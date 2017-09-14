Масштабний рейд ТЦК і поліції в Ужгороді — ресторани й бари під контролем, людей масово везуть у військкомат
У центрі Ужгорода триває потужна спільна операція працівників ТЦК та Нацполіції — масові перевірки чоловіків призовного віку в ресторанах і барах міста.
На місці працюють щонайменше 7 патрульних авто та 5 мікроавтобусів. Один із бусів біля PubHouse вже майже заповнений.
Перевіряють виключно гостей, персонал не чіпають. Усіх, хто підпадає під фільтрацію, доставляють до Ужгородського ТЦК, де проводять перевірку документів. Забирають навіть тих, хто має бронювання чи довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці.
Це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року.
Повідомляють, що зафіксовано буси з військовими, які блокують рух іншим авто
Внаслідок цього люди почали розбігатися, а військові їх переслідували та затримували.
цікаво, скільки перевертні скосять зі своїх же, заметених під час фільтрації
Начальнику Черкаського ТЦК загрожує 12 років вʼязниці за зрив мобілізації За даними слідства, офіцер перевищував свої службові повноваження і незаконно ухвалював рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. перфектний бізнес
Это прекрасно Как сказал знакомый 60 летний мент, система перемелет тех самых 73%
Масштабний рейд ТЦК і поліції в Ужгороді — ресторани й бари під контролем, людей масово везуть у військкомат
У центрі Ужгорода триває потужна спільна операція працівників ТЦК та Нацполіції — масові перевірки чоловіків призовного віку в ресторанах і барах міста.
На місці працюють щонайменше 7 патрульних авто та 5 мікроавтобусів. Один із бусів біля PubHouse вже майже заповнений.
Перевіряють виключно гостей, персонал не чіпають. Усіх, хто підпадає під фільтрацію, доставляють до Ужгородського ТЦК, де проводять перевірку документів. Забирають навіть тих, хто має бронювання чи довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці.
Це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року.
Повідомляють, що зафіксовано буси з військовими, які блокують рух іншим авто
Внаслідок цього люди почали розбігатися, а військові їх переслідували та затримували.
цікаво, скільки перевертні скосять зі своїх же, заметених під час фільтрації
Начальнику Черкаського ТЦК загрожує 12 років вʼязниці за зрив мобілізації За даними слідства, офіцер перевищував свої службові повноваження і незаконно ухвалював рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. перфектний бізнес
Бетон написав:Бронированный ренж стерненко стоит 300куе Война, бабки прут
Та он не новый 20-21года Без брони и сотки не стоит разве что 5,0 Нахера ему бронированный, который всё равно рпгэшкой 60х годов прожигается(кумулятивным)? Оно это чмо очкастое что внебрачный внук Кивалова и лидер поскотской ОПГ? Кому то так насолил что местные Солоники с Лёше/Сашами-солдатами по всем чердакам с свдэхами засели?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 03 тра, 2025 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
Ну якщо Вадік сказав, що літак це лише двигун і радар, то що ж. Вадік знає що каже. Це вже не кажучи про те, що якщо на аеродромі Миргород 30 списаних Ф16 на різних стоянках, а ще десь серед них 5 літаючих, то спробуй запусти Іскандери, коли Іскандерів на всі стоянки треба 20, а там може жодного літаючого літака. Бо вони стоять в білій церкві.
Подизносившийся впенс афрозаробітчанин за бутылку оковытої сдасть все локации и де муляжі москалям. п.с. вот ты , как лётчик , скажи нам трактористам что в самолёте чаще выходит из строя - что то в двигателе или в аэроплане? и какой локатор мы поставим, от МИГа или МИ 24? п.п.с. а для муляжей дешевле из фанеры и палок сделать. Ты видел видео как москали беспилотником тщательно изучают Днепровский аэродром а потом кассетным искандером а наше ПВО и просто глазами и ушами не видяти не слышат беспилотник.
Бетон написав:Это прекрасно Как сказал знакомый 60 летний мент, система перемелет тех самых 73%
вчора у Львові, у ЖК Хмельницький зграя піксельних бандюків на дастері (номери бляхи) побила і викрала молодого чоловіка, гасали по території жк, збили дитину, понищили клумби, побили свій дастер об напівкулі на тротуарах, ледь не задавили жінок і втекли із викраденим
Востаннє редагувалось jump в Суб 03 тра, 2025 11:44, всього редагувалось 1 раз.
С 29 апреля 2025 между армиями Индии и Пакистана начались уже масштабные наземные бои – причем впервые на официальной международной границе, а не на "Линии контроля" (Кашмир), как ранее. Часть своего Кашмира Пакистан, для улучшения отношений, передал в 1972 году Китаю, имеющему на этот регион свои исторические претензии – что до сих пор вызывает протесты и резкое неприятие в Дели. В пакистанских городах который день идут почти миллионные, весьма агрессивные антииндийские манифестации. В первую очередь гнев толп вызывает приостановление Дели "Договора о водах Инда", заключенного еще в 1960 году и остававшегося в силе все это время, даже несмотря на то, что Индия и Пакистан после этого вели между собой неоднократные войны. В Индии тем временем ширятся погромы мусульманского населения, составляющего почти 15 процентов населения (по абсолютному числу исповедующих ислам страна занимает третье место в мире после Индонезии и Пакистана, мусульман в Индии более 215 миллионов). Нападениям подвергаются как коренные индийские мусульмане, так и беженцы, приезжие и поденные рабочие из мусульманских государств. https://ru.krymr.com/a/krysha-mira-zeml ... 02901.html Які прогнози, панове? Чи впишеться Китай за Пакістан, якщо Індія прорве кордон і піде у напад? І взагалі які очікування розвитку цих подій?
fler написав:С 29 апреля 2025 между армиями Индии и Пакистана начались уже масштабные наземные бои – причем впервые на официальной международной границе, а не на "Линии контроля" (Кашмир), как ранее. Часть своего Кашмира Пакистан, для улучшения отношений, передал в 1972 году Китаю, имеющему на этот регион свои исторические претензии – что до сих пор вызывает протесты и резкое неприятие в Дели. В пакистанских городах который день идут почти миллионные, весьма агрессивные антииндийские манифестации. В первую очередь гнев толп вызывает приостановление Дели "Договора о водах Инда", заключенного еще в 1960 году и остававшегося в силе все это время, даже несмотря на то, что Индия и Пакистан после этого вели между собой неоднократные войны. В Индии тем временем ширятся погромы мусульманского населения, составляющего почти 15 процентов населения (по абсолютному числу исповедующих ислам страна занимает третье место в мире после Индонезии и Пакистана, мусульман в Индии более 215 миллионов). Нападениям подвергаются как коренные индийские мусульмане, так и беженцы, приезжие и поденные рабочие из мусульманских государств. https://ru.krymr.com/a/krysha-mira-zeml ... 02901.html Які прогнози, панове? Чи впишеться Китай за Пакістан, якщо Індія прорве кордон і піде у напад? І взагалі які очікування розвитку цих подій?