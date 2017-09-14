Бетон написав:Это прекрасно Как сказал знакомый 60 летний мент, система перемелет тех самых 73%
вчора у Львові, у ЖК Хмельницький зграя піксельних бандюків на дастері (номери бляхи) побила і викрала молодого чоловіка, гасали по території жк, збили дитину, понищили клумби, побили свій дастер об напівкулі на тротуарах, ледь не задавили жінок і втекли із викраденим
Ну ракета так називається)) А прилаштували якось на катер. Який очевидно треба обладнати як мінімум теплопеленгатором (з охолодженням?) і системою цілевказання , яку буде використовувати оператор з землі))
По Су30 взагалі за межею розуміння. Бо вони ж рідко ходять на наднизькій висоті. Ракета випущена зі стартовою швидкістю близькою до нуля (не з літака) , якій треба і розігнатись , і піднятись на висоту. І з нижніх щільніших шарів атмосфери (а не з Су27 на висоті 10км по такому ж самому літаку в розрідженій атмосфері). Така ракета не буде мати великого радіусу дії. Коротше якісь фантастичні речі. Не те що б не вірю, але це все неймовірно складні якісь речі.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 тра, 2025 12:18, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:С 29 апреля 2025 между армиями Индии и Пакистана начались уже масштабные наземные бои – причем впервые на официальной международной границе, а не на "Линии контроля" (Кашмир), как ранее. Часть своего Кашмира Пакистан, для улучшения отношений, передал в 1972 году Китаю, имеющему на этот регион свои исторические претензии – что до сих пор вызывает протесты и резкое неприятие в Дели. В пакистанских городах который день идут почти миллионные, весьма агрессивные антииндийские манифестации. В первую очередь гнев толп вызывает приостановление Дели "Договора о водах Инда", заключенного еще в 1960 году и остававшегося в силе все это время, даже несмотря на то, что Индия и Пакистан после этого вели между собой неоднократные войны. В Индии тем временем ширятся погромы мусульманского населения, составляющего почти 15 процентов населения (по абсолютному числу исповедующих ислам страна занимает третье место в мире после Индонезии и Пакистана, мусульман в Индии более 215 миллионов). Нападениям подвергаются как коренные индийские мусульмане, так и беженцы, приезжие и поденные рабочие из мусульманских государств. https://ru.krymr.com/a/krysha-mira-zeml ... 02901.html Які прогнози, панове? Чи впишеться Китай за Пакістан, якщо Індія прорве кордон і піде у напад? І взагалі які очікування розвитку цих подій?
Масштабний рейд ТЦК і поліції в Ужгороді — ресторани й бари під контролем, людей масово везуть у військкомат
У центрі Ужгорода триває потужна спільна операція працівників ТЦК та Нацполіції — масові перевірки чоловіків призовного віку в ресторанах і барах міста.
На місці працюють щонайменше 7 патрульних авто та 5 мікроавтобусів. Один із бусів біля PubHouse вже майже заповнений.
Перевіряють виключно гостей, персонал не чіпають. Усіх, хто підпадає під фільтрацію, доставляють до Ужгородського ТЦК, де проводять перевірку документів. Забирають навіть тих, хто має бронювання чи довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці.
Це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року.
Повідомляють, що зафіксовано буси з військовими, які блокують рух іншим авто
Внаслідок цього люди почали розбігатися, а військові їх переслідували та затримували.
цікаво, скільки перевертні скосять зі своїх же, заметених під час фільтрації
Начальнику Черкаського ТЦК загрожує 12 років вʼязниці за зрив мобілізації За даними слідства, офіцер перевищував свої службові повноваження і незаконно ухвалював рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. перфектний бізнес
Это прекрасно Как сказал знакомый 60 летний мент, система перемелет тех самых 73%
система бореться з корупцією, ухилянти порішали з місцевими тцк,тому на відлов приїздять з інших областей. При продовженні війни це дійде до облав нацгвардією по квартирам. Іншого шляху нема.
Бетон написав:Это прекрасно Как сказал знакомый 60 летний мент, система перемелет тех самых 73%
вчора у Львові, у ЖК Хмельницький зграя піксельних бандюків на дастері (номери бляхи) побила і викрала молодого чоловіка, гасали по території жк, збили дитину, понищили клумби, побили свій дастер об напівкулі на тротуарах, ледь не задавили жінок і втекли із викраденим
Ну ракета так називається)) А прилаштували якось на катер. Який очевидно треба обладнати як мінімум теплопеленгатором (з охолодженням?) і системою цілевказання , яку буде використовувати оператор з землі))
По Су30 взагалі за межею розуміння. Бо вони ж рідко ходять на наднизькій висоті.
Ага , любят спалиться локатором
Hotab написав: Ракета випущена зі стартовою швидкістю близькою до нуля (не з літака) , якій треба і розігнатись , і піднятись на висоту. І з нижніх щільніших шарів атмосфери (а не з Су27 на висоті 10км по такому ж самому літаку в розрідженій атмосфері). Така ракета не буде мати великого радіусу дії. Коротше якісь фантастичні речі. Не те що б не вірю, але це все неймовірно складні якісь речі.
Доробили, інший розгінний двигун ...
падизносившийся , тебе сказать мой ВУС срочьки?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 03 тра, 2025 12:42, всього редагувалось 3 разів.