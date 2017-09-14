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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:05
detroytred написав: Xenon написав:
Фетина ля комедия!
❗️Війна в Україні не закінчиться найближчим часом, – Венс.
«Українці зляться, що до них вторглися, але чи продовжимо ми втрачати тисячі солдатів на кількох милях території?».
.
США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге перед журналистами.
"Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами"
І головне, що завдяки отим пропозиціям безумовного припинення вогню Україною, у Трампа і Ко нема підстав для звинувачення України.
А ще пару місяців тому були. В тому ж Овальному.
До заяв на згоду на безумовне РПВ.
Тепер до Перемоги.
А наскільки будуть допомагати Штати, тільки згодом стане ясно.
внесли 50лямів у "фонд капалін", тепер м"яч на іншому боці.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:13
flyman написав:
м"яч на іншому боці
ще ВР має ратифікувати, що набуло чинності
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:28
США більше не можуть ігнорувати, що російський диктатор Володимир Путін не прагне миру. Попри вигідну пропозицію щодо припинення бойових дій, правитель РФ відмовляється від компромісу. Якщо Вашингтон дійсно має намір досягти стабільної угоди, йому слід посилити свої умови, пише Bloomberg.
Зусилля адміністрації США з активізації дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні заслуговують на визнання. Проте у прагненні досягти домовленості запропоновані ініціативи часто виглядали як поступки, що задовольняють переважно Кремль. Для досягнення стійкого миру США доведеться висунути сильніші аргументи та посилити тиск на Путіна, аби змусити його до конструктивних рішень.
Як повідомляють численні джерела, американські представники запропонували план припинення вогню, за яким Росія зберігає контроль над більшістю нині окупованих українських територій. До того ж, план передбачає значне послаблення санкцій. Не виключено, що США офіційно визнають анексований у 2014 році Крим.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:39
Очередное блабла?
Якщо рф не укладе угоду, ми дамо Зеленському більше, ніж він будь-коли отримував, – Трамп звернувся до путіна.
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Xenon
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:40
prodigy написав:
США більше не можуть ігнорувати, що російський диктатор Володимир Путін не прагне миру. Попри вигідну пропозицію щодо припинення бойових дій, правитель РФ відмовляється від компромісу. Якщо Вашингтон дійсно має намір досягти стабільної угоди, йому слід посилити свої умови, пише Bloomberg.
Зусилля адміністрації США з активізації дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні заслуговують на визнання. Проте у прагненні досягти домовленості запропоновані ініціативи часто виглядали як поступки, що задовольняють переважно Кремль. Для досягнення стійкого миру США доведеться висунути сильніші аргументи та посилити тиск на Путіна, аби змусити його до конструктивних рішень.
Як повідомляють численні джерела, американські представники запропонували план припинення вогню, за яким Росія зберігає контроль над більшістю нині окупованих українських територій. До того ж, план передбачає значне послаблення санкцій. Не виключено, що США офіційно визнають анексований у 2014 році Крим.
Тепер дійшло, що, якби Зе не пропонував безумовне припинення вогню (рпв), то звинувачення у "не прагне" миру" відносилось би і до нього?
А точніше тільки саме до нього, бо про пу Трамп би забув. Навіть більше - так і продовжував казати, що знає цього хлопця і що він хоче закінчення війни.
То як там з "на коліна" та самозабанитись?
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detroytred
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:42
На хоррошей машине друг Ганула удрал с места типа фсбэшного покушения
РейнджРовер 21модельного года и явно 5,0 с V8, не для пересичных, под сотню даже биток воскрешённый стоит на авториа
А вы меньше жрите и донатьте, и это, не забывайте что придут буряты и всех изнасилуют.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:48
Xenon написав:
Очередное блабла?
Якщо рф не укладе угоду, ми дамо Зеленському більше, ніж він будь-коли отримував, – Трамп звернувся до путіна.
Для пу Байден ще може здатися миротворцем.
Поки ніхто не знає куди поведе Трамп.
Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти.
Є шанси, що не зіскоче.
Поки він більше хоче відійти. Це війна Байдена і т.д.
Але якщо станеться навпаки, то цікаво буде, що заспівають оті тутошні пісняри про Трамп проти України.
Хоча оцей "противник" не припиняє допомогу та продовжив санкції.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 02 тра, 2025 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:50
Xenon написав:
Очередное блабла?
Якщо рф не укладе угоду, ми дамо Зеленському більше, ніж він будь-коли отримував, – Трамп звернувся до путіна.
як на мене - так цілком реально.
тепер по потрійній ціні можна нам передати все що в них валяється непотребом по складах. і записати це все внеском в фонд по копалинам.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:58
Xenon написав:
Очередное блабла?
Якщо рф не укладе угоду, ми дамо Зеленському більше, ніж він будь-коли отримував, – Трамп звернувся до путіна.
Вроде фраза из 2023г.
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