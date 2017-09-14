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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13742137431374413745
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?


до чого тут запоребрік?

США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав
більше половини F16 (які на балансі Пентагону) відпрацювали свій ресурс (бо були вироблені ще на початку 90х, тобто 32-35 років тому ), вони будуть списані з надходженням нових F35 (але можна їх передати Україні, зробивши ТО, так ні, нехай іржавіють під палючим сонцем Невади)
такі поставки -це подвійний плюс на сша:
-не треба витрачати кошти на утилізацію,
-навіть щось заробити на spare parts

у мене був супер з Роттердаму, пише-на вас чекають подарунки?? цілий контейнер spare parts. Привезли контейнер, а там скраб який супер назбирав на індійських демолішн
верфях.Стармех подивився і каже -все іржаве і кончене...гандон він
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:03

Песикоту я надав посилання на тг канал де виклали відеозапис з лікарні але він "я па памойкам не шарюсь"
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:36

  prodigy написав:
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав

Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:42

В Одесі чоловік із 2 ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, — Головне управління Національної поліції.

Він поранив кількох правоохоронців. Щоб зупинити напад, один з поліцейських застосував табельну зброю — нападник отримав поранення.

Двох поліцейських та нападника забрала швидка.

Сьогодні річниця подій 2 травня в Одесі.
Попри посилені заходи безпеки до Будинку профспілок все одно весь день сповзалися проросійські чорти.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:43

  Vadim_ написав:
  prodigy написав:
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав

Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?


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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:50

  prodigy написав:
В Одесі чоловік із 2 ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, — Головне управління Національної поліції.

Він поранив кількох правоохоронців. Щоб зупинити напад, один з поліцейських застосував табельну зброю — нападник отримав поранення.

Двох поліцейських та нападника забрала швидка.

Сьогодні річниця подій 2 травня в Одесі.
Попри посилені заходи безпеки до Будинку профспілок все одно весь день сповзалися проросійські чорти.
.

Таких треба стріляти до кінця.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Модер знову видалив пост підтримавши ухилянтів-ждунів.
Хто в курсі, чому вони завжди захищають ухилянтсько-ждунську шоблу? Можна в личку.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:11

  pesikot написав:
  stm написав:
  Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки

Мужик лежит в шоке

Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните

Бетон, наразі серцевий напад у вас прям максимум з максимумів. Буду сумувати ) може краще таки Тиса, або ліси з ведмедями, або море до Болгарії на плоті))) хоча UA більш цивілізовані методи за гроші впевнена знає )

Пані stm, ви не чуйна людина, ніякої у вас ємпатії ... )

У Бетона і так серцевий напад, а ви йому пропонуєте до Європи.

Там же до нього цікавляться польські прокурори, він і так ледве зміг втікти в Україну, а ви його знову туди )


як це по українськи...
tester3373
 
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