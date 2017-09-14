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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 тра, 2025 01:40
ЛАД написав:
Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор?
Зачем его читать? Это ж как в большом бизнесе - есть договор между двумя корпорациями "с именем", его всем рассылают по всей корпорации до последнего клерка , нате читайте если интересно (а кому то и по работе надо) - там 100 страниц мелким тестом, пойди разберись, "вот так кручу вот так верчу", а к договору еще пять приложений идет, и неразглашение и порядок расчета и коммерческая тайна и защита персональных данных и еще какая-то муть... И только одного приложения в этой рассылке никогда нет, угадайте какого? Правильно - того там где цены. Это приложение доступно только паре человек на фирме. Ну неужели только я один с этим сталкивался?
Так и тут - того приложения где вся соль, при этой власти никому не покажут
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katso
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Додано: Суб 03 тра, 2025 04:49
Hotab написав:Vadim_
Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
Ну якщо Вадік сказав, що літак це лише двигун і радар, то що ж.
Вадік знає що каже.
Це вже не кажучи про те, що якщо на аеродромі Миргород 30 списаних Ф16 на різних стоянках, а ще десь серед них 5 літаючих, то спробуй запусти Іскандери, коли Іскандерів на всі стоянки треба 20, а там може жодного літаючого літака. Бо вони стоять в білій церкві.
Так ты , как впенспилотафроарбайтенподизносившийсяинепрыдатный в окопштурмовиком таккаквуснетот расскажи ЧТО регулярно выходит из строя на Ф16 и его надо тянуть с баз хранения (свалок)с уже разобранных бортов?
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:18
katso написав: ЛАД написав:
Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор?
Зачем его читать? Это ж как в большом бизнесе - есть договор между двумя корпорациями "с именем", его всем рассылают по всей корпорации до последнего клерка , нате читайте если интересно (а кому то и по работе надо) - там 100 страниц мелким тестом, пойди разберись, "вот так кручу вот так верчу", а к договору еще пять приложений идет, и неразглашение и порядок расчета и коммерческая тайна и защита персональных данных и еще какая-то муть... И только одного приложения в этой рассылке никогда нет, угадайте какого? Правильно - того там где цены. Это приложение доступно только паре человек на фирме. Ну неужели только я один с этим сталкивался?
Так и тут - того приложения где вся соль, при этой власти никому не покажут
офшора з нуль податків, але пересічений тепер має не тільки за себе, але і за того хлопця в бюджетну цицьку більше надоювати і менше їсти
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:29
Vadim_
надо тянуть с баз хранения
Спирт для Вадіка. Багато. Щоб він в смерть заливався, і не було сил навіть по клавіатурі попадати. Бо той стан «не туди- не сюди», в якому ти щодня приходиш сюди хрюкати перегаром, то не воно. Залишки розуму достатньо отруєні формальдегідами щоб бути непридатним писати щось більш-менш повʼязане змістом, але недостатньо, щоб тебе виключити і ти лежав в калюжі своїх випорожнень без свідомості. Треба більше, більше синьки в ротяку синьолобому.
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