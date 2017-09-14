Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
Ну якщо Вадік сказав, що літак це лише двигун і радар, то що ж. Вадік знає що каже. Це вже не кажучи про те, що якщо на аеродромі Миргород 30 списаних Ф16 на різних стоянках, а ще десь серед них 5 літаючих, то спробуй запусти Іскандери, коли Іскандерів на всі стоянки треба 20, а там може жодного літаючого літака. Бо вони стоять в білій церкві.
Hotab написав:Це вже не кажучи про те, що якщо на аеродромі Миргород 30 списаних Ф16 на різних стоянках, а ще десь серед них 5 літаючих, то спробуй запусти Іскандери, коли Іскандерів на всі стоянки треба 20, а там може жодного літаючого літака. Бо вони стоять в білій церкві.
Так +310 млн після +50млн вчора-це видно на око яку позицію приймає США.. От і відповідь ладам а якщо перестануть допомагати....
тепер лади повинні швиденько перевзуватись і переживати про те що а якщо багато продадуть....
Я, Коновалюк Тетяна Валентинівна, звертаюся до громадськості та відповідальних органів у зв’язку з надзвичайною ситуацією – дорожньо-транспортною пригодою, яка трапилася 29 квітня 2025 року о 16:20 на центральній площі міста Татарбунари Одеської області. В цей період співробітницею поліції, Алісою Маркович, був здійснений наїзд на мою семирічну дитину Софію Сухоліту, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Так склалося, що мій чоловік, Олександр Сухоліта, теж став очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки дитина була з ним... Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Лише після його крику машина зупинилася. Водійка при цьому не викликала швидку допомогу та поліцію, як про це зазначено в правилах дорожнього руху. При цьому вона перемістилася на пасажирське місце. Батько викликав поліцію, а поліція в свою чергу, викликала швидку допомогу. Наступного дня, 30.04.2025 р., мій чоловік, Сухоліта Олександр, як законний представник потерпілої дитини, прибув до відділу поліції для отримання інформації щодо розслідування кримінальної справи, надання пояснень та оформлення статусу дитини як потерпілої. Після прибуття до відділку він зник. Зв’язок із ним обірвався. З метою розшуку чоловіка, я подала телефонну скаргу на лінію 102... В цей час, зі слів очевидців, дізналася, що його вивезли із відділку поліції передали представникам ТЦК та СП для мобілізації. Виходячи із вищевказаних подій, маємо всі підстави вважати, що його затримання є незаконним і пов’язане з тиском у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася з його неповнолітньою дитиною.
Версія поліції. 1 травня (через 2 дні після подій) поліція ініціювала службове розслідування через наїзд поліціянтки на 7-річну дівчинку. Працівниці поліції інкримінують - порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила поліс (договір) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
ЛАД написав: Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор?
Зачем его читать? Это ж как в большом бизнесе - есть договор между двумя корпорациями "с именем", его всем рассылают по всей корпорации до последнего клерка , нате читайте если интересно (а кому то и по работе надо) - там 100 страниц мелким тестом, пойди разберись, "вот так кручу вот так верчу", а к договору еще пять приложений идет, и неразглашение и порядок расчета и коммерческая тайна и защита персональных данных и еще какая-то муть... И только одного приложения в этой рассылке никогда нет, угадайте какого? Правильно - того там где цены. Это приложение доступно только паре человек на фирме. Ну неужели только я один с этим сталкивался?
Так и тут - того приложения где вся соль, при этой власти никому не покажут
ЛАД написав: Мне, кстати, интересно, кто-то уже прочитал этот договор?
Зачем его читать? Это ж как в большом бизнесе - есть договор между двумя корпорациями "с именем", его всем рассылают по всей корпорации до последнего клерка , нате читайте если интересно (а кому то и по работе надо) - там 100 страниц мелким тестом, пойди разберись, "вот так кручу вот так верчу", а к договору еще пять приложений идет, и неразглашение и порядок расчета и коммерческая тайна и защита персональных данных и еще какая-то муть... И только одного приложения в этой рассылке никогда нет, угадайте какого? Правильно - того там где цены. Это приложение доступно только паре человек на фирме. Ну неужели только я один с этим сталкивался?
Так и тут - того приложения где вся соль, при этой власти никому не покажут
офшора з нуль податків, але пересічений тепер має не тільки за себе, але і за того хлопця в бюджетну цицьку більше надоювати і менше їсти
Бетон написав:ТЦК и полиция приехали забрать мужика прямо с больничной койки
Мужик лежит в шоке
Только в частную клинику ложиться спать охраной нужно. Ну гоните
Бетон, наразі серцевий напад у вас прям максимум з максимумів. Буду сумувати ) може краще таки Тиса, або ліси з ведмедями, або море до Болгарії на плоті))) хоча UA більш цивілізовані методи за гроші впевнена знає )
Выпотрошу с силовиков немного бабла и поеду 50 куе нужно и всё это заносят власти
Масштабний рейд ТЦК і поліції в Ужгороді — ресторани й бари під контролем, людей масово везуть у військкомат
У центрі Ужгорода триває потужна спільна операція працівників ТЦК та Нацполіції — масові перевірки чоловіків призовного віку в ресторанах і барах міста.
На місці працюють щонайменше 7 патрульних авто та 5 мікроавтобусів. Один із бусів біля PubHouse вже майже заповнений.
Перевіряють виключно гостей, персонал не чіпають. Усіх, хто підпадає під фільтрацію, доставляють до Ужгородського ТЦК, де проводять перевірку документів. Забирають навіть тих, хто має бронювання чи довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці.
Це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року.
Повідомляють, що зафіксовано буси з військовими, які блокують рух іншим авто
Внаслідок цього люди почали розбігатися, а військові їх переслідували та затримували.
цікаво, скільки перевертні скосять зі своїх же, заметених під час фільтрації
Начальнику Черкаського ТЦК загрожує 12 років вʼязниці за зрив мобілізації За даними слідства, офіцер перевищував свої службові повноваження і незаконно ухвалював рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. перфектний бізнес