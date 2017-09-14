fox767676 написав:Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза. Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов. Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Ніхто не знає - вірно. Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений. І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
fox767676 написав:Микола Ви з ІТ ? Я такі капітулянські розмови чую з 90х, коли з'явилися перші RAD, та нульових etl з GUI (" накуя мнє без гуя, когда з гуєм докуя ? ") А зараз навпаки відхід від gui до код центрічних тулів Запровадження АI потребує інженерів з цього ai, багфіксерів за цим ai, інженерів з безпеки навчання ai , щоб якийсь "промпт інженер" не злив код з бізнес схемами до www.
Ни разу не считаю себя специалистом в IT, прямо скажем близок к 0, но сообщения о сокращении сотрудников в разных компаниях в последнее время попадаются достаточно часто.
_Mykola_ написав:........ Не военные ратовали за контрактную армию. Цивільні. Это из серии - за что боролись, на то и напоролись. Так что нечего сейчас жаловаться. ------------ цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи ------------ А вот это не известно. "цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно + Ще один негативний фактор від ШІ Искусственный интеллект заменяет программистов: в Microsoft он уже генерирует до 30% кода
Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза. Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов. Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Ніхто не знає - вірно. Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений. І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы. Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор? А то бурные аплодисменты, временами переходящие в овации, слышу, а вот самого текста и его обсуждения и "экспертной оценки" не вижу.
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Ніхто не знає - вірно. Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений. І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы.
ніхто не знає майбутнього, але наразі Трамп отримав "карту" щоб зайти з неї до Мск.
prodigy написав:всі, хто постять відео з арестовичем, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць
"Хароший у Вас план таварищ Берия..." (с) Бериївщина, Єжовщина зі Ждановщиною у всій красі. Ну то таке, дитячі обідки, комплекси та зачистка політичних конкурентій у "прастого учителя истории" проявляються у всій красі.
Зачисткой можно назвать санкции против людей, на которых ничего особенно плохого нет в контексте нанесения деструкции Украине. Ну, к примеру человек любит и покупает для семьи контрабандные окорочка из Белгорода, продает контрабандой украинский сахар в росию.
Другое дело когда человек на должности президента Украины всеми силами не видит доклады украинской разведки о массовом и самом активном участии в Крыму, Донецке, Славянске, Луганске диверсионных групп из росии с целью захвата власти в части Украины, а вернее аннексии украинской территории. Речь о турчинове и порошенко. Это люди грубо нарушили Конституцию Украины, будучи ее гарантами. Какой урон они нанесли Украине? - без боя отдали Крым, отвлекли от этого события внимание путем введения в заблуждение как украинцев так и мировую общественность. Они создали опасный прецедент, который станет в 2022 году основанием для кремля в контексте развязывания полномасштабной войны против Украины
Что касается Арестовича, то это типичный агент кремлевской пропаганды, действующий под чужим флагом. Его работа настолько груба и не талантлива, что его кремлевские кураторы слили при первой же подходящем случае (прямой прилет ракеты в жилой дом в Днепре), когда Арестовичу пришлось "срочно стать икспердом" в вопросах ПВО чтобы заявить о том что это была не росийская ракета).
Конечно, есть и другие агенты, более замаскированные - можно так сказать. Естественно этот сайт с модераторами сюда включен.