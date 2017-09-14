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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13740137411374213743
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:34

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза.
Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов.
Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков

Не переживайте, одно другому не мешает. :)
Месяц назад прочитал - "Специалисты хайтека массово покидают Израиль: что происходит" https://www.vesty.co.il/main/article/b1lwfyw0je.

Залишилось лише покинути воюючу Індію/Пакистан і трапмістську Америку з гражданським кофліктом, ісход ай-ті на гору Амаргєдон обіспєчєн
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:45

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Вы несколько преувеличиваете всеобщую наивность.
Вряд ли, например, вам политики кажутся всесильными. :)

Так ведь я считаю себя самым умным 😎

Можно к вам на скамеечку рядышком пристроиться? Много места не займу. :roll:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:49

  detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп.
Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти.
Є шанси, що не зіскоче.

Ніхто не знає - вірно.
Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений.
І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:50

  fox767676 написав:Микола Ви з ІТ ?
Я такі капітулянські розмови чую з 90х, коли з'явилися перші RAD, та нульових etl з GUI (" накуя мнє без гуя, когда з гуєм докуя ? ")
А зараз навпаки відхід від gui до код центрічних тулів
Запровадження АI потребує інженерів з цього ai, багфіксерів за цим ai, інженерів з безпеки навчання ai , щоб якийсь "промпт інженер" не злив код з бізнес схемами до www.
Ни разу не считаю себя специалистом в IT, прямо скажем близок к 0, но сообщения о сокращении сотрудников в разных компаниях в последнее время попадаются достаточно часто.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:52

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:........
Не военные ратовали за контрактную армию.
Цивільні.
Это из серии - за что боролись, на то и напоролись.
Так что нечего сейчас жаловаться.
------------
цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи
------------
А вот это не известно.
"цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно
+ Ще один негативний фактор від ШІ Искусственный интеллект заменяет программистов: в Microsoft он уже генерирует до 30% кода


Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза.
Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов.
Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков

Не переживайте, одно другому не мешает. :)
Месяц назад прочитал - "Специалисты хайтека массово покидают Израиль: что происходит" https://www.vesty.co.il/main/article/b1lwfyw0je.


Из прчитанного меня больше беспокоят опасные акулы на средиземноморском побережье Израиля
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:54

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп.
Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти.
Є шанси, що не зіскоче.

Ніхто не знає - вірно.
Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений.
І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы. :)
Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор?
А то бурные аплодисменты, временами переходящие в овации, слышу, а вот самого текста и его обсуждения и "экспертной оценки" не вижу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:58

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп.
Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти.
Є шанси, що не зіскоче.

Ніхто не знає - вірно.
Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений.
І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы. :)

ніхто не знає майбутнього, але наразі Трамп отримав "карту" щоб зайти з неї до Мск.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:01

  _Mykola_ написав:
  prodigy написав:всі, хто постять відео з арестовичем, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць

"Хароший у Вас план таварищ Берия..." (с)
Бериївщина, Єжовщина зі Ждановщиною у всій красі.
Ну то таке, дитячі обідки, комплекси та зачистка політичних конкурентій у "прастого учителя истории" проявляються у всій красі. :D

Зачисткой можно назвать санкции против людей, на которых ничего особенно плохого нет в контексте нанесения деструкции Украине. Ну, к примеру человек любит и покупает для семьи контрабандные окорочка из Белгорода, продает контрабандой украинский сахар в росию.

Другое дело когда человек на должности президента Украины всеми силами не видит доклады украинской разведки о массовом и самом активном участии в Крыму, Донецке, Славянске, Луганске диверсионных групп из росии с целью захвата власти в части Украины, а вернее аннексии украинской территории. Речь о турчинове и порошенко. Это люди грубо нарушили Конституцию Украины, будучи ее гарантами. Какой урон они нанесли Украине?
- без боя отдали Крым, отвлекли от этого события внимание путем введения в заблуждение как украинцев так и мировую общественность. Они создали опасный прецедент, который станет в 2022 году основанием для кремля в контексте развязывания полномасштабной войны против Украины

Что касается Арестовича, то это типичный агент кремлевской пропаганды, действующий под чужим флагом. Его работа настолько груба и не талантлива, что его кремлевские кураторы слили при первой же подходящем случае (прямой прилет ракеты в жилой дом в Днепре), когда Арестовичу пришлось "срочно стать икспердом" в вопросах ПВО чтобы заявить о том что это была не росийская ракета).

Конечно, есть и другие агенты, более замаскированные - можно так сказать. Естественно этот сайт с модераторами сюда включен.
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