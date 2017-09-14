Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:21

*Вчерашние выборы в Британии стали "триумфом" правой партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа, пишет Би-би-си.



Партии удалось победить на муниципальных выборах в округах, прежде выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов, что говорит о выходе британской политики из-под контроля традиционных партий.



Эксперты уже говорят о "серьезной угрозе двухпартийной системе".* (С)

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Є тільки один експерт...

Всі інші в топку. Навіть поруч не стоять за рівнем.



Той, хто відійшов від влади (або якоїсь іншої інституції) та хоч трохи привідчиняє очі лошарам)), які апріорі не віддупляють, що коїться отам, де вони ніколи не були самі.

Інші ... тільки різновиди, бо заангажовані.

Хоча все рівно слухати треба всіх..

Бо навіть отой прямо заявляє, що не договорює до 30%.

І нема того, хто не помилявся б.

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Це, як про футбол з газет чи хоч від рональдів-месій.

А про реал розповів лише один на десятки тисяч розказчиків отой Шумахер.



У велоспорті і овсі ... жодного не знайшлося. Усі співали оди або мовчали навіть кровники ... про Армстронга. Хоча, що він робить у готелях між етапами, знали і розуміли всі. До останнього техніка, водія останньої команди.

Але тиша повна. І ніякі гроші не грають ролі.



Матриця. Вершина розвитку системи ілюзій, обману.

Цирк на дроті -- про Моніку Левінські без проблем, а на устої замахуватися - зась. Святе..