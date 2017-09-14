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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:33
flyman написав: prodigy написав:Виведені з експлуатації винищувачі F-16 вивозять зі звалищ у США і відправляють в Україну для підтримки в робочому стані парку літаків цієї моделі, наданих країнами Європи
, повідомляє американське видання The War Zone з посиланням на джерела у Військово-повітряних силах США.
.................
"Хоча надані Сполученими Штатами літаки не збільшать загальну кількість літаків, вони, тим не менш, нададуть значний поштовх у підтримці зростаючого українського флоту "Вайперів"
. США не були зацікавлені
в безпосередньому постачанні Україні літаючих винищувачів F-16, але це завжди може змінитися в якийсь момент", - йдеться в повідомленні.
і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?
Мне больше понравилось: "це завжди може змінитися в якийсь момент".
И это уже 3 года "в якийсь момент".
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:43
detroytred написав:
Подейкують, що да - лише рамкова угода. І на 12 сторінок.
12 - це сама угода. А 90 - це все разом(з додатками напевно).
Але ця інфа на рівні слухів.
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andrijk777
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:50
andrijk777 написав: detroytred написав:
Подейкують, що да - лише рамкова угода. І на 12 сторінок.
12 - це сама угода. А 90 - це все разом(з додатками напевно).
Але ця інфа на рівні слухів.
Ах, знову ця невизначеність )
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:14
prodigy написав: Vadim_ написав:
мне нервы успокаивал
ті хто знали про арестовича не з лютого 2022 розуміли хто він і що він,
десь з 5 березня 2022 не дивився і не слухав і дітям також передав, що краще слухати
Братчука, Бутусова чи Сергія Стерненко
А нащо слухати когось?
вони переповідають те, що ти і сам можеш вичитати в новинах але з пропагандою під свої інтереси. А тим більше слухати таких як бутусов-стерненко
Братчука не чув.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:17
stm написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Подейкують, що да - лише рамкова угода. І на 12 сторінок.
12 - це сама угода. А 90 - це все разом(з додатками напевно).
Але ця інфа на рівні слухів.
Ах, знову ця невизначеність )
Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? (с)(тм)
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:18
flyman написав:
і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?
Тем, что это значительно больше похоже на утку. Каннибализм техники - обычная практика во всем мире. Особенно военной. Перед попаданием на свалку, с машин уже должно быть снято все, что можно использовать. Единственный вариант использования машин со свалки, который приходит в голову - ложные цели.
Впрочем, есть небольшая вероятность того, что либо автор, либо переводчик не видит разницы между свалкой и базой хранения.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:21
*Вчерашние выборы в Британии стали "триумфом" правой партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа, пишет Би-би-си.
Партии удалось победить на муниципальных выборах в округах, прежде выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов, что говорит о выходе британской политики из-под контроля традиционных партий.
Эксперты уже говорят о "серьезной угрозе двухпартийной системе".* (С)
________________________________
Є тільки один експерт...
Всі інші в топку. Навіть поруч не стоять за рівнем.
Той, хто відійшов від влади (або якоїсь іншої інституції) та хоч трохи привідчиняє очі лошарам)), які апріорі не віддупляють, що коїться отам, де вони ніколи не були самі.
Інші ... тільки різновиди, бо заангажовані.
Хоча все рівно слухати треба всіх..
Бо навіть отой прямо заявляє, що не договорює до 30%.
І нема того, хто не помилявся б.
_____________________________
Це, як про футбол з газет чи хоч від рональдів-месій.
А про реал розповів лише один на десятки тисяч розказчиків отой Шумахер.
У велоспорті і овсі ... жодного не знайшлося. Усі співали оди або мовчали навіть кровники ... про Армстронга. Хоча, що він робить у готелях між етапами, знали і розуміли всі. До останнього техніка, водія останньої команди.
Але тиша повна. І ніякі гроші не грають ролі.
Матриця. Вершина розвитку системи ілюзій, обману.
Цирк на дроті -- про Моніку Левінські без проблем, а на устої замахуватися - зась. Святе..
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:32
Сибарит написав: flyman написав:
і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?
Тем, что это значительно больше похоже на утку. Каннибализм техники - обычная практика во всем мире. Особенно военной. Перед попаданием на свалку, с машин уже должно быть снято все, что можно использовать. Единственный вариант использования машин со свалки, который приходит в голову - ложные цели.
Впрочем, есть небольшая вероятность того, что либо автор, либо переводчик не видит разницы между свалкой и базой хранения.
Так воно і є, база Девіс-Монтан звідки ці літаки є найбільшою базою зберігання авіаційної техніки і там займаються технічним обслуговуванням та ремонтом літаків.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:36
ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки
Мужик лежит в шоке
Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:40
Бетон написав:
ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки
Мужик лежит в шоке
Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните
Настало время офигительных историй ...
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