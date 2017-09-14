Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:01

_Mykola_ написав: prodigy написав: всі, хто постять відео з арестовичем, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць всі,, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць

"Хароший у Вас план таварищ Берия..." (с)

Бериївщина, Єжовщина зі Ждановщиною у всій красі.

Ну то таке, дитячі обідки, комплекси та зачистка політичних конкурентій у "прастого учителя истории" проявляються у всій красі. "Хароший у Вас план таварищ Берия..." (с)Бериївщина, Єжовщина зі Ждановщиною у всій красі.Ну то таке, дитячі обідки, комплекси та зачистка політичних конкурентій у "прастого учителя истории" проявляються у всій красі.

Зачисткой можно назвать санкции против людей, на которых ничего особенно плохого нет в контексте нанесения деструкции Украине. Ну, к примеру человек любит и покупает для семьи контрабандные окорочка из Белгорода, продает контрабандой украинский сахар в росию.Другое дело когда человек на должности президента Украины всеми силами не видит доклады украинской разведки о массовом и самом активном участии в Крыму, Донецке, Славянске, Луганске диверсионных групп из росии с целью захвата власти в части Украины, а вернее аннексии украинской территории. Речь о турчинове и порошенко. Это люди грубо нарушили Конституцию Украины, будучи ее гарантами. Какой урон они нанесли Украине?- без боя отдали Крым, отвлекли от этого события внимание путем введения в заблуждение как украинцев так и мировую общественность. Они создали опасный прецедент, который станет в 2022 году основанием для кремля в контексте развязывания полномасштабной войны против УкраиныЧто касается Арестовича, то это типичный агент кремлевской пропаганды, действующий под чужим флагом. Его работа настолько груба и не талантлива, что его кремлевские кураторы слили при первой же подходящем случае (прямой прилет ракеты в жилой дом в Днепре), когда Арестовичу пришлось "срочно стать икспердом" в вопросах ПВО чтобы заявить о том что это была не росийская ракета).Конечно, есть и другие агенты, более замаскированные - можно так сказать. Естественно этот сайт с модераторами сюда включен.