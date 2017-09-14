detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Ніхто не знає - вірно. Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений. І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы.
ніхто не знає майбутнього, але наразі Трамп отримав "карту" щоб зайти з неї до Мск.
ЛАД написав: Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы. Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор? А то бурные аплодисменты, временами переходящие в овации, слышу, а вот самого текста и его обсуждения и "экспертной оценки" не вижу.
Не читав і не планую. Чув що там 90 сторінок. Я впевнений що це чисто політичний(для піару) договір. Якщо по ньому і будуть якісь реальні "движения", то хіба після війни.
detroytred написав:Поки ніхто не знає куди поведе Трамп. Але в лижню-колію допомагати наваляти посунути рфію його заганяли і будуть заганяти. Є шанси, що не зіскоче.
Ніхто не знає - вірно. Але судячи зі всього варіант що "Трамп дасть нам дуже багато зброї" чи "дасть багато грошей" виключений. І не по причині що Трамп когось любить а когось не любить і не по причині політичних ігор. Причина банальна - Трамп(США) став на шлях економії грошей(США) і це прям очевидно. Тому багато зброї нахаляву точно не буде. А заплатити за "багато зброї" ми не зможемо.
Розрахунок можливий таким -- гроші від Європи-Японії нам, а ми за ці гроші купляємо зброю в Штатів.
Або Трамп.. Да він може перевзутися в стрибку і наобіцяти реднекам, що за все сплатить переможена рфія - бохата на надра та ін. ресурси.
Поки у всіх цих тьорках вирішується які складуться союзи і хто саме буде цапом і платником за банкет. Якщо банкет схотять збільшити та продовжити. А так поки - це Україна та рфія)) Кожна з думкою перемогти..
Я, Коновалюк Тетяна Валентинівна, звертаюся до громадськості та відповідальних органів у зв’язку з надзвичайною ситуацією – дорожньо-транспортною пригодою, яка трапилася 29 квітня 2025 року о 16:20 на центральній площі міста Татарбунари Одеської області. В цей період співробітницею поліції, Алісою Маркович, був здійснений наїзд на мою семирічну дитину Софію Сухоліту, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Так склалося, що мій чоловік, Олександр Сухоліта, теж став очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки дитина була з ним... Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Лише після його крику машина зупинилася. Водійка при цьому не викликала швидку допомогу та поліцію, як про це зазначено в правилах дорожнього руху. При цьому вона перемістилася на пасажирське місце. Батько викликав поліцію, а поліція в свою чергу, викликала швидку допомогу. Наступного дня, 30.04.2025 р., мій чоловік, Сухоліта Олександр, як законний представник потерпілої дитини, прибув до відділу поліції для отримання інформації щодо розслідування кримінальної справи, надання пояснень та оформлення статусу дитини як потерпілої. Після прибуття до відділку він зник. Зв’язок із ним обірвався. З метою розшуку чоловіка, я подала телефонну скаргу на лінію 102... В цей час, зі слів очевидців, дізналася, що його вивезли із відділку поліції передали представникам ТЦК та СП для мобілізації. Виходячи із вищевказаних подій, маємо всі підстави вважати, що його затримання є незаконним і пов’язане з тиском у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася з його неповнолітньою дитиною.
нагадало подію в Ужгороді в 2022, коли дружина нач.поліції припаркувалась на тротуарі, заблокувавши прохід пішоходам, через що посварилась з перехожими. До сварки приєднались хлопці-працівники сервісу по мобілкам який там був розміщений. Як результат один звінок і весь колектив сервісу забрали в ТЦК - наступного дня вони вже тренувались на місцевому полігоні
ЛАД написав: Есть вариант наращивать долги в счёт "будущих доходов фонда". Если поверят в эти доходы. Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор? А то бурные аплодисменты, временами переходящие в овации, слышу, а вот самого текста и его обсуждения и "экспертной оценки" не вижу.
Не читав і не планую. Чув що там 90 сторінок. Я впевнений що це чисто політичний(для піару) договір. Якщо по ньому і будуть якісь реальні "движения", то хіба після війни.
Подейкують, що да - лише рамкова угода. І на 12 сторінок. Щоб Трамп хоч щось отримав для піару.
По суті навіть Зе прогнув потужного Трампа. Не тому що сам потужний, а тому що має потужну підтримку. _________________________________ Якщо не брехня: *Демократия. Парламентаризм. Субъектность. Независимость. ГИДНИСТЬ!
Рада получила на рассмотрение законопроект о ратификации соглашения с США, однако депутатам документ не показывают, — нардеп Железняк
Он утверждает, что в опубликованной правительством версии соглашения, которую предлагают ратифицировать, содержатся лишь общие фразы, а все важные детали отсутствуют.* (С) _________________________________ «Ну і сам документ це те, що вчора публікував.Тільки 12 сторінок. Без іншої важливої технічної частини. Тому тут «Європейська правда» правильно написали, трохи незрозуміло – а як мають депутати схвалювати рішення, не знаючи, що в тексті», – написав він у телеграмі. https://akzenty.com/rada-otrymala-rozgl ... oyekt-pro/
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 тра, 2025 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Виведені з експлуатації винищувачі F-16 вивозять зі звалищ у США і відправляють в Україну для підтримки в робочому стані парку літаків цієї моделі, наданих країнами Європи, повідомляє американське видання The War Zone з посиланням на джерела у Військово-повітряних силах США.
За даними видання, департамент ВПС США "підтримав підтримання в робочому стані винищувачів F-16, переданих Україні європейськими країнами, надавши Україні на запчастини виведені з експлуатації і повністю неробочі винищувачі F-16". "Ці F-16 були виведені з активного використання в США і не придатні для польотів. Важливо, що вони не мають критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і не можуть бути відновлені для оперативного використання", - відзначив співрозмовник видання.
Докази того, що F-16 прямували в Україну, з'явилися минулого тижня, коли в соціальних мережах почали поширюватися фотографії, на яких щонайменше три упаковані в термоусадочну плівку F-16, без крил, хвостів, двигунів і радарів, завантажуються на літак Ан-124 "Авіаліній Антонова" в міжнародному аеропорту міста Тусон, штат Арізона.
Видання відзначає, що США не зобов'язувалися передавати Україні свої винищувачі F-16, але раніше у квітні командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив комітету Сенату США, що додаткові F-16 готуються до постачання в Україну, хоча і не назвав джерело.
Загалом партнери обіцяли поставити Україні близько 85 бойових F-16, в тому числі 24 з Нідерландів, 19 з Данії і 12 з Норвегії (плюс 10 на запчастини), 30 з Бельгії. Однак частина цих літаків не відправляється в Україну, а використовується для підготовки українських пілотів в інших країнах.
"Хоча надані Сполученими Штатами літаки не збільшать загальну кількість літаків, вони, тим не менш, нададуть значний поштовх у підтримці зростаючого українського флоту "Вайперів". США не були зацікавлені в безпосередньому постачанні Україні літаючих винищувачів F-16, але це завжди може змінитися в якийсь момент", - йдеться в повідомленні.
prodigy написав:Виведені з експлуатації винищувачі F-16 вивозять зі звалищ у США і відправляють в Україну для підтримки в робочому стані парку літаків цієї моделі, наданих країнами Європи, повідомляє американське видання The War Zone з посиланням на джерела у Військово-повітряних силах США.
За даними видання, департамент ВПС США "підтримав підтримання в робочому стані винищувачів F-16, переданих Україні європейськими країнами, надавши Україні на запчастини виведені з експлуатації і повністю неробочі винищувачі F-16". "Ці F-16 були виведені з активного використання в США і не придатні для польотів. Важливо, що вони не мають критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і не можуть бути відновлені для оперативного використання", - відзначив співрозмовник видання.
Докази того, що F-16 прямували в Україну, з'явилися минулого тижня, коли в соціальних мережах почали поширюватися фотографії, на яких щонайменше три упаковані в термоусадочну плівку F-16, без крил, хвостів, двигунів і радарів, завантажуються на літак Ан-124 "Авіаліній Антонова" в міжнародному аеропорту міста Тусон, штат Арізона.
Видання відзначає, що США не зобов'язувалися передавати Україні свої винищувачі F-16, але раніше у квітні командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив комітету Сенату США, що додаткові F-16 готуються до постачання в Україну, хоча і не назвав джерело.
Загалом партнери обіцяли поставити Україні близько 85 бойових F-16, в тому числі 24 з Нідерландів, 19 з Данії і 12 з Норвегії (плюс 10 на запчастини), 30 з Бельгії. Однак частина цих літаків не відправляється в Україну, а використовується для підготовки українських пілотів в інших країнах.
"Хоча надані Сполученими Штатами літаки не збільшать загальну кількість літаків, вони, тим не менш, нададуть значний поштовх у підтримці зростаючого українського флоту "Вайперів". США не були зацікавлені в безпосередньому постачанні Україні літаючих винищувачів F-16, але це завжди може змінитися в якийсь момент", - йдеться в повідомленні.
і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?
– 50% доходів від нових ліцензій на надра (роялті, ліцензії, угоди про розподіл продукції) автоматично йдуть у Фонд; – Фонд інвестує у стратегічні галузі: видобуток корисних копалин (літій, уран, графіт), енергетику, інфраструктуру; – повне звільнення Фонду від податків в Україні; – США звільняють українську сторону від федеральних податків; – вільна конвертація гривні у долар і виведення прибутку за кордон; – у разі суперечності з українським законодавством — перевага надається умовам Угоди, а не законам України.
📌 Особливі преференції для Фонду:
– першочерговий доступ до ліцензій та інформації про надра; – заборона державі надавати вигідніші умови третім сторонам; – право на переговори та пріоритетний викуп продукції; – заборона на участь у проєктах компаніям, пов’язаним з росією. https://t.me/s/oleksiihoncharenko
Імхо. Ключове - *у разі суперечності з українським законодавством — перевага надається умовам Угоди, а не законам України.* А умови угоди по яким законам?)) Подейкують, що по законам штату Делавер. С - самостійність. І в принципі, нічьо, якщо буде відповідний результат. _____________________________ Виходить, що не така вже й рамкова. Бо технічну частину на десятки сторінок уряд начебто вже підписав.