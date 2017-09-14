Я, Коновалюк Тетяна Валентинівна, звертаюся до громадськості та відповідальних органів у зв’язку з надзвичайною ситуацією – дорожньо-транспортною пригодою, яка трапилася 29 квітня 2025 року о 16:20 на центральній площі міста Татарбунари Одеської області.

В цей період співробітницею поліції, Алісою Маркович, був здійснений наїзд на мою семирічну дитину Софію Сухоліту, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Так склалося, що мій чоловік, Олександр Сухоліта, теж став очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки дитина була з ним... Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Лише після його крику машина зупинилася.

Водійка при цьому не викликала швидку допомогу та поліцію, як про це зазначено в правилах дорожнього руху. При цьому вона перемістилася на пасажирське місце.

Батько викликав поліцію, а поліція в свою чергу, викликала швидку допомогу.

Наступного дня, 30.04.2025 р., мій чоловік, Сухоліта Олександр, як законний представник потерпілої дитини, прибув до відділу поліції для отримання інформації щодо розслідування кримінальної справи, надання пояснень та оформлення статусу дитини як потерпілої. Після прибуття до відділку він зник. Зв’язок із ним обірвався. З метою розшуку чоловіка, я подала телефонну скаргу на лінію 102... В цей час, зі слів очевидців, дізналася, що його вивезли із відділку поліції передали представникам ТЦК та СП для мобілізації.

Виходячи із вищевказаних подій, маємо всі підстави вважати, що його затримання є незаконним і пов’язане з тиском у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася з його неповнолітньою дитиною.