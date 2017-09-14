до чого тут запоребрік?
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав
більше половини F16 (які на балансі Пентагону) відпрацювали свій ресурс (бо були вироблені ще на початку 90х, тобто 32-35 років тому ), вони будуть списані з надходженням нових F35 (але можна їх передати Україні, зробивши ТО, так ні, нехай іржавіють під палючим сонцем Невади)
такі поставки -це подвійний плюс на сша:
-не треба витрачати кошти на утилізацію,
-навіть щось заробити на spare parts
у мене був супер з Роттердаму, пише-на вас чекають подарунки?? цілий контейнер spare parts. Привезли контейнер, а там скраб який супер назбирав на індійських демолішн
верфях.Стармех подивився і каже -все іржаве і кончене...гандон він