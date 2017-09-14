candle645 написав:............ Той чоловік - в першу чергу цивільний. На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.
Не военные ратовали за контрактную армию. Цивільні. Это из серии - за что боролись, на то и напоролись. Так что нечего сейчас жаловаться.
цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи
А вот это не известно. "цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно не сразу.
Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза. Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов. Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 02 тра, 2025 11:08, всього редагувалось 2 разів.
candle645 написав:............ Той чоловік - в першу чергу цивільний. На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.
Не военные ратовали за контрактную армию. Цивільні. Это из серии - за что боролись, на то и напоролись. Так что нечего сейчас жаловаться.
цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи
А вот это не известно. "цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно не сразу.
flyman написав:ШІ зараз десь на рівні триколісного дитячого вєліка. Який же тоді рівень розробників, яких він замінить.
Чи мова поки що іде про так званий код для "бойлер плейт"?
Тенденція все ж таки на скорочення у великих ІТ корпораціях все ж є. Час від часу випливають у гігантів, недавно Гугл радикально скоротив цілі напрями, Майкрософт, аналогічно.
Моделі за останні півроку доволі добре удосконалились. Те якими вони були півроку-рік, а те якими є зараз, різниця вражає, ще декілька таких ітерацій, і, ШІ запросто перевершить будь-якого синьора, достатньо буде тім ліду писати корректні промти для опису завдань, і оцінювати та видавати результати. Це поки ми сидимо в бульбашці війни, де все інше не так вже і важливо. Опитування за кордоном з кожним разом видають все більші відсотки використання ШІ програмістами для написання коду.