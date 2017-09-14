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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13742137431374413745
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?


до чого тут запоребрік?

США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав
більше половини F16 (які на балансі Пентагону) відпрацювали свій ресурс (бо були вироблені ще на початку 90х, тобто 32-35 років тому ), вони будуть списані з надходженням нових F35 (але можна їх передати Україні, зробивши ТО, так ні, нехай іржавіють під палючим сонцем Невади)
такі поставки -це подвійний плюс на сша:
-не треба витрачати кошти на утилізацію,
-навіть щось заробити на spare parts

у мене був супер з Роттердаму, пише-на вас чекають подарунки?? цілий контейнер spare parts. Привезли контейнер, а там скраб який супер назбирав на індійських демолішн
верфях.Стармех подивився і каже -все іржаве і кончене...гандон він
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:03

Песикоту я надав посилання на тг канал де виклали відеозапис з лікарні але він "я па памойкам не шарюсь"
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:14

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Я по помойкам не шарюсь

Ти звідти не вилазиш

Тобі ні з ким свій алкопоїзд розганяти ?

Напийся знову сьогодні та заткни свій писок


А ти ще і екстрасенс/врачь з твоїм кумом Хотабом.

п.с. щось давно не чути пана Холяви з діагнозами... :?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:22

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Ти звідти не вилазиш

Тобі ні з ким свій алкопоїзд розганяти ?

Напийся знову сьогодні та заткни свій писок


А ти ще і екстрасенс/врачь з твоїм кумом Хотабом.

п.с. щось давно не чути пана Холяви з діагнозами... :?

2й стакан уже наполнил?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:26

  Прохожий написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Тобі ні з ким свій алкопоїзд розганяти ?

Напийся знову сьогодні та заткни свій писок


А ти ще і екстрасенс/врачь з твоїм кумом Хотабом.

п.с. щось давно не чути пана Холяви з діагнозами... :?

2й стакан уже наполнил?

Кум со стороны жены Хотаба подтянулся, покидая преждевременно генделык.
пивка прихватил?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:36

  prodigy написав:
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав

Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
Vadim_
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