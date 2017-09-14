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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:59
flyman написав:
і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?
до чого тут запоребрік?
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав
більше половини F16 (які на балансі Пентагону) відпрацювали свій ресурс (бо були вироблені ще на початку 90х, тобто 32-35 років тому ), вони будуть списані з надходженням нових F35 (але можна їх передати Україні, зробивши ТО, так ні, нехай іржавіють під палючим сонцем Невади)
такі поставки -це подвійний плюс на сша:
-не треба витрачати кошти на утилізацію,
-навіть щось заробити на spare parts
у мене був супер з Роттердаму, пише-на вас чекають подарунки?? цілий контейнер spare parts. Привезли контейнер, а там скраб який супер назбирав на індійських демолішн
верфях.Стармех подивився і каже -все іржаве і кончене...гандон він
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:03
Песикоту я надав посилання на тг канал де виклали відеозапис з лікарні але він "я па памойкам не шарюсь"
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Vadim_
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:36
prodigy написав:
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав
Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:42
В Одесі чоловік із 2 ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, — Головне управління Національної поліції.
Він поранив кількох правоохоронців. Щоб зупинити напад, один з поліцейських застосував табельну зброю — нападник отримав поранення.
Двох поліцейських та нападника забрала швидка.
Сьогодні річниця подій 2 травня в Одесі.
Попри посилені заходи безпеки до Будинку профспілок все одно весь день сповзалися проросійські чорти.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:43
Vadim_ написав: prodigy написав:
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав
Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:50
prodigy написав:
В Одесі чоловік із 2 ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, — Головне управління Національної поліції.
Він поранив кількох правоохоронців. Щоб зупинити напад, один з поліцейських застосував табельну зброю — нападник отримав поранення.
Двох поліцейських та нападника забрала швидка.
Сьогодні річниця подій 2 травня в Одесі.
Попри посилені заходи безпеки до Будинку профспілок все одно весь день сповзалися проросійські чорти.
.
Таких треба стріляти до кінця.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:56
Модер знову видалив пост підтримавши ухилянтів-ждунів.
Хто в курсі, чому вони завжди захищають ухилянтсько-ждунську шоблу? Можна в личку.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:11
pesikot написав: stm написав: Бетон написав:
ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки
Мужик лежит в шоке
Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните
Бетон, наразі серцевий напад у вас прям максимум з максимумів. Буду сумувати ) може краще таки Тиса, або ліси з ведмедями, або море до Болгарії на плоті))) хоча UA більш цивілізовані методи за гроші впевнена знає )
Пані stm, ви не чуйна людина, ніякої у вас ємпатії ... )
У Бетона і так серцевий напад, а ви йому пропонуєте до Європи.
Там же до нього цікавляться польські прокурори, він і так ледве зміг втікти в Україну, а ви його знову туди )
як це по українськи...
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