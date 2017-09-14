Додано: Суб 03 тра, 2025 11:43

С 29 апреля 2025 между армиями Индии и Пакистана начались уже масштабные наземные бои – причем впервые на официальной международной границе, а не на "Линии контроля" (Кашмир), как ранее. Часть своего Кашмира Пакистан, для улучшения отношений, передал в 1972 году Китаю, имеющему на этот регион свои исторические претензии – что до сих пор вызывает протесты и резкое неприятие в Дели.В пакистанских городах который день идут почти миллионные, весьма агрессивные антииндийские манифестации. В первую очередь гнев толп вызывает приостановление Дели "Договора о водах Инда", заключенного еще в 1960 году и остававшегося в силе все это время, даже несмотря на то, что Индия и Пакистан после этого вели между собой неоднократные войны.В Индии тем временем ширятся погромы мусульманского населения, составляющего почти 15 процентов населения (по абсолютному числу исповедующих ислам страна занимает третье место в мире после Индонезии и Пакистана, мусульман в Индии более 215 миллионов). Нападениям подвергаются как коренные индийские мусульмане, так и беженцы, приезжие и поденные рабочие из мусульманских государств.Які прогнози, панове? Чи впишеться Китай за Пакістан, якщо Індія прорве кордон і піде у напад? І взагалі які очікування розвитку цих подій?