а вислужені сапоги програватимуть конкуренцію за вакансії охоронці
Що має змінитись в їх житі, якщо він зараз не охоронець? Через кілька років прийде багаторічний махровий сапог Кендел і забере мою вакансію?)) Хоча якщо тебе , на дні соціального ліфту в ролі салабона на підсрачах у сержанта тішить , що щось зі мною колись має трапитись, і я буду охоронцем, я ж не проти. Багатій думкою
шанси зберегти життя та працездатність, ховаючись за спинами мобілізованих цивільних значно вищі
Це ж класно!! Я взагалі люблю коли ти мене захищаєш. Старайся там давай! Я люблю щоб мої податки з користю витрачались
candle645 написав:............ Той чоловік - в першу чергу цивільний. На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.
Не военные ратовали за контрактную армию. Цивільні. Это из серии - за что боролись, на то и напоролись. Так что нечего сейчас жаловаться.
цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи
А вот это не известно. "цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно не сразу.
ЛАД написав:но прочитал ещё и это и окончательно убедился, что вы просто тролль
якщо старанно розписувати свою позицію - це тролінг, то нехай буде по-вашому. Такі звинувачення, правда, більше нагадують спробу зіскочити з теми. Але ок, проїхали.
ЛАД написав:Убрать риски не удастся никогда
ну і хто тут троллить? Ви вкотре перекручуєте мої слова. Я не писав "убрать риски насовсем". Мінімальні ≠ нульові.
ЛАД написав:Практически всегда страна с населением 140+ млн будет значительно сильнее страны с населением 30-35 млн
чому тоді всі великі країни не захоплять своїх менших сусідів? Були б 3-4 країни на всю планету. Тому що, мабуть, існують фактори, які допомагають утримувати статус-кво?
ЛАД написав:И интересно у вас выходит. По-вашему, существует только 2 варианта - или какая-то абстрактная "конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво", или капитуляция. При этом, что же это за "конфігурація", вы не говорите. Вариант просто мирного существования вы не знаете/не допускаете?
а чому для вас "конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво" не є варіантом "мирного существования"? Не треба плутати тільки "мирне існування" і "дружбу". Дружби між нашими країнами не буде ще дуже довго. А просто мирне існування - так, звичайно, до цього ми і прагнемо. Україна сама по собі, росія сама по собі.
ЛАД написав:И вы знаете, даже не буду просить вас описать эту вашу "конфігурацію"
і правильно, що не просите, бо я майже в кожному своєму дописі це роблю. Вже трохи набридло повторюватись.
prodigy написав: всі, хто постять відео з арестовичем, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць
чому? Він ж радник презедента, 90 виходів за лінію на фронт не йде бо туди прилетить топольМ. чи вже не щитається билі заслуги? Шо там із стерненком? Вижив? Наші органи вбивають генштаб рф а фсб взялось за волонтьорів... знають в чім сила України. Тому окрім стерненка треба напрягтись притулі і порошенку. Мож і Вам ? P/s ні на шо не намєкаю, почіняю прімуса, жму руку, обнімаю...
fler написав:Ти - військовий, але ганебний, сцикливий і тошнотворний. Тобі має бути принаймні соромно переводити стрілки на тих, хто ніколи не мав військової спеціальності, але забезпечує військових посильною допомогою - чи донатами, чи товарами, чи працею (безкоштовним ремонтом військових автівок тощо). Тому якщо ти все життя цмудив державні гроші, а під час війни ганебно "заховався", то хоча б сиди мовчки та не відсвічуй. Не тобі розсусолювати хто де має бути. Фу, відчуття, шо в лайно вступила. Більше не писатиму detroytred.
Скільки там йому? 40- чи 30-? Бо в своїх вигадках в мій бік 40+ ти на 15 років мімо дала. 55+. Через два місяці БЗВП був би підготовленим всл... Для своїх посад. Ніяких проблем з цим нема.
Той чоловік - в першу чергу цивільний. На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.
Знов дурна пісня про *чим довше служиш, тим більше заборгував*? Знов пісня з совдепу *до кінця життя повинен*, а не контракт, який саме ці ж цивільні і запровадили? Знов пам'ять відшибло, що грошове забезпечення в мирний час відповідає виключно виконанню саме в мирний час і що нема ніякої сплати в кредит? Що за БД платиться виключно окремо? Знов якісь суто свої хатєлки, хто тобі щось винен і яку тобі хочеться чергу та хто де має служити?
Хто тобі, цивільному, заважав пройти строкову службу або вкафедру та мати впідготовку зарання? Да і зараз проблем для цивільного за два місяці БЗВП отримати впідготовку нема.
То про що голосиш? Про свої хатєлки? Так згідно не просто хатєлкам бувших та діючих всл з вислугою 25 років, а визначеним законам, ти, бувший цивільний, отам, де повинен бути. І до визначення черги та місця ти не маєш ніякого відношення.
Зміняться твої хатєлки на закони, то без проблем -- буде по новим правилам, законам. Загальновизнаним.
О як заголосили суто цивільні)), які залихвацько впровадили контрактну службу з головним принципом -- контракт скінчився, то гудбай в АТБ вантажником; цивільним стаєш; суто цивільним. Заголосили коли самі отримали алаверди -- бзвп пройшов, вкафедру закінчив, то військовим став. Військовим. І яка цивілка-то потім вам? Ви ж, згідно вашій!! же пісні, будете відслужувати за навчання вас, до пенсії. Ще й потім винними залишитесь.
І ти мабуть молодий, не знаєш, що тоді на службі було інакше, і не тебе забезпечували, а ти сам купляв для виконання обов'язків собі від інструменту і до форми; і грошики до півроку не платили; і "призупинили" навіки дещо від пайкових, речових і до піднайому житла, оплату відряджень спробуй отримати; пільги звели до мізеру; і в чергах на житло і досі 30+ років вже чекають. І т.д. Від тебе платника податків, забезпечувальника. Ще й винні тобі виявляється. Самому не смішно?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 тра, 2025 07:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Знов дурна пісня про *чим довше служиш, тим більше заборгував*? Знов пісня з совдепу *до кінця життя повинен*, а не контракт, який саме ці ж цивільні і запровадили? Знов пам'ять відшибло, що грошове забезпечення в мирний час відповідає виключно виконанню саме в мирний час і що нема ніякої сплати в кредит? Що за БД платиться виключно окремо?
А пенсія невоювавшим та військовим бібліотекарям? Теж після 60-ти та 35 років страхового стажу як і цивільним?
detroytred написав:Знов дурна пісня про *чим довше служиш, тим більше заборгував*? Знов пісня з совдепу *до кінця життя повинен*, а не контракт, яки цей саме ці ж цивільні і запровадили? Знов пам'ять відшибло, що грошове забезпечення в мирний час відповідає виключно виконанню саме в мирний час і що нема ніякої сплати в кредит? Що за БД платиться виключно окремо?
А пенсія невоювавшим та військовим бібліотекарям? Теж після 60-ти та 35 років страхового стажу як і цивільним?
А чому не ввели ще й пенсію з 60-ти та стаж отакий?! Ваша версія? Очевидно ж.
Бо тоді б прийшлося грошове підняти до відповідного рівня... Щоб бажаючі були. А то на всі 40+ млн. не змогли 14 осіб на деякі спеціальності набрати.
Чи поріяєте вслужбу, особливо у Богом забутих гарнізонах, з цивілкою? Є критерій оцінки --- наявність бажаючих на отакі умови...
То чому на "жири" бажаючих катма?
Зараз віруючих у майбутній розрахунок нема.... Розрахунок не колись пенсією пільгами (які, як схочуть, так і опустять), а на місці одразу. По факту. __________________ По сотому разу -- за БД платять окремо і вислуга нараховується відповідно місяць за три; і пільги окремо. Також у грошовому та вислузі враховується: бібліотекар чи підводник. Особливі умови вслужби. Нема і не було халяви ніколи.
Там, де "жири", фіг туди протиснишся... Вакансій всл було, є і буде купа куп. За виключенням коротких періодів отих скорочень, коли капітанів з вислугою 15+ років, а також старлеїв та майорів 18+ викидали за паркан пачками. Без житла та хоч мізерних пенсій.