detroytred написав:

pesikot написав: Бетон написав: ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки

Мужик лежит в шоке

Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койкиМужик лежит в шокеТолько в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните

Настало время офигительных историй ...

И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... ) Настало время офигительных историй ...И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )

Тю))Ось тобі від Гончаренко (бо Летусрок надав без посилання) з надривом:*В Одеській області працівниця поліції збила дитину, бо задивилась в телефон. А коли батько, який був свідком аварії, прийшов до поліції дізнатись хід справи — його забрали ТЦК.Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім'ю дитини.ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії.А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою.Цей інцидент - ДУЖЕ поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше.Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід.Сподіваюсь розголос вплине і винна людина буде покарана.*Там ще є виступ його в Раді, де він голосить з надривом про сотні відео і т.д., ганебну ситуацію, взиває і наголошує *Цю проблему може вирішити лише Верховний військовий комісар Зеленський*.