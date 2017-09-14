fox767676 написав:Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза. Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов. Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Ніхто не знає - вірно. Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений. І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
fox767676 написав:Микола Ви з ІТ ? Я такі капітулянські розмови чую з 90х, коли з'явилися перші RAD, та нульових etl з GUI (" накуя мнє без гуя, когда з гуєм докуя ? ") А зараз навпаки відхід від gui до код центрічних тулів Запровадження АI потребує інженерів з цього ai, багфіксерів за цим ai, інженерів з безпеки навчання ai , щоб якийсь "промпт інженер" не злив код з бізнес схемами до www.
Ни разу не считаю себя специалистом в IT, прямо скажем близок к 0, но сообщения о сокращении сотрудников в разных компаниях в последнее время попадаются достаточно часто.
_Mykola_ написав:........ Не военные ратовали за контрактную армию. Цивільні. Это из серии - за что боролись, на то и напоролись. Так что нечего сейчас жаловаться. ------------ цивільний IT-шник, та і взагалі більшість мобілізованих цивільних повернуться до своєї нормальної роботи ------------ А вот это не известно. "цивільний IT-шник" был IT-шником. А вот сможет ли после нескольких лет перерыва восстановиться, не ясно. Но точно + Ще один негативний фактор від ШІ Искусственный интеллект заменяет программистов: в Microsoft он уже генерирует до 30% кода
Не переживайте так. Ни ИИ, ни мифические остатавание от новых ИТ трендов не угроза. Угроза - девальвация украинской локации, превращение её в один большой Сектор Газы, соответственно снижение спроса и рейтов, падение масштаба проектов. Даже после войны, зрелище разбитых киевских БЦ отпугнет многих заказчиков
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Ніхто не знає - вірно. Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений. І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы. Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор? А то бурные аплодисменты, временами переходящие в овации, слышу, а вот самого текста и его обсуждения и "экспертной оценки" не вижу.
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Ніхто не знає - вірно. Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений. І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы.
ніхто не знає майбутнього, але наразі Трамп отримав "карту" щоб зайти з неї до Мск.
ЛАД написав: Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы. Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор? А то бурные аплодисменты, временами переходящие в овации, слышу, а вот самого текста и его обсуждения и "экспертной оценки" не вижу.
Не читав і не планую. Чув що там 90 сторінок. Я впевнений що це чисто політичний(для піару) договір. Якщо по ньому і будуть якісь реальні "движения", то хіба після війни.
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Ніхто не знає - вірно. Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений. І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
Розрахунок можливий таким -- гроші від Європи-Японії нам, а ми за ці гроші купляємо зброю в Штатів.
Або Трамп.. Да він може перевзутися в стрибку і наобіцяти реднекам, що за все сплатить переможена рфія - бохата на надра та ін. ресурси.
Поки у всіх цих тьорках вирішується які складуться союзи і хто саме буде цапом і платником за банкет. Якщо банкет схотять збільшити та продовжити. А так поки - це Україна та рфія)) Кожна з думкою перемогти..
Я, Коновалюк Тетяна Валентинівна, звертаюся до громадськості та відповідальних органів у зв’язку з надзвичайною ситуацією – дорожньо-транспортною пригодою, яка трапилася 29 квітня 2025 року о 16:20 на центральній площі міста Татарбунари Одеської області. В цей період співробітницею поліції, Алісою Маркович, був здійснений наїзд на мою семирічну дитину Софію Сухоліту, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Так склалося, що мій чоловік, Олександр Сухоліта, теж став очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки дитина була з ним... Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Лише після його крику машина зупинилася. Водійка при цьому не викликала швидку допомогу та поліцію, як про це зазначено в правилах дорожнього руху. При цьому вона перемістилася на пасажирське місце. Батько викликав поліцію, а поліція в свою чергу, викликала швидку допомогу. Наступного дня, 30.04.2025 р., мій чоловік, Сухоліта Олександр, як законний представник потерпілої дитини, прибув до відділу поліції для отримання інформації щодо розслідування кримінальної справи, надання пояснень та оформлення статусу дитини як потерпілої. Після прибуття до відділку він зник. Зв’язок із ним обірвався. З метою розшуку чоловіка, я подала телефонну скаргу на лінію 102... В цей час, зі слів очевидців, дізналася, що його вивезли із відділку поліції передали представникам ТЦК та СП для мобілізації. Виходячи із вищевказаних подій, маємо всі підстави вважати, що його затримання є незаконним і пов’язане з тиском у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася з його неповнолітньою дитиною.
нагадало подію в Ужгороді в 2022, коли дружина нач.поліції припаркувалась на тротуарі, заблокувавши прохід пішоходам, через що посварилась з перехожими. До сварки приєднались хлопці-працівники сервісу по мобілкам який там був розміщений. Як результат один звінок і весь колектив сервісу забрали в ТЦК - наступного дня вони вже тренувались на місцевому полігоні