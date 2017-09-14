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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13742137431374413745>
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 17:37

  UA написав:
  Бетон написав:Петров раньше топил за росисю, но я упустил момент когда он переобулся. И щас рассказывает мосейчучке, что он хочет бесконечную войну. Это сейчас олин из главных пропагандистов зеленского

Люди не меняются.
Можно так топить за Украину что это на руку хуйлостану.
Та же Мосийчук
https://www.youtube.com/live/GgPRWQOMqyk

Десь в Швейцарських Альпах нудьгував "українській" ментопенс

Ніщо вже не приносило йому задоволення - чудовий швейцарський шоколад був поперек горлянки, чудові швейцарські сири викликали нудоту, чудові швейцарські краєвиди викликали сум

Спокійне ментопенсійне життя не викликало радощів ...
Ментівська душа просила писати брехню, робити маніпуляції - цих простих ментівських радощів та ментівського задоволення ...

Тому ментопенс набрав на ноуті forum.finance.ua і почав зображати з себе "проукраїнського", хоча по факту - на всю голову проросійське
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 17:40

  andrijk777 написав: Але все по закону.

Та отож.

Різниця тільки в нюансах:
- в одному випадку (описаному) по закону, але для незаконної мети (сховати злочин);
- в другому (бусифікація) не по закону, але для законної мети (комплектувати військо).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:30

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
Настало время офигительных историй ...

И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )

https://t.me/kindzadza_ua/16522

Я по помойкам не шарюсь

Ти звідти не вилазиш
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:33

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки
Мужик лежит в шоке
Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните

Настало время офигительных историй ...
И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )

Тю))
Ось тобі від Гончаренко (бо Летусрок надав без посилання) з надривом:
*В Одеській області працівниця поліції збила дитину, бо задивилась в телефон. А коли батько, який був свідком аварії, прийшов до поліції дізнатись хід справи — його забрали ТЦК.
Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім'ю дитини.
ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії.
А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою.
Цей інцидент - ДУЖЕ поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше.
Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід.
Сподіваюсь розголос вплине і винна людина буде покарана.*
https://t.me/s/oleksiihoncharenko
Там ще є виступ його в Раді, де він голосить з надривом про сотні відео і т.д., ганебну ситуацію, взиває і наголошує *Цю проблему може вирішити лише Верховний військовий комісар Зеленський*.

А на цей допис песикіт як завжди відморозиться. В нього тактика проста - із-за рогу вистрибнути з воплями "брехня, наративи" а якщо не прокатило то спитати про путіна, а якщо знов непрокатило то злитись.
P.S. Чи може він зараз напише що депутат від гарячелюбимої ЄС теж зрадник, наративщик і взагалі агент кремля))? О це був би поворот :mrgreen:
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:35

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  pesikot написав:Настало время офигительных историй ...
И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )

Я по помойкам не шарюсь

Ти звідти не вилазиш

йому вище надали "НЕпомийку" коментар депутата від ЄС, очікуємо такої ж бурної реації))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:09

  Letusrock написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Я по помойкам не шарюсь

Ти звідти не вилазиш

йому вище надали "НЕпомийку" коментар депутата від ЄС, очікуємо такої ж бурної реації))

А ти розумієшь контекст розмови ... і про що мова ...

Мабуть ні

Тому, мавпочка, не пригай на мене )

Те, що ти проросійський і використовуєшь ВСІ, без виключення, россійські наративи - давно відомо )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:43

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:.............
Не переживайте, одно другому не мешает. :)
Месяц назад прочитал - "Специалисты хайтека массово покидают Израиль: что происходит" https://www.vesty.co.il/main/article/b1lwfyw0je.


Из прочитанного меня больше беспокоят опасные акулы на средиземноморском побережье Израиля

Обычно не читаю комменты, но тут стало интересно. Понял, что наши люди везде одинаковы. Во многом очень похоже на наш форум.
Но понравилась одна ссылка.
Зображення


«Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestieren konnte.»
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:44

  unicdima написав:
  prodigy написав:
  Vadim_ написав:мне нервы успокаивал

ті хто знали про арестовича не з лютого 2022 розуміли хто він і що він,
десь з 5 березня 2022 не дивився і не слухав і дітям також передав, що краще слухати
Братчука, Бутусова чи Сергія Стерненко

А нащо слухати когось? :D вони переповідають те, що ти і сам можеш вичитати в новинах але з пропагандою під свої інтереси. А тим більше слухати таких як бутусов-стерненко :D Братчука не чув.


байдуже кого любиш і з ким ночуєш, дивлюсь тих хто мені цікавий і хто робить дійсну допомогу ЗСУ(Стерненко), стосовно пропаганди, є у нас такі на форумі індивідууми, що на них гарно впливає тільки російська пропаганда, то нехай на мене впливає наша , бо від російської(читай ЛАДівської) мене нудить так, як на флоті не відчував))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:45

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:https://t.me/kindzadza_ua/16522

Я по помойкам не шарюсь

Ти звідти не вилазиш

Тобі ні з ким свій алкопоїзд розганяти ?

Напийся знову сьогодні та заткни свій писок

До захребетника - це теж стосується )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:45

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  Vadim_ написав:Ти звідти не вилазиш

йому вище надали "НЕпомийку" коментар депутата від ЄС, очікуємо такої ж бурної реації))

А ти розумієшь контекст розмови ... і про що мова ...

Мабуть ні

Тому


Так ось про що була в тебе мова та який був контекст (дві строчки):
  pesikot написав:Настало время офигительных историй ...
И, главное, побольше эмоций, побольше надрыва ... )


Тобі й вказали на прикладі Гончаренко --- і офігітєльну історію, і емоції-надрив прям у залі ВР.

А ти морозишся.
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