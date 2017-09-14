Бетон написав:Петров раньше топил за росисю, но я упустил момент когда он переобулся. И щас рассказывает мосейчучке, что он хочет бесконечную войну. Это сейчас олин из главных пропагандистов зеленского
Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки Мужик лежит в шоке Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните
Настало время офигительных историй ... И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )
Тю)) Ось тобі від Гончаренко (бо Летусрок надав без посилання) з надривом: *В Одеській області працівниця поліції збила дитину, бо задивилась в телефон. А коли батько, який був свідком аварії, прийшов до поліції дізнатись хід справи — його забрали ТЦК. Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім'ю дитини. ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії. А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою. Цей інцидент - ДУЖЕ поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше. Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід. Сподіваюсь розголос вплине і винна людина буде покарана.* https://t.me/s/oleksiihoncharenko Там ще є виступ його в Раді, де він голосить з надривом про сотні відео і т.д., ганебну ситуацію, взиває і наголошує *Цю проблему може вирішити лише Верховний військовий комісар Зеленський*.
А на цей допис песикіт як завжди відморозиться. В нього тактика проста - із-за рогу вистрибнути з воплями "брехня, наративи" а якщо не прокатило то спитати про путіна, а якщо знов непрокатило то злитись. P.S. Чи може він зараз напише що депутат від гарячелюбимої ЄС теж зрадник, наративщик і взагалі агент кремля))? О це був би поворот