу чергуНа відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніжпісля БЗВП.І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.

Знов дурна пісня про *чим довше служиш, тим більше заборгував*?Знов пісня з совдепу *до кінця життя повинен*, а не контракт, який саме ці ж цивільні і запровадили?Знов пам'ять відшибло, що грошове забезпечення в мирний час відповідає виключно виконанню саме в мирний час і що нема ніякої сплати в кредит? Що за БД платиться виключно окремо?Знов якісь суто свої хатєлки, хто тобі щось винен і яку тобі хочеться чергу та хто де має служити?Хто тобі, цивільному, заважав пройти строкову службу або вкафедру та мати впідготовку зарання?Да і зараз проблем для цивільного за два місяці БЗВП отримати впідготовку нема.То про що голосиш?Про свої хатєлки?Так згідно не просто хатєлкам бувших та діючих всл з вислугою 25 років, а визначеним законам, ти, бувший цивільний, отам, де повинен бути. І до визначення черги та місця ти не маєш ніякого відношення.Зміняться твої хатєлки на закони, то без проблем -- буде по новим правилам, законам. Загальновизнаним.О як заголосили суто цивільні)), які залихвацько впровадили контрактну службу з головним принципом -- контракт скінчився, то гудбай в АТБ вантажником; цивільним стаєш; суто цивільним.Заголосили коли самі отримали алаверди -- бзвп пройшов, вкафедру закінчив, то військовим став. Військовим.І яка цивілка-то потім вам?Ви ж, згідно вашій!! же пісні, будете відслужувати за навчання вас, до пенсії. Ще й потім винними залишитесь.І ти мабуть молодий, не знаєш, що тоді на службі було інакше, і не тебе забезпечували, а ти сам купляв для виконання обов'язків собі від інструменту і до форми; і грошики до півроку не платили; і "призупинили" навіки дещо від пайкових, речових і до піднайому житла, оплату відряджень спробуй отримати; пільги звели до мізеру; і в чергах на житло і досі 30+ років вже чекають. І т.д.Від тебе платника податків, забезпечувальника. Ще й винні тобі виявляється. Самому не смішно?