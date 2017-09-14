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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13741137421374313744
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 17:37

  UA написав:
  Бетон написав:Петров раньше топил за росисю, но я упустил момент когда он переобулся. И щас рассказывает мосейчучке, что он хочет бесконечную войну. Это сейчас олин из главных пропагандистов зеленского

Люди не меняются.
Можно так топить за Украину что это на руку хуйлостану.
Та же Мосийчук
https://www.youtube.com/live/GgPRWQOMqyk

Десь в Швейцарських Альпах нудьгував "українській" ментопенс

Ніщо вже не приносило йому задоволення - чудовий швейцарський шоколад був поперек горлянки, чудові швейцарські сири викликали нудоту, чудові швейцарські краєвиди викликали сум

Спокійне ментопенсійне життя не викликало радощів ...
Ментівська душа просила писати брехню, робити маніпуляції - цих простих ментівських радощів та ментівського задоволення ...

Тому ментопенс набрав на ноуті forum.finance.ua і почав зображати з себе "проукраїнського", хоча по факту - на всю голову проросійське
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 17:40

  andrijk777 написав: Але все по закону.

Та отож.

Різниця тільки в нюансах:
- в одному випадку (описаному) по закону, але для незаконної мети (сховати злочин);
- в другому (бусифікація) не по закону, але для законної мети (комплектувати військо).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:30

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
Настало время офигительных историй ...

И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )

https://t.me/kindzadza_ua/16522

Я по помойкам не шарюсь

Ти звідти не вилазиш
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:33

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки
Мужик лежит в шоке
Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните

Настало время офигительных историй ...
И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )

Тю))
Ось тобі від Гончаренко (бо Летусрок надав без посилання) з надривом:
*В Одеській області працівниця поліції збила дитину, бо задивилась в телефон. А коли батько, який був свідком аварії, прийшов до поліції дізнатись хід справи — його забрали ТЦК.
Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім'ю дитини.
ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії.
А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою.
Цей інцидент - ДУЖЕ поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше.
Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід.
Сподіваюсь розголос вплине і винна людина буде покарана.*
https://t.me/s/oleksiihoncharenko
Там ще є виступ його в Раді, де він голосить з надривом про сотні відео і т.д., ганебну ситуацію, взиває і наголошує *Цю проблему може вирішити лише Верховний військовий комісар Зеленський*.

А на цей допис песикіт як завжди відморозиться. В нього тактика проста - із-за рогу вистрибнути з воплями "брехня, наративи" а якщо не прокатило то спитати про путіна, а якщо знов непрокатило то злитись.
P.S. Чи може він зараз напише що депутат від гарячелюбимої ЄС теж зрадник, наративщик і взагалі агент кремля))? О це був би поворот :mrgreen:
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:35

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  pesikot написав:Настало время офигительных историй ...
И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )

Я по помойкам не шарюсь

Ти звідти не вилазиш

йому вище надали "НЕпомийку" коментар депутата від ЄС, очікуємо такої ж бурної реації))
Letusrock
 
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