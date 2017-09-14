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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13740137411374213743>
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:59

  fox767676 написав:Склав один з іт-іспитів за допомогою ms copilot :) по приколу. Ледь не запалив, з passing score 70%.
Уявіть це на продакшені :)

Безкоштовного ms copilot?
Уявіть результати після однієї-двох-трьої ітерацій щодо вдосконалення цього ШІ...

А якщо використовувати GPT Pro, Grok, Claude? :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 02 тра, 2025 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:09

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:ШІ зараз десь на рівні триколісного дитячого вєліка.
Який же тоді рівень розробників, яких він замінить.

Чи мова поки що іде про так званий код для "бойлер плейт"?

Тенденція все ж таки на скорочення у великих ІТ корпораціях все ж є.
Час від часу випливають у гігантів, недавно Гугл радикально скоротив цілі напрями, Майкрософт, аналогічно.

Моделі за останні півроку доволі добре удосконалились.
Те якими вони були півроку-рік, а те якими є зараз, різниця вражає, ще декілька таких ітерацій, і, ШІ запросто перевершить будь-якого синьора, достатньо буде тім ліду писати корректні промти для опису завдань, і оцінювати та видавати результати.
Це поки ми сидимо в бульбашці війни, де все інше не так вже і важливо.
Опитування за кордоном з кожним разом видають все більші відсотки використання ШІ програмістами для написання коду. :roll:

тобто ніякого прогресу, ШІ буде сам себе вчити на легасі коді, бінго
а з літаків викинуть пілотів, бо давно є автопілот
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:18

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:pesikot
местный "эксперт" 777 уверен что лавров адекватный)

Питання до усіх прихильників що лавров неадекватный:
Як ви(Україна) збираєтесь укладати мир з неадекватами чи ви не збираєтесь укладати мир з неадекватами?

так й збираємося - укладаємо мир з людьми, які можуть його порушити й буль-який момент (бо вони такі й є - суцільні брехуни). головне, що треба це розуміти 8)

Ти сам неадекват, якщо збираєшся укладати мир з неадекватами.
Це говорить елементарна логіка.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:19

жить в эту пору прекрасную. Уж не придется — ни мне, ни тебе

  _Mykola_ написав:
  fox767676 написав:Склав один з іт-іспитів за допомогою ms copilot :) по приколу. Ледь не запалив, з passing score 70%.
Уявіть це на продакшені :)

Безкоштовного ms copilot?
Уявіть результати після однієї-двох-трьої ітерацій щодо вдосконалення цього ШІ...

А якщо використовувати GPT Pro, Grok, Claude? :roll:

чесно кажучи пох., хай переживають джуни, які ніколи не стануть мідлами, не те що сінйорами, а також ті всі розумники, які думають, що цопайлот такий вумний, що нетреба буде платити бабла розробникам, а тільки сказав "хочу вбивцю хвейсбука, і ШІ викатив терабайти робочого коду з розгорнутим продакшенем", гагага
тудаж і самоводильні тесли які нікого не збивають, не замозаглючуться,
як писав кріпакам РІ Нєкрасов у далекому 1864:
"Жаль только — жить в эту пору прекрасную. Уж не придется — ни мне, ни тебе"

Ждьомс.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 тра, 2025 12:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:22

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп.
Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти.
Є шанси, що не зіскоче.

Нам, обывателям, политики кажется всесильными. Однако, очень часто бывает, что выбор вариантов действий у них очень сильно ограничен. Особенно, если загоняют себя в угол слишком оптимистичными обещаниями.
Вы несколько преувеличиваете всеобщую наивность.
Вряд ли, например, вам политики кажутся всесильными. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:26

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:pesikot
местный "эксперт" 777 уверен что лавров адекватный)

Питання до усіх прихильників що лавров неадекватный:
Як ви(Україна) збираєтесь укладати мир з неадекватами чи ви не збираєтесь укладати мир з неадекватами?

Тобто, ти себе до України не відносишь ?

Ти і є, як я писав, номерний бот масковского авторегіона )
Для тебе Лавров - адекватний

Ми тобі, недолугому, і пишемо, що з неадекватами мир не варто укладати - неадеквати обов"язково порушать той мир. Це було багато разів

Це ти, номерне, ляпаєшь про РПВ та перемови, як дурень трусами об асфальт

Окрім як маніпулювати і ображати когось ти більше на ніщо не здатний.
Під "ви(Україна)" я мав на увазі що це Україна буде укладати мир а не ви. Ви(ті що на форумі) ніякого миру укладати не будуть. Але питання адресоване вам(прихильникам що лавров неадекватный).

І на питання ти звичайно не відповів. Просто поніс чергову беззмістовну пургу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:29

  flyman написав:сказав "хочу вбивцю хвейсбука, і ШІ викатив терабайти робочого коду...

вируса, который заражает компьютеры и не даёт зайти на ФБ 😁

Для формулирования задания потребуется больше людей, чем для написания кода 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:31

  ЛАД написав:Вы несколько преувеличиваете всеобщую наивность.
Вряд ли, например, вам политики кажутся всесильными. :)

Так ведь я считаю себя самым умным 😎
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:31

  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:........
Не военные ратовали за контрактную армию.
Цивільні.
Это из серии - за что боролись, на то и напоролись.
Так что нечего сейчас жаловаться.
------------
цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи
------------
А вот это не известно.
"цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно не сразу.

+ Ще один негативний фактор від ШІ Искусственный интеллект заменяет программистов: в Microsoft он уже генерирует до 30% кода


Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза.
Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов.
Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков

Не переживайте, одно другому не мешает. :)
Месяц назад прочитал - "Специалисты хайтека массово покидают Израиль: что происходит" https://www.vesty.co.il/main/article/b1lwfyw0je.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:33

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав: Дивлюсь за віконце
ЗСУ - воює
Я плачу податки і доначу скільки можу....
Фронт застиг на місці останні 800 днів

Як це сталось?
Якби не діяло то летсуорки вже б прорвали кордон , лади підняли триколори а педераційники стояли на Збручі
Только порадовался, что вы себя стали вести аккуратнее.
Оказывается, рано.
Какой флаг поднимете вы?
Той самий що і до війни
Жовто-блакитний...

не треба так перейматися за ЛАДа, пишіть вже відразу червоно-чорний 8)
Shaman
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  #<1 ... 13740137411374213743>
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