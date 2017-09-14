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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13740137411374213743>
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:43

  detroytred написав:Подейкують, що да - лише рамкова угода. І на 12 сторінок.

12 - це сама угода. А 90 - це все разом(з додатками напевно).
Але ця інфа на рівні слухів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 14:50

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Подейкують, що да - лише рамкова угода. І на 12 сторінок.

12 - це сама угода. А 90 - це все разом(з додатками напевно).
Але ця інфа на рівні слухів.

Ах, знову ця невизначеність )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:14

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:мне нервы успокаивал

ті хто знали про арестовича не з лютого 2022 розуміли хто він і що він,
десь з 5 березня 2022 не дивився і не слухав і дітям також передав, що краще слухати
Братчука, Бутусова чи Сергія Стерненко

А нащо слухати когось? :D вони переповідають те, що ти і сам можеш вичитати в новинах але з пропагандою під свої інтереси. А тим більше слухати таких як бутусов-стерненко :D Братчука не чув.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:17

Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись?

  stm написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Подейкують, що да - лише рамкова угода. І на 12 сторінок.

12 - це сама угода. А 90 - це все разом(з додатками напевно).
Але ця інфа на рівні слухів.

Ах, знову ця невизначеність )

Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? (с)(тм)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:18

  flyman написав:і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?

Тем, что это значительно больше похоже на утку. Каннибализм техники - обычная практика во всем мире. Особенно военной. Перед попаданием на свалку, с машин уже должно быть снято все, что можно использовать. Единственный вариант использования машин со свалки, который приходит в голову - ложные цели.

Впрочем, есть небольшая вероятность того, что либо автор, либо переводчик не видит разницы между свалкой и базой хранения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:21

*Вчерашние выборы в Британии стали "триумфом" правой партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа, пишет Би-би-си.

Партии удалось победить на муниципальных выборах в округах, прежде выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов, что говорит о выходе британской политики из-под контроля традиционных партий.

Эксперты уже говорят о "серьезной угрозе двухпартийной системе".* (С)
________________________________

Є тільки один експерт...
Всі інші в топку. Навіть поруч не стоять за рівнем.

Той, хто відійшов від влади (або якоїсь іншої інституції) та хоч трохи привідчиняє очі лошарам)), які апріорі не віддупляють, що коїться отам, де вони ніколи не були самі.
Інші ... тільки різновиди, бо заангажовані.
Хоча все рівно слухати треба всіх..
Бо навіть отой прямо заявляє, що не договорює до 30%.
І нема того, хто не помилявся б.
_____________________________
Це, як про футбол з газет чи хоч від рональдів-месій.
А про реал розповів лише один на десятки тисяч розказчиків отой Шумахер.

У велоспорті і овсі ... жодного не знайшлося. Усі співали оди або мовчали навіть кровники ... про Армстронга. Хоча, що він робить у готелях між етапами, знали і розуміли всі. До останнього техніка, водія останньої команди.
Але тиша повна. І ніякі гроші не грають ролі.

Матриця. Вершина розвитку системи ілюзій, обману.
Цирк на дроті -- про Моніку Левінські без проблем, а на устої замахуватися - зась. Святе..
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:32

  Сибарит написав:
  flyman написав:і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?

Тем, что это значительно больше похоже на утку. Каннибализм техники - обычная практика во всем мире. Особенно военной. Перед попаданием на свалку, с машин уже должно быть снято все, что можно использовать. Единственный вариант использования машин со свалки, который приходит в голову - ложные цели.

Впрочем, есть небольшая вероятность того, что либо автор, либо переводчик не видит разницы между свалкой и базой хранения.

Так воно і є, база Девіс-Монтан звідки ці літаки є найбільшою базою зберігання авіаційної техніки і там займаються технічним обслуговуванням та ремонтом літаків.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки

Мужик лежит в шоке

Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:40

  Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки

Мужик лежит в шоке

Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните


Настало время офигительных историй ...

И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:45

  pesikot написав:
  Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки

Мужик лежит в шоке

Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните


Настало время офигительных историй ...

И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )

https://t.me/kindzadza_ua/16522
Vadim_
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