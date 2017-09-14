США більше не можуть ігнорувати, що російський диктатор Володимир Путін не прагне миру. Попри вигідну пропозицію щодо припинення бойових дій, правитель РФ відмовляється від компромісу. Якщо Вашингтон дійсно має намір досягти стабільної угоди, йому слід посилити свої умови, пише Bloomberg.
Зусилля адміністрації США з активізації дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні заслуговують на визнання. Проте у прагненні досягти домовленості запропоновані ініціативи часто виглядали як поступки, що задовольняють переважно Кремль. Для досягнення стійкого миру США доведеться висунути сильніші аргументи та посилити тиск на Путіна, аби змусити його до конструктивних рішень.
Як повідомляють численні джерела, американські представники запропонували план припинення вогню, за яким Росія зберігає контроль над більшістю нині окупованих українських територій. До того ж, план передбачає значне послаблення санкцій. Не виключено, що США офіційно визнають анексований у 2014 році Крим.
Тепер дійшло, що, якби Зе не пропонував безумовне припинення вогню (рпв), то звинувачення у "не прагне" миру" відносилось би і до нього? А точніше тільки саме до нього, бо про пу Трамп би забув. Навіть більше - так і продовжував казати, що знає цього хлопця і що він хоче закінчення війни.
Якщо рф не укладе угоду, ми дамо Зеленському більше, ніж він будь-коли отримував, – Трамп звернувся до путіна.
Для пу Байден ще може здатися миротворцем.
Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Поки він більше хоче відійти. Це війна Байдена і т.д. Але якщо станеться навпаки, то цікаво буде, що заспівають оті тутошні пісняри про Трамп проти України. Хоча оцей "противник" не припиняє допомогу та продовжив санкції.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 тра, 2025 09:55, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:всі, хто постять відео з арестовичем, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць
"Хароший у Вас план таварищ Берия..." (с) Бериївщина, Єжовщина зі Ждановщиною у всій красі. Ну то таке, дитячі обідки, комплекси та зачистка політичних конкурентій у "прастого учителя истории" проявляються у всій красі.
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Нам, обывателям, политики кажется всесильными. Однако, очень часто бывает, что выбор вариантов действий у них очень сильно ограничен. Особенно, если загоняют себя в угол слишком оптимистичными обещаниями.
candle645 написав: На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
готовили защищать пока были на работе (служили). армия это не на всю жизнь. она как и всякая другая работа.
Не на всю а до 60 років , першими у штурмовики , навіть якщо "ВУС нетой" і почьотний афрозаробітчанин, поперед звичайних цивільних.
candle645 написав:............ Той чоловік - в першу чергу цивільний. На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.
Не военные ратовали за контрактную армию. Цивільні. Это из серии - за что боролись, на то и напоролись. Так что нечего сейчас жаловаться.
цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи
А вот это не известно. "цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно не сразу.
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Нам, обывателям, политики кажется всесильными. Однако, очень часто бывает, что выбор вариантов действий у них очень сильно ограничен. Особенно, если загоняют себя в угол слишком оптимистичными обещаниями.
Несумнівно вибір обмежений.
От тільки не обіцянками пересічним. А і іншими можновладцями. Зобов'язаннями перед ними і діями таких же конкурентів.
На обіцянки пересічним уж кому, а Трампу, начхати. Зе теж. Мерцу теж. Да і майже всім іншим.
Трампа в лижню загоняє Корона та деми. Не потрібне було б Причерномор'я Антанті, то вони б давно вже злили Україну рфії... Їм і Київ-то потрібен лише в якості контролю над Причерномор'ям. А на те, що рфія сунеться по-техеньку сходом ... да пофіг їм. Втрутяться більше, лише коли загроза саме їх інтересам станеться. А чому б зараз або ще вчора-то було не втрутитися?
candle645 написав: На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
готовили защищать пока были на работе (служили). армия это не на всю жизнь. она как и всякая другая работа.
Не на всю а до 60 років , першими у штурмовики , навіть якщо "ВУС нетой" і почьотний афрозаробітчанин, поперед звичайних цивільних.
Я розумію хатєлку рядових та молодших чинів, щоб старші замість них в окопи та взводні-ротні (тобто на їх посади). Але воно так не працює. В рядові -- саме оті вчорашні цивільні після БЗВП. Якщо ці цивільні не хотіли тримати до війни сотні тисяч рядових контрактників. У взводні-ротні -- аналогічно. Піджаки та найкращі сержанти.
За вас ваші посади ніхто не замінить.
Хочеться революційного перевороту думок? Так згадайте отих ревматросів))) Вони додому схотіли та закінчення, а не щоб хтось за них в окоп (точніше на їх посади).
А тут якась ноу-хау хатєлка. В принципі, все можливо. Впроваджуйте, тоді хоч буде сенс розглядати таку пропозицію.