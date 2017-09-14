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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:59
flyman написав:
і чим це відрізняється від запоребріковського "канібалізму бронетехніки" ?
до чого тут запоребрік?
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав
більше половини F16 (які на балансі Пентагону) відпрацювали свій ресурс (бо були вироблені ще на початку 90х, тобто 32-35 років тому ), вони будуть списані з надходженням нових F35 (але можна їх передати Україні, зробивши ТО, так ні, нехай іржавіють під палючим сонцем Невади)
такі поставки -це подвійний плюс на сша:
-не треба витрачати кошти на утилізацію,
-навіть щось заробити на spare parts
у мене був супер з Роттердаму, пише-на вас чекають подарунки?? цілий контейнер spare parts. Привезли контейнер, а там скраб який супер назбирав на індійських демолішн
верфях.Стармех подивився і каже -все іржаве і кончене...гандон він
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:03
Песикоту я надав посилання на тг канал де виклали відеозапис з лікарні але він "я па памойкам не шарюсь"
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:36
prodigy написав:
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав
Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:42
В Одесі чоловік із 2 ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, — Головне управління Національної поліції.
Він поранив кількох правоохоронців. Щоб зупинити напад, один з поліцейських застосував табельну зброю — нападник отримав поранення.
Двох поліцейських та нападника забрала швидка.
Сьогодні річниця подій 2 травня в Одесі.
Попри посилені заходи безпеки до Будинку профспілок все одно весь день сповзалися проросійські чорти.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:43
Vadim_ написав: prodigy написав:
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав
Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:50
prodigy написав:
В Одесі чоловік із 2 ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, — Головне управління Національної поліції.
Він поранив кількох правоохоронців. Щоб зупинити напад, один з поліцейських застосував табельну зброю — нападник отримав поранення.
Двох поліцейських та нападника забрала швидка.
Сьогодні річниця подій 2 травня в Одесі.
Попри посилені заходи безпеки до Будинку профспілок все одно весь день сповзалися проросійські чорти.
.
Таких треба стріляти до кінця.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:59
Vadim_
Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
Ну якщо Вадік сказав, що літак це лише двигун і радар, то що ж.
Вадік знає що каже.
Це вже не кажучи про те, що якщо на аеродромі Миргород 30 списаних Ф16 на різних стоянках, а ще десь серед них 5 літаючих, то спробуй запусти Іскандери, коли Іскандерів на всі стоянки треба 20, а там може жодного літаючого літака. Бо вони стоять в білій церкві.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:16
pesikot написав:
Я по помойкам не шарюсь
а чего тогда от тебя прёт собачьим калом и кошачьей мочой как от типичного тагильского патриота-едроса?
Когда помоешься с хлоркой и кислотой чтоб наконец тебя впустило твоё ленинское ТЦК на ВЛК(а не выкидывало пинками под смердящий хвост)?
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Додано: Суб 03 тра, 2025 00:07
барабашов
чего тогда прёт собачьим калом и кошачьей мочой
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- а вы возьмите его в другую руку
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Додано: Суб 03 тра, 2025 00:12
Hotab написав:
Це вже не кажучи про те, що якщо на аеродромі Миргород 30 списаних Ф16 на різних стоянках, а ще десь серед них 5 літаючих, то спробуй запусти Іскандери, коли Іскандерів на всі стоянки треба 20, а там може жодного літаючого літака. Бо вони стоять в білій церкві.
Так +310 млн після +50млн вчора-це видно на око яку позицію приймає США..
От і відповідь ладама якщо перестануть допомагати....
тепер лади повинні швиденько перевзуватись і переживати про те щоа якщо багато продадуть....
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