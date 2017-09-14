candle645 написав:............ Той чоловік - в першу чергу цивільний. На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.
Не военные ратовали за контрактную армию. Цивільні. Это из серии - за что боролись, на то и напоролись. Так что нечего сейчас жаловаться.
цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи
А вот это не известно. "цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно не сразу.
Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза. Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов. Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 02 тра, 2025 11:08, всього редагувалось 2 разів.
candle645 написав:............ Той чоловік - в першу чергу цивільний. На відміну від тебе, та ще 150-ти тисяч відставних сапогів, яких роками готували за рахунок податків тих самих цивільних. Особисто тебе готували мабуть років 20-25 і відповідно рівень підготовки (повинен мати) - на 2 порядки кращий ніж цивільний платник податків після БЗВП.
І відповідно ще 3 роки назад повинен був опинитися в ЗСУ саме ти та тобі подібні, а не цивільні платники податків типу Сибарита, Долярчика чи мене. Навіть якщо "неправильний ВОС" або за 20+ років так і не навчився командувати навіть взводом - то звичайним солдатом в "офіцерському батальйоні", разом із місцевим афро-заробітчанином та ще парою вислужених із МВС.
Не военные ратовали за контрактную армию. Цивільні. Это из серии - за что боролись, на то и напоролись. Так что нечего сейчас жаловаться.
цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи
А вот это не известно. "цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно не сразу.
flyman написав:ШІ зараз десь на рівні триколісного дитячого вєліка. Який же тоді рівень розробників, яких він замінить.
Чи мова поки що іде про так званий код для "бойлер плейт"?
Тенденція все ж таки на скорочення у великих ІТ корпораціях все ж є. Час від часу випливають у гігантів, недавно Гугл радикально скоротив цілі напрями, Майкрософт, аналогічно.
Моделі за останні півроку доволі добре удосконалились. Те якими вони були півроку-рік, а те якими є зараз, різниця вражає, ще декілька таких ітерацій, і, ШІ запросто перевершить будь-якого синьора, достатньо буде тім ліду писати корректні промти для опису завдань, і оцінювати та видавати результати. Це поки ми сидимо в бульбашці війни, де все інше не так вже і важливо. Опитування за кордоном з кожним разом видають все більші відсотки використання ШІ програмістами для написання коду.
fox767676 написав:Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза. Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов. Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков
Так, для нас це основний фактор, який "зробили їх разом".
З вашою спеціалізацією це поки не є загрозою, зате бекендери, фронтендери, мобільщики вже починають активно використовувати ШІ, для того щоб залишатись у обоймі, з вдосконаленням моделей, кількість необхідних розробників зменшиться доволі відчутно...
Цей тренд без якихось "чорних лебедів" важко буде змінити. Навіть банки у нас активно почали впроваджувати ШІ у своїй повсякденній діяльності, тому я б не відкидав прогнозу щодо кардинальної зміни занятості для білих комірців.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 02 тра, 2025 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Микола Ви з ІТ ? Я такі капітулянські розмови чую з 90х, коли з'явилися перші RAD, та нульових etl з GUI (" накуя мнє без гуя, когда з гуєм докуя ? ") А зараз навпаки відхід від gui до код центрічних тулів Запровадження АI потребує інженерів з цього ai, багфіксерів за цим ai, інженерів з безпеки навчання ai , щоб якийсь "промпт інженер" не злив код з бізнес схемами до www.
США поступово відмовлятимуться від посередництва у мирних переговорах між Україною та РФ, - прес-секретар Держдепартаменту Теммі Брюс виступила з заявою, яка по суті означає одне - США виходять з переговорного процесу між Україною та Росією.
"Суть змін полягає в тому, що ми все ще залишаємося залученими і будемо допомагати, чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно "літати по світу", щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін, і настав час, щоб саме вони презентували і розробили це рішення", - заявила Теммі Брюс.
fox767676 написав:Микола Ви з ІТ ? Я такі капітулянські розмови чую з 90х, коли з'явилися перші RAD, та нульових etl з GUI (" накуя мнє без гуя, когда з гуєм докуя ? ") Запровадження АI потребує інженерів з цього ai, багфіксерів за цим ai, інженерів з безпеки навчання ai , щоб якийсь "промпт інженер" не злив код з бізнес схемами до www.
У мене є друзі з ІТ (продукт та з різних галєр) і не тільки.
Підхід безпеки до ШІ навіть у банках... А шо такоє? У нас договори на наш банківський ШІ, до якого ніхто крім нас (ги-ги, ЦРУ, ФБР регоче) не має доступу, тому це безпечно і всі-всі та все-все давайте через ШІ... Тому щодо "злив" підхід у великих компаніях формується окремим договором щодо конфіденційності .