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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13741137421374313744>
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:49

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки

Мужик лежит в шоке

Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните


Настало время офигительных историй ...

И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )

https://t.me/kindzadza_ua/16522

Я по помойкам не шарюсь
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:07

  detroytred написав:*Вчерашние выборы в Британии стали "триумфом" правой партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа, пишет Би-би-си.

Партии удалось победить на муниципальных выборах в округах, прежде выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов, что говорит о выходе британской политики из-под контроля традиционных партий.

Эксперты уже говорят о "серьезной угрозе двухпартийной системе".* (С)
________________________________

Є тільки один експерт...
Всі інші в топку. Навіть поруч не стоять за рівнем.

Той, хто відійшов від влади (або якоїсь іншої інституції) та хоч трохи привідчиняє очі лошарам)), які апріорі не віддупляють, що коїться отам, де вони ніколи не були самі.
Інші ... тільки різновиди, бо заангажовані.
Хоча все рівно слухати треба всіх..
Бо навіть отой прямо заявляє, що не договорює до 30%.
І нема того, хто не помилявся б.
_____________________________
Це, як про футбол з газет чи хоч від рональдів-месій.
А про реал розповів лише один на десятки тисяч розказчиків отой Шумахер.

У велоспорті і овсі ... жодного не знайшлося. Усі співали оди або мовчали навіть кровники ... про Армстронга. Хоча, що він робить у готелях між етапами, знали і розуміли всі. До останнього техніка, водія останньої команди.
Але тиша повна. І ніякі гроші не грають ролі.

Матриця. Вершина розвитку системи ілюзій, обману.
Цирк на дроті -- про Моніку Левінські без проблем, а на устої замахуватися - зась. Святе..

Британія перетворюється в Брітішстан із столицею Ланданабад
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:07

  Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки

Мужик лежит в шоке

Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните

Бетон, наразі серцевий напад у вас прям максимум з максимумів. Буду сумувати ) може краще таки Тиса, або ліси з ведмедями, або море до Болгарії на плоті))) хоча UA більш цивілізовані методи за гроші впевнена знає )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:18

комо грядєшє

огляд статистичний від Славка БТС
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:20

Ярослав Железняк, народний депутат України

8 травня офіційно призначено засідання ВРУ для ратифікації Угоди по копалинам.

P.S. Тексту двох інших угод, звичайно ж ніхто так і не отримав і (думаю) не отримає до голосування
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 17:11

  pesikot написав:
  Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки

Мужик лежит в шоке

Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните


Настало время офигительных историй ...

И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )

Тю))
Ось тобі від Гончаренко (бо Летусрок надав без посилання) з надривом:
*В Одеській області працівниця поліції збила дитину, бо задивилась в телефон. А коли батько, який був свідком аварії, прийшов до поліції дізнатись хід справи — його забрали ТЦК.
Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім'ю дитини.
ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії.
А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою.
Цей інцидент - ДУЖЕ поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше.
Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід.
Сподіваюсь розголос вплине і винна людина буде покарана.*
https://t.me/s/oleksiihoncharenko
Там ще є виступ його в Раді, де він голосить з надривом про сотні відео і т.д., ганебну ситуацію, взиває і наголошує *Цю проблему може вирішити лише Верховний військовий комісар Зеленський*.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 17:19

  stm написав:
  Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки

Мужик лежит в шоке

Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните

Бетон, наразі серцевий напад у вас прям максимум з максимумів. Буду сумувати ) може краще таки Тиса, або ліси з ведмедями, або море до Болгарії на плоті))) хоча UA більш цивілізовані методи за гроші впевнена знає )

Пані stm, ви не чуйна людина, ніякої у вас ємпатії ... )

У Бетона і так серцевий напад, а ви йому пропонуєте до Європи.

Там же до нього цікавляться польські прокурори, він і так ледве зміг втікти в Україну, а ви його знову туди )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 17:20

  detroytred написав: Цю проблему .

Мельхіседек Значко-Яворський
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 17:27

  flyman написав:
  detroytred написав: Цю проблему .

Мельхіседек Значко-Яворський

Блокбастер:
*Саме в такий час повертається ігумен до монастиря. Біля містечка Орловець(село Городищенського району Черкаської області) на нього нападає «разбойничим образом» писар латинської консисторії Лада. Забравши в Мельхиседека привілеї, що дав їх король, Лада взяв його під варту та «при разных озлоблениях и наругательствах» доставляє його до Городища. Закувавши Мельхиседека в залізо доставляють в консисторію, куди за ним прислано варту від губернатора. Все ж по знущаннях його відпустили та 2 квітня 1766 року він прибуває до монастиря.

На той час створюється інквізиційний суд, що мав розглядати справи тих, хто не підтримує унію на території України. Майже всі українці були звинувачені в непокорі законній владі.*
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Мельхіседек_Значко-Яворський
________________________________
А ось це вже хрєновий дзвіночок і для нас:
*Поворот Трампа в сторону дипломатии в отношениях с Ираном шокировал Нетаньяху,- Reuters...*

Бо в нас за великим рахунком дзеркало.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 тра, 2025 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 17:34

  detroytred написав:Тю))
Ось тобі від Гончаренко (бо Летусрок надав без посилання) з надривом:
*В Одеській області працівниця поліції збила дитину, бо задивилась в телефон. А коли батько, який був свідком аварії, прийшов до поліції дізнатись хід справи — його забрали ТЦК.
Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім'ю дитини.
ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії.
А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою.
Цей інцидент - ДУЖЕ поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше.
Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід.
Сподіваюсь розголос вплине і винна людина буде покарана.*
https://t.me/s/oleksiihoncharenko
Там ще є виступ його в Раді, де він голосить з надривом про сотні відео і т.д., ганебну ситуацію, взиває і наголошує *Цю проблему може вирішити лише Верховний військовий комісар Зеленський*.

А хто тут винен? Свідок прийшов, йому провірили документи і по закону пішов в окоп. Дитина в реанімації, батько в окопі. Але все по закону.
А до чого тут Зеленський?
То все путін винен.
andrijk777
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