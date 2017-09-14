flyman написав:ШІ зараз десь на рівні триколісного дитячого вєліка. Який же тоді рівень розробників, яких він замінить.
Чи мова поки що іде про так званий код для "бойлер плейт"?
Тенденція все ж таки на скорочення у великих ІТ корпораціях все ж є. Час від часу випливають у гігантів, недавно Гугл радикально скоротив цілі напрями, Майкрософт, аналогічно.
Моделі за останні півроку доволі добре удосконалились. Те якими вони були півроку-рік, а те якими є зараз, різниця вражає, ще декілька таких ітерацій, і, ШІ запросто перевершить будь-якого синьора, достатньо буде тім ліду писати корректні промти для опису завдань, і оцінювати та видавати результати. Це поки ми сидимо в бульбашці війни, де все інше не так вже і важливо. Опитування за кордоном з кожним разом видають все більші відсотки використання ШІ програмістами для написання коду.
тобто ніякого прогресу, ШІ буде сам себе вчити на легасі коді, бінго а з літаків викинуть пілотів, бо давно є автопілот
fox767676 написав:Склав один з іт-іспитів за допомогою ms copilot по приколу. Ледь не запалив, з passing score 70%. Уявіть це на продакшені
Безкоштовного ms copilot? Уявіть результати після однієї-двох-трьої ітерацій щодо вдосконалення цього ШІ...
А якщо використовувати GPT Pro, Grok, Claude?
чесно кажучи пох., хай переживають джуни, які ніколи не стануть мідлами, не те що сінйорами, а також ті всі розумники, які думають, що цопайлот такий вумний, що нетреба буде платити бабла розробникам, а тільки сказав "хочу вбивцю хвейсбука, і ШІ викатив терабайти робочого коду з розгорнутим продакшенем", гагага тудаж і самоводильні тесли які нікого не збивають, не замозаглючуться, як писав кріпакам РІ Нєкрасов у далекому 1864: "Жаль только — жить в эту пору прекрасную. Уж не придется — ни мне, ни тебе"
Ждьомс.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 тра, 2025 12:31, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Нам, обывателям, политики кажется всесильными. Однако, очень часто бывает, что выбор вариантов действий у них очень сильно ограничен. Особенно, если загоняют себя в угол слишком оптимистичными обещаниями.
Вы несколько преувеличиваете всеобщую наивность. Вряд ли, например, вам политики кажутся всесильными.
Прохожий написав:pesikot местный "эксперт" 777 уверен что лавров адекватный)
Питання до усіх прихильників що лавров неадекватный: Як ви(Україна) збираєтесь укладати мир з неадекватами чи ви не збираєтесь укладати мир з неадекватами?
Тобто, ти себе до України не відносишь ?
Ти і є, як я писав, номерний бот масковского авторегіона ) Для тебе Лавров - адекватний
Ми тобі, недолугому, і пишемо, що з неадекватами мир не варто укладати - неадеквати обов"язково порушать той мир. Це було багато разів
Це ти, номерне, ляпаєшь про РПВ та перемови, як дурень трусами об асфальт
Окрім як маніпулювати і ображати когось ти більше на ніщо не здатний. Під "ви(Україна)" я мав на увазі що це Україна буде укладати мир а не ви. Ви(ті що на форумі) ніякого миру укладати не будуть. Але питання адресоване вам(прихильникам що лавров неадекватный).
І на питання ти звичайно не відповів. Просто поніс чергову беззмістовну пургу.
ЛАД написав:........ Не военные ратовали за контрактную армию. Цивільні. Это из серии - за что боролись, на то и напоролись. Так что нечего сейчас жаловаться. ------------ цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи ------------ А вот это не известно. "цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно не сразу.
Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза. Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов. Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков