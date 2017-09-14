ЛАД написав: Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы. Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор? А то бурные аплодисменты, временами переходящие в овации, слышу, а вот самого текста и его обсуждения и "экспертной оценки" не вижу.
Не читав і не планую. Чув що там 90 сторінок. Я впевнений що це чисто політичний(для піару) договір. Якщо по ньому і будуть якісь реальні "движения", то хіба після війни.
Подейкують, що да - лише рамкова угода. І на 12 сторінок. Щоб Трамп хоч щось отримав для піару.
По суті навіть Зе прогнув потужного Трампа. Не тому що сам потужний, а тому що має потужну підтримку. _________________________________ Якщо не брехня: *Демократия. Парламентаризм. Субъектность. Независимость. ГИДНИСТЬ!
Рада получила на рассмотрение законопроект о ратификации соглашения с США, однако депутатам документ не показывают, — нардеп Железняк
Он утверждает, что в опубликованной правительством версии соглашения, которую предлагают ратифицировать, содержатся лишь общие фразы, а все важные детали отсутствуют.* (С) _________________________________ «Ну і сам документ це те, що вчора публікував.Тільки 12 сторінок. Без іншої важливої технічної частини. Тому тут «Європейська правда» правильно написали, трохи незрозуміло – а як мають депутати схвалювати рішення, не знаючи, що в тексті», – написав він у телеграмі. https://akzenty.com/rada-otrymala-rozgl ... oyekt-pro/
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 тра, 2025 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Виведені з експлуатації винищувачі F-16 вивозять зі звалищ у США і відправляють в Україну для підтримки в робочому стані парку літаків цієї моделі, наданих країнами Європи, повідомляє американське видання The War Zone з посиланням на джерела у Військово-повітряних силах США.
За даними видання, департамент ВПС США "підтримав підтримання в робочому стані винищувачів F-16, переданих Україні європейськими країнами, надавши Україні на запчастини виведені з експлуатації і повністю неробочі винищувачі F-16". "Ці F-16 були виведені з активного використання в США і не придатні для польотів. Важливо, що вони не мають критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і не можуть бути відновлені для оперативного використання", - відзначив співрозмовник видання.
Докази того, що F-16 прямували в Україну, з'явилися минулого тижня, коли в соціальних мережах почали поширюватися фотографії, на яких щонайменше три упаковані в термоусадочну плівку F-16, без крил, хвостів, двигунів і радарів, завантажуються на літак Ан-124 "Авіаліній Антонова" в міжнародному аеропорту міста Тусон, штат Арізона.
Видання відзначає, що США не зобов'язувалися передавати Україні свої винищувачі F-16, але раніше у квітні командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив комітету Сенату США, що додаткові F-16 готуються до постачання в Україну, хоча і не назвав джерело.
Загалом партнери обіцяли поставити Україні близько 85 бойових F-16, в тому числі 24 з Нідерландів, 19 з Данії і 12 з Норвегії (плюс 10 на запчастини), 30 з Бельгії. Однак частина цих літаків не відправляється в Україну, а використовується для підготовки українських пілотів в інших країнах.
"Хоча надані Сполученими Штатами літаки не збільшать загальну кількість літаків, вони, тим не менш, нададуть значний поштовх у підтримці зростаючого українського флоту "Вайперів". США не були зацікавлені в безпосередньому постачанні Україні літаючих винищувачів F-16, але це завжди може змінитися в якийсь момент", - йдеться в повідомленні.
prodigy написав:Виведені з експлуатації винищувачі F-16 вивозять зі звалищ у США і відправляють в Україну для підтримки в робочому стані парку літаків цієї моделі, наданих країнами Європи, повідомляє американське видання The War Zone з посиланням на джерела у Військово-повітряних силах США.
За даними видання, департамент ВПС США "підтримав підтримання в робочому стані винищувачів F-16, переданих Україні європейськими країнами, надавши Україні на запчастини виведені з експлуатації і повністю неробочі винищувачі F-16". "Ці F-16 були виведені з активного використання в США і не придатні для польотів. Важливо, що вони не мають критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і не можуть бути відновлені для оперативного використання", - відзначив співрозмовник видання.
Докази того, що F-16 прямували в Україну, з'явилися минулого тижня, коли в соціальних мережах почали поширюватися фотографії, на яких щонайменше три упаковані в термоусадочну плівку F-16, без крил, хвостів, двигунів і радарів, завантажуються на літак Ан-124 "Авіаліній Антонова" в міжнародному аеропорту міста Тусон, штат Арізона.
Видання відзначає, що США не зобов'язувалися передавати Україні свої винищувачі F-16, але раніше у квітні командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив комітету Сенату США, що додаткові F-16 готуються до постачання в Україну, хоча і не назвав джерело.
Загалом партнери обіцяли поставити Україні близько 85 бойових F-16, в тому числі 24 з Нідерландів, 19 з Данії і 12 з Норвегії (плюс 10 на запчастини), 30 з Бельгії. Однак частина цих літаків не відправляється в Україну, а використовується для підготовки українських пілотів в інших країнах.
"Хоча надані Сполученими Штатами літаки не збільшать загальну кількість літаків, вони, тим не менш, нададуть значний поштовх у підтримці зростаючого українського флоту "Вайперів". США не були зацікавлені в безпосередньому постачанні Україні літаючих винищувачів F-16, але це завжди може змінитися в якийсь момент", - йдеться в повідомленні.
і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?
– 50% доходів від нових ліцензій на надра (роялті, ліцензії, угоди про розподіл продукції) автоматично йдуть у Фонд; – Фонд інвестує у стратегічні галузі: видобуток корисних копалин (літій, уран, графіт), енергетику, інфраструктуру; – повне звільнення Фонду від податків в Україні; – США звільняють українську сторону від федеральних податків; – вільна конвертація гривні у долар і виведення прибутку за кордон; – у разі суперечності з українським законодавством — перевага надається умовам Угоди, а не законам України.
📌 Особливі преференції для Фонду:
– першочерговий доступ до ліцензій та інформації про надра; – заборона державі надавати вигідніші умови третім сторонам; – право на переговори та пріоритетний викуп продукції; – заборона на участь у проєктах компаніям, пов’язаним з росією. https://t.me/s/oleksiihoncharenko
Імхо. Ключове - *у разі суперечності з українським законодавством — перевага надається умовам Угоди, а не законам України.* А умови угоди по яким законам?)) Подейкують, що по законам штату Делавер. С - самостійність. І в принципі, нічьо, якщо буде відповідний результат. _____________________________ Виходить, що не така вже й рамкова. Бо технічну частину на десятки сторінок уряд начебто вже підписав.
prodigy написав:Виведені з експлуатації винищувачі F-16 вивозять зі звалищ у США і відправляють в Україну для підтримки в робочому стані парку літаків цієї моделі, наданих країнами Європи, повідомляє американське видання The War Zone з посиланням на джерела у Військово-повітряних силах США. ................. "Хоча надані Сполученими Штатами літаки не збільшать загальну кількість літаків, вони, тим не менш, нададуть значний поштовх у підтримці зростаючого українського флоту "Вайперів". США не були зацікавлені в безпосередньому постачанні Україні літаючих винищувачів F-16, але це завжди може змінитися в якийсь момент", - йдеться в повідомленні.
і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?
Мне больше понравилось: "це завжди може змінитися в якийсь момент". И это уже 3 года "в якийсь момент".