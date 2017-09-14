Я, Коновалюк Тетяна Валентинівна, звертаюся до громадськості та відповідальних органів у зв’язку з надзвичайною ситуацією – дорожньо-транспортною пригодою, яка трапилася 29 квітня 2025 року о 16:20 на центральній площі міста Татарбунари Одеської області. В цей період співробітницею поліції, Алісою Маркович, був здійснений наїзд на мою семирічну дитину Софію Сухоліту, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Так склалося, що мій чоловік, Олександр Сухоліта, теж став очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки дитина була з ним... Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Лише після його крику машина зупинилася. Водійка при цьому не викликала швидку допомогу та поліцію, як про це зазначено в правилах дорожнього руху. При цьому вона перемістилася на пасажирське місце. Батько викликав поліцію, а поліція в свою чергу, викликала швидку допомогу. Наступного дня, 30.04.2025 р., мій чоловік, Сухоліта Олександр, як законний представник потерпілої дитини, прибув до відділу поліції для отримання інформації щодо розслідування кримінальної справи, надання пояснень та оформлення статусу дитини як потерпілої. Після прибуття до відділку він зник. Зв’язок із ним обірвався. З метою розшуку чоловіка, я подала телефонну скаргу на лінію 102... В цей час, зі слів очевидців, дізналася, що його вивезли із відділку поліції передали представникам ТЦК та СП для мобілізації. Виходячи із вищевказаних подій, маємо всі підстави вважати, що його затримання є незаконним і пов’язане з тиском у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася з його неповнолітньою дитиною.
Версія поліції. 1 травня (через 2 дні після подій) поліція ініціювала службове розслідування через наїзд поліціянтки на 7-річну дівчинку. Працівниці поліції інкримінують - порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила поліс (договір) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
барабашов написав:а чего тогда от тебя прёт собачьим калом и кошачьей мочой как от типичного тагильского патриота-едроса? Когда помоешься с хлоркой и кислотой чтоб наконец тебя впустило твоё ленинское ТЦК на ВЛК(а не выкидывало пинками под смердящий хвост)?
alibob написав:Версія поліції. 1 травня (через 2 дні після подій) поліція ініціювала службове розслідування через наїзд поліціянтки на 7-річну дівчинку. Працівниці поліції інкримінують - порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила поліс (договір) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
ЛАД написав: Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор?
Зачем его читать? Это ж как в большом бизнесе - есть договор между двумя корпорациями "с именем", его всем рассылают по всей корпорации до последнего клерка , нате читайте если интересно (а кому то и по работе надо) - там 100 страниц мелким тестом, пойди разберись, "вот так кручу вот так верчу", а к договору еще пять приложений идет, и неразглашение и порядок расчета и коммерческая тайна и защита персональных данных и еще какая-то муть... И только одного приложения в этой рассылке никогда нет, угадайте какого? Правильно - того там где цены. Это приложение доступно только паре человек на фирме. Ну неужели только я один с этим сталкивался?
Так и тут - того приложения где вся соль, при этой власти никому не покажут
Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
Ну якщо Вадік сказав, що літак це лише двигун і радар, то що ж. Вадік знає що каже. Це вже не кажучи про те, що якщо на аеродромі Миргород 30 списаних Ф16 на різних стоянках, а ще десь серед них 5 літаючих, то спробуй запусти Іскандери, коли Іскандерів на всі стоянки треба 20, а там може жодного літаючого літака. Бо вони стоять в білій церкві.
Так ты , как впенспилотафроарбайтенподизносившийсяинепрыдатный в окопштурмовиком таккаквуснетот расскажи ЧТО регулярно выходит из строя на Ф16 и его надо тянуть с баз хранения (свалок)с уже разобранных бортов?