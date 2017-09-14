Додано: Суб 03 тра, 2025 01:40

ЛАД написав:

Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор?

Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор?

Зачем его читать? Это ж как в большом бизнесе - есть договор между двумя корпорациями "с именем", его всем рассылают по всей корпорации до последнего клерка , нате читайте если интересно (а кому то и по работе надо) - там 100 страниц мелким тестом, пойди разберись, "вот так кручу вот так верчу", а к договору еще пять приложений идет, и неразглашение и порядок расчета и коммерческая тайна и защита персональных данных и еще какая-то муть... И только одного приложения в этой рассылке никогда нет, угадайте какого? Правильно - того там где цены. Это приложение доступно только паре человек на фирме. Ну неужели только я один с этим сталкивался?Так и тут - того приложения где вся соль, при этой власти никому не покажут