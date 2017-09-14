RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13744137451374613747>
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:07

  jump написав:Віталій Глагола

Масштабний рейд ТЦК і поліції в Ужгороді — ресторани й бари під контролем, людей масово везуть у військкомат

У центрі Ужгорода триває потужна спільна операція працівників ТЦК та Нацполіції — масові перевірки чоловіків призовного віку в ресторанах і барах міста.

На місці працюють щонайменше 7 патрульних авто та 5 мікроавтобусів. Один із бусів біля PubHouse вже майже заповнений.

Перевіряють виключно гостей, персонал не чіпають. Усіх, хто підпадає під фільтрацію, доставляють до Ужгородського ТЦК, де проводять перевірку документів.
Забирають навіть тих, хто має бронювання чи довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці. :shock:

Це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року.

Повідомляють, що зафіксовано буси з військовими, які блокують рух іншим авто

Внаслідок цього люди почали розбігатися, а військові їх переслідували та затримували.

цікаво, скільки перевертні скосять зі своїх же, заметених під час фільтрації 8)



Начальнику Черкаського ТЦК загрожує 12 років вʼязниці за зрив мобілізації
За даними слідства, офіцер перевищував свої службові повноваження і незаконно ухвалював рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. 8)
перфектний бізнес 8)

Это прекрасно
Как сказал знакомый 60 летний мент, система перемелет тех самых 73%
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4868
З нами з: 17.12.22
Подякував: 170 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:47

  jump написав:Віталій Глагола

Масштабний рейд ТЦК і поліції в Ужгороді — ресторани й бари під контролем, людей масово везуть у військкомат

У центрі Ужгорода триває потужна спільна операція працівників ТЦК та Нацполіції — масові перевірки чоловіків призовного віку в ресторанах і барах міста.

На місці працюють щонайменше 7 патрульних авто та 5 мікроавтобусів. Один із бусів біля PubHouse вже майже заповнений.

Перевіряють виключно гостей, персонал не чіпають. Усіх, хто підпадає під фільтрацію, доставляють до Ужгородського ТЦК, де проводять перевірку документів.
Забирають навіть тих, хто має бронювання чи довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці. :shock:

Це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року.

Повідомляють, що зафіксовано буси з військовими, які блокують рух іншим авто

Внаслідок цього люди почали розбігатися, а військові їх переслідували та затримували.

цікаво, скільки перевертні скосять зі своїх же, заметених під час фільтрації 8)



Начальнику Черкаського ТЦК загрожує 12 років вʼязниці за зрив мобілізації
За даними слідства, офіцер перевищував свої службові повноваження і незаконно ухвалював рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. 8)
перфектний бізнес 8)

В ухилянтів ждунів істерика
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2876
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:11

  Бетон написав:Бронированный ренж стерненко стоит 300куе
Война, бабки прут

Та он не новый
20-21года
Без брони и сотки не стоит разве что 5,0
Нахера ему бронированный, который всё равно рпгэшкой 60х годов прожигается(кумулятивным)?
Оно это чмо очкастое что внебрачный внук Кивалова и лидер поскотской ОПГ?
Кому то так насолил что местные Солоники с Лёше/Сашами-солдатами по всем чердакам с свдэхами засели?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 03 тра, 2025 11:35, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5011
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:25

  барабашов написав:
  Бетон написав:Бронированный ренж стерненко стоит 300куе
Война, бабки прут

Та он не новый
20-21года
Нахера ему бронированный,

Капец ты в тачках шаришь
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4868
З нами з: 17.12.22
Подякував: 170 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:27

  Hotab написав:Vadim_

Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?


Ну якщо Вадік сказав, що літак це лише двигун і радар, то що ж.
Вадік знає що каже.
Це вже не кажучи про те, що якщо на аеродромі Миргород 30 списаних Ф16 на різних стоянках, а ще десь серед них 5 літаючих, то спробуй запусти Іскандери, коли Іскандерів на всі стоянки треба 20, а там може жодного літаючого літака. Бо вони стоять в білій церкві.

Подизносившийся впенс афрозаробітчанин за бутылку оковытої сдасть все локации и де муляжі москалям.
п.с. вот ты , как лётчик , скажи нам трактористам что в самолёте чаще выходит из строя - что то в двигателе или в аэроплане? и какой локатор мы поставим, от МИГа или МИ 24?
п.п.с. а для муляжей дешевле из фанеры и палок сделать.
Ты видел видео как москали беспилотником тщательно изучают Днепровский аэродром а потом кассетным искандером а наше ПВО и просто глазами и ушами не видяти не слышат беспилотник.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3767
З нами з: 23.05.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:41

  Vadim_ написав:Ты видел видео как москали беспилотником тщательно изучают Днепровский аэродром а потом кассетным искандером а наше ПВО и просто глазами и ушами не видят

Так у тебеж дружина та дочка на іждівєнії, а то би ти показав як збивать мо..ські безпілотники.

Під час бойової операції українських безекіпажних катерів (БЕКів) у Чорному морі було збито російський винищувач Су-30СМ.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний Спротив Олександр Коваленко.

За його словами, удар було завдано ракетою класу «повітря-повітря» Р-73. Попри успішне знищення літака, екіпажу вдалося вижити.

«Екіпаж, на жаль, вижив», — зазначив Коваленко у своєму дописі.

Повітря-повітря з катеру це як?
Востаннє редагувалось Water в Суб 03 тра, 2025 11:46, всього редагувалось 2 разів.
Water
 
Повідомлень: 2970
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:43

  Бетон написав:Это прекрасно
Как сказал знакомый 60 летний мент, система перемелет тех самых 73%


вчора у Львові, у ЖК Хмельницький зграя піксельних бандюків на дастері (номери бляхи) побила і викрала молодого чоловіка, гасали по території жк, збили дитину, понищили клумби, побили свій дастер об напівкулі на тротуарах, ледь не задавили жінок і втекли із викраденим
Востаннє редагувалось jump в Суб 03 тра, 2025 11:44, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 4696
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:43

С 29 апреля 2025 между армиями Индии и Пакистана начались уже масштабные наземные бои – причем впервые на официальной международной границе, а не на "Линии контроля" (Кашмир), как ранее. Часть своего Кашмира Пакистан, для улучшения отношений, передал в 1972 году Китаю, имеющему на этот регион свои исторические претензии – что до сих пор вызывает протесты и резкое неприятие в Дели.
В пакистанских городах который день идут почти миллионные, весьма агрессивные антииндийские манифестации. В первую очередь гнев толп вызывает приостановление Дели "Договора о водах Инда", заключенного еще в 1960 году и остававшегося в силе все это время, даже несмотря на то, что Индия и Пакистан после этого вели между собой неоднократные войны.
В Индии тем временем ширятся погромы мусульманского населения, составляющего почти 15 процентов населения (по абсолютному числу исповедующих ислам страна занимает третье место в мире после Индонезии и Пакистана, мусульман в Индии более 215 миллионов). Нападениям подвергаются как коренные индийские мусульмане, так и беженцы, приезжие и поденные рабочие из мусульманских государств.
https://ru.krymr.com/a/krysha-mira-zeml ... 02901.html
Які прогнози, панове? Чи впишеться Китай за Пакістан, якщо Індія прорве кордон і піде у напад? І взагалі які очікування розвитку цих подій?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5705
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1209 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:50

  fler написав:Які прогнози, панове? І взагалі які очікування розвитку цих подій?

В Європі додасться біженців з Пакістану та Індії, вони будуть жить в одній общазі разом і бути дуже привітними один до одного.
Water
 
Повідомлень: 2970
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:52

  fler написав:С 29 апреля 2025 между армиями Индии и Пакистана начались уже масштабные наземные бои – причем впервые на официальной международной границе, а не на "Линии контроля" (Кашмир), как ранее. Часть своего Кашмира Пакистан, для улучшения отношений, передал в 1972 году Китаю, имеющему на этот регион свои исторические претензии – что до сих пор вызывает протесты и резкое неприятие в Дели.
В пакистанских городах который день идут почти миллионные, весьма агрессивные антииндийские манифестации. В первую очередь гнев толп вызывает приостановление Дели "Договора о водах Инда", заключенного еще в 1960 году и остававшегося в силе все это время, даже несмотря на то, что Индия и Пакистан после этого вели между собой неоднократные войны.
В Индии тем временем ширятся погромы мусульманского населения, составляющего почти 15 процентов населения (по абсолютному числу исповедующих ислам страна занимает третье место в мире после Индонезии и Пакистана, мусульман в Индии более 215 миллионов). Нападениям подвергаются как коренные индийские мусульмане, так и беженцы, приезжие и поденные рабочие из мусульманских государств.
https://ru.krymr.com/a/krysha-mira-zeml ... 02901.html
Які прогнози, панове? Чи впишеться Китай за Пакістан, якщо Індія прорве кордон і піде у напад? І взагалі які очікування розвитку цих подій?

Нічого серйозного там не буде.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2876
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13744137451374613747>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97128
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 272898
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 924941
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14086)
03.05.2025 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.