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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13743137441374513746
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:07

  jump написав:Віталій Глагола

Масштабний рейд ТЦК і поліції в Ужгороді — ресторани й бари під контролем, людей масово везуть у військкомат

У центрі Ужгорода триває потужна спільна операція працівників ТЦК та Нацполіції — масові перевірки чоловіків призовного віку в ресторанах і барах міста.

На місці працюють щонайменше 7 патрульних авто та 5 мікроавтобусів. Один із бусів біля PubHouse вже майже заповнений.

Перевіряють виключно гостей, персонал не чіпають. Усіх, хто підпадає під фільтрацію, доставляють до Ужгородського ТЦК, де проводять перевірку документів.
Забирають навіть тих, хто має бронювання чи довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці. :shock:

Це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року.

Повідомляють, що зафіксовано буси з військовими, які блокують рух іншим авто

Внаслідок цього люди почали розбігатися, а військові їх переслідували та затримували.

цікаво, скільки перевертні скосять зі своїх же, заметених під час фільтрації 8)



Начальнику Черкаського ТЦК загрожує 12 років вʼязниці за зрив мобілізації
За даними слідства, офіцер перевищував свої службові повноваження і незаконно ухвалював рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. 8)
перфектний бізнес 8)

Это прекрасно
Как сказал знакомый 60 летний мент, система перемелет тех самых 73%
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